Aniversarios del 2020

El doscientos cincuenta aniversario del nacimiento de Ludwig van Beethoven es uno de los más importantes eventos a conmemorar en este año. La ministra de Cultura alemana, Monika Grütters enfatizó el poder intemporal del trabajo del compositor nacido en Bonn en diciembre de 1770; “Hasta el día de hoy, su música toca, mueve, inspira y conecta a las personas a través de todas las fronteras”. Sin embargo, hay también otros importantes aniversarios de carácter científico para este año. Algunos de ellos son los siguientes:

800 aniversario del nacimiento de Roger Bacon

Aunque exactamente no se sabe cuándo nació, hay evidencia en sus escritos señalando que fue alrededor del año 1220. Estudió primero en Oxford y posteriormente enseñó en París. Fue uno de los primeros intelectuales en subrayar la importancia de la experimentación en el estudio de la naturaleza así como del estudio de la matemática. Adelantándose siglos a Galileo escribió: “El poder de la matemática es capaz de desentrañar las causas de todas las cosas y de proporcionar explicación suficiente de los fenómenos humanos y divinos” (The power of mathematics is capable of unfolding the causes of all things, and of giving a sufficient explanation of human and divine phenomena).

25 aniversario del condensado de Bose-Einstein

En 1924 el físico Satyendra Bose envió a Albert Einstein una carta con la descripción matemática de la luz como un gas de partículas, que ahora llamamos fotones. Einstein conocía un artículo escrito por Luis de Broglie afirmando que partículas de materia como los electrones, pueden considerarse como ondas. Einstein combinó las ideas de Bose y de Broglie para describir a la materia con la matemática propuesta por Bose. El resultado es una nube de materia compuesta por “bosones”. Observar el condensado de Bose-Einstein requiere condiciones técnicamente muy difíciles de alcanzar pero hace veinticinco años esto se logró mostrando que, nuevamente, Einstein tenía razón.

200 aniversario del descubrimiento de electromagnetismo

Los fenómenos eléctricos y magnéticos se manejaban como dos cosas diferentes sin embargo en 1820 Hans Christian Oersted en la Universidad de Copenhague al dar una clase notó que el paso de una corriente eléctrica por una alambre producía un cambio en la orientación de la aguja de una brújula que accidentalmente estaba cerca del alambre. Esto mostró el vínculo entre los fenómenos eléctricos y magnéticos. Una década más tarde Michael Faraday mostraría el caso opuesto, i.e. que un fenómeno magnético producía un fenómeno eléctrico.

125 aniversario del descubrimiento de los rayos X

Wihelm Roentgen descubrió los rayos X en 1895 en el Instituto de Física de la Universidad de Würzburg al experimentar con equipo de vacío. Su descubrimiento de inmediato se usó en la actividad médica y ha sido tan importante que recibió el primer premio Nobel de Física en 1901. Posteriormente se nombró en su honor el elemento 111 de la tabla periódica como Roengenium.

100 aniversario del nacimiento de Rosalind Franklin

Rosalind Franklin nació el 25 de Julio de 1920 en Londres, Inglaterra. A los veinticinco años obtuvo un doctorado en la Universidad de Cambridge y posteriormente trabajó en París haciendo cristalografía de rayos X antes de regresar al King College de Londres en donde Maurice Wilkins estaba estudiando la estructura molecular del ADN. Los resultados de Franklin fueron mostrados por Wilkins a James Watson y a Francis Crick, lo que les permitió a estos últimos determinar la estructura helicoidal del ADN. Franklin murió en 1958, cuatro años antes de que Wilkings, Watson y Crick recibieran el premio Nobel que ella también merecía.

200 aniversario del nacimiento de Florence Nightingale

Florence Nightingale nació el 12 de mayo de 1820 y es ampliamente reconocida por su labor como enfermera durante el siglo XIX, sin embargo también realizó un trabajo notable en la aplicación de la Estadística a temas de higiene y salud. Ella estudió enfermería en Alemania y participó en el apoyo de los soldados británicos heridos durante de guerra de Crimea. Allí encontró condiciones sanitarias deplorables. A partir de rigurosas medidas higiénicas redujo notablemente la mortandad de los soldados hospitalizados. Al regresar a Inglaterra inició su propia escuela de enfermería en donde enfatizó el estudio de la estadística aplicada a la salud. También fue pionera en la presentación gráfica de los resultados estadísticos lo cual le ganó enorme respeto entre los médicos y políticos que adoptaban sus recomendaciones.

100 años de la predicción del Neutrón

Después de que Ernest Rutherford descubriera el núcleo atómico en 1911, los científicos lucharon por entender como el núcleo se mantenía unido sobre todo al saber que el núcleo estaba compuesto por protones con carga eléctrica positiva que sufrirían una enorme repulsión entre ellos. Rutherford supuso que el núcleo de átomos pesados contendría también algunos electrones que ayudarían a cancelar la carga positiva repulsiva entre los protones, sin embargo estos electrones se unirían en el núcleo con los protones formando una nueva partícula sin carga eléctrica. Esto fue propuesto por Rutherford en una conferencia el 3 de junio de 1920 y sería en 1932 cuando el físico británico James Chadwick confirmaría experimentalmente la existencia del neutrón.

75 aniversario de la Bomba Atómica

La importancia de la primera explosión atómica hace setenta y cinco años en Alamogordo, Nuevo México, es enorme para la historia de la humanidad. Su capacidad destructiva y la amenaza de acabar con toda civilización en nuestro planeta causó y sigue causando profunda inquietud. Por primera vez el ser humano tiene tal cantidad de poder en sus manos. Dado que no se puede dar marcha atrás a la historia solo nos queda confiar en la educación de las nuevas generaciones para que con una visión científica y humanística se haga siempre uso sensato y racional de este poder.