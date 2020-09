Así roban en la FGR

"A ver cabrones, ya tienen conocimiento que vamos por el papel (el dinero). Esta vez no agarren nada. No tablet, no celulares, nada electrónico… Ya saben, entramos por 'la muñeca' (el botín) y salimos", dijo un comandante identificado como Rogelio Martínez, quien llevaba una chamarra negra de la Agencia de Investigación Criminal.