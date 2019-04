Apuntes sobre el neoliberalismo

Las noticias del presidente López Obrador nos rebasan. Una tras otra, es difícil digerirlas al mismo tiempo. Se han anunciado cambios en la Cuarta Transformación que no termino de entender y que me causan temor e incertidumbre.

Un ejemplo de ello es el anuncio del presidente López Obrador de crear un modelo post neoliberal que demuestre que la modernidad puede ser forjada desde abajo sin excluir a nadie. Así también expresó que la pesadilla de la política neoliberal, política económica de pillaje, antipopular y entreguista quedaba abolida.

Ante mis escasos conocimientos en economía me puse a investigar lo que significa “neoliberalismo”. Resulta ser un modelo económico liberal dentro del sistema capitalista en el cual los mercados son abiertos y fomentan el libre comercio.

Este sistema supone que la administración privada es más eficiente que la administración pública, lo cual favorece a la privatización de bienes y servicios. En temas de salud, educación e infraestructura, la iniciativa privada participa y la intervención del Estado disminuye.

¿Qué tiene de positivo el neoliberalismo? Según unas respuestas: El fortalecimiento del sector financiero y el mercado de valores; aumento del PIB y PIN; aumento de las exportaciones, servicios de calidad.

Y ¿de negativo? La venta de empresas nacionales, pocos incentivos para empresas pequeñas y medianas; sobreexplotación de recursos naturales e incapacidad del gobierno para generar empleo; poca presencia de programas sociales a sectores vulnerables y escasa inversión en transporte público.

AMLO propone el post neoliberalismo diciendo que: Deberá de generarse bajo conceptos como el de honradez y honestidad, paz y justicia, no intervención, no discriminación, democracia, no migración por violencia y pobreza, entre otros”.