Asteriscos

*** SECRETARIA DE VISITA

La joven secretaria del Trabajo del Gobierno federal, Luis María Alcalde Luján, estará en León mañana 13 de marzo. A las 17:30 p.m en la sede de Canacintra tendrá reunión con unos 100 empresarios.

*** AGENDA EMPRESARIAL

Entre los temas que abordarán en la reunión están: el programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”, la preocupación por la estabilidad laboral, y la anunciada mudanza de la STyPS a la ciudad de León.

*** PLAN NACIONAL

En el programa de becas de jóvenes capacitándose en empresas ya han 32 mil inscritos en Guanajuato. Otro evento público son las mesas para la consulta del Plan Nacional de Desarrollo junto con el Estado.

***DIEGO EN PALACIO

A Palacio Nacional asistió el gobernador Diego, en sus redes sociales subió fotografía con el almirante secretario de Marina, Rafael Ojeda, con quien presume estrecha coordinación en operativos como el de Santa Rosa de Lima, Villagrán. “Seguiremos uniendo esfuerzos con el Gobierno de México”, escribió.

*AMLO Y GUANAJUATO

Aunque no refirió en lo particular a Guanajuato, el mensaje del presidente Andrés Manuel López Obrador en su evento de 100 días ofrece señales de asuntos que tienen que ver con la entidad. Dice que concluirá con los grandes proyectos de infraestructura que están en marcha, se entiende El Zapotillo.

*SEGURO, PREOCUPACIÓN

No tuvo empacho en sostener que sustituirá el Seguro Popular por un nuevo Sistema de Salud, pero no se explica de qué se trata, y eso, más que certeza, genera incertidumbre. Ya Diego le pidió en su Informe a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez, no querer arreglar lo que no está descompuesto.

*SEGURIDAD, PENDIENTE

En seguridad no tuvo mas que aceptar que hasta hoy no hay mejoras, el promedio diario de asesinatos es de 88.2 (en febrero doce de esos se registraron en Guanajuato). Ya aprobada la Guardia Nacional se desplegará en las 266 regiones más calientes del país, cuatro de esas tocan 20 municipios del estado.

***MAURICIO Y MORENA

Desde las campañas fue inocultable la cercanía del exalcalde priísta de San Miguel de Allende, Mauricio Trejo Pureco, con Morena. Y en las últimas horas cobró fuerza la versión de ese fichaje. Es de todos conocida la excelente relación que mantiene con el exgobernador de Michoacán, Leonel Godoy.

*EL RUN-RUN

La dirigente estatal de Morena, Alma Alcaraz, había convocado para este lunes a una rueda de prensa con los dos regidores del partido en San Miguel, a la que también asistiría Mauricio (cercano a la regidora Laura González), pero Alma no alcanzó a llegar y se canceló. Hablarían de temas municipales.

*EL COQUETEO

El ex Alcalde aclara no tiene en puerta su brinco a Morena, aunque no deja duda su coqueteo al decir: “Estoy muy cercano a gente de Morena, muy, pero al día de hoy no hay tal cosa de irme para allá”.

*EL AMAGUE

Asegura que sigue en el PRI, y lanza un ultimátum: “Si dentro del PRI la corriente de Gerardo Sánchez quisiera volver a imponer y no generar un ambiente que le sirva al partido para que haya acuerdos por una planilla que nos ayude a sacar la cabeza del hoyo en que estamos, definitivamente renunció”.

*VIOLENCIA Y TURISMO

El empresario turístico sostuvo que hay preocupación por el impacto de la inseguridad en el turismo de la Ciudad Patrimonio de la Humanidad, que, aunque poco, ya se nota. En los últimos 15 días, dijo, es notoria la presencia de más fuerzas estatales y federales, que espera sea una señal de resultados pronto.

***GERARDO APARECE

Y hablando del excandidato del PRI a la gubernatura, Gerardo Sánchez, la última semana reapareció en dos eventos: en la celebración de los 90 años del partido en el Comité Directivo Estatal; y en Yuriria donde acompañó al secretario general del PRI Estatal, Armando Uribe, a renovar la dirigencia local.

*DESVÍOS, SILENCIO

Gerardo cuestionó las acciones de Seguridad del Gobierno Estatal. Esto a días de que se abra el proceso para ‘refrescar’ la dirigencia estatal del PRI. Y, por cierto, sin decir una sola palabra de los $10.5 millones que la Auditoría Superior de la Federación observó al dinero público de sus fundaciones.