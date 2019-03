Asteriscos

***OBRAS EN SUSPENSO

El gobernador Diego Sinhue deshoja la margarita esperando el apoyo del Gobierno federal para proyectos de infraestructura claves que presentó al Presidente en diciembre y le recordó el viernes.

***RECURSO LIMITADO

La realidad es que la expectativa no es muy optimista. Además el presupuesto propio del Estado se priorizó para Seguridad Pública y Justicia y la ejecución de obra pública vaya que está muuuy corta.

***DEUDA POSIBLE

Ante este escenario está cada vez más presente en el imaginario del gobernador Diego Sinhue la posibilidad de solicitar deuda pública, después de todo cuentan con un margen razonable sin riesgos.

***EN ASCUAS

A cinco días de la peor masacre en la historia del estado de Guanajuato, en un bar de Salamanca, no sabemos prácticamente nada con certeza. Lo único oficial es el comunicado del sábado de la Fiscalía General del Estado, en el que informó que siete personas amagaron a clientes, los despojaron de pertenencias y luego dispararon dejando un saldo de 15 fallecidos y cinco heridos.

*POCA INFORMACIÓN

Ese comunicado termina diciendo que “los avances de la investigación se informarán una vez que se vayan obteniendo y no pongan en riesgo la integridad de la misma”. Después el fiscal Carlos Zamarripa Aguirre, salió a decir a Denise Maerker que fue un ataque del cártel de Santa Rosa de Lima. Punto.

*LOS 15 ASESINADOS

En la misma entrevista señaló que “algunos (de los asesinados) contaban con antecedentes penales” y que varios estaban “identificados de forma muy clara con el cártel Jalisco Nueva Generación”. Ya supimos de tres inocentes. A la fecha no se sabe cuántos fallecidos podrían estar vinculados a una guerra criminal (que también es lamentable) y cuántos más estuvieron en mal momento en ese lugar.

***AMLO EN LEÓN

Luego de su evento el viernes por la tarde en León, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, durmió en la ciudad para partir el sábado temprano. Lo despidió en el hotel Crown Plaza el delegado de Programas Integrales de Desarrollo en Guanajuato, Mauricio Hernández Núñez.

*CENSO, PRONTO

No estuvimos ahí pero le cuento que AMLO le pidió al “súperdelegado” (que ya sabemos que no le gusta que le llamen así porque ya vimos en los hechos que su poder es limitado) acelerar el Censo del Bienestar que encargó a todos los delegados del país desde que asumió el poder el pasado 1 de diciembre.

*MILLÓN, LA META

En Guanajuato el censo ya se aplicó a más de 700 mil personas, la meta es sumar a mínimo un millón en los padrones de los programas sociales que el Gobierno federal ya puso en marcha: pensión a adultos mayores, discapacitados, jóvenes en empresas, becas de preparatoria y universidad.

*CHACHIS PRESENTE

En la despedida también se observó que aparecieron con el Presidente personajes como el ex regidor del PRI convertido hace rato al morenismo, Aurelio “Chachis” Martínez; el empresario silaoense Ricardo García; el ex panista ex candidato de Morena a la Alcaldía de Silao, Carlos García; y el ex tesorero de Morena en Guanajuato, Ricardo Bauzán. Le regalaron unas chamarras al Mandatario.

*POR UNA DELEGACIÓN

En radiopasillo está la versión de que varios personajes vinculados con Morena en Guanajuato suspiran por alcanzar una de las delegaciones federales. En la lista anote a “Chachis” Martínez, Carlos García, además del ex candidato a la alcaldía de León, Ernesto Oviedo; Nacho Noriega; Pepe Aguirre, y más.

*A CUENTAGOTAS

En las delegaciones hubo algunos relevos; se fueron los priístas Roberto Vallejo, de la SCT; y Sergio Santibáñez, del IMSS; y otros pocos, pero en lo general permanecen los mismos o encargados de despacho. Se presumió un adelgazamiento de la burocracia federal que aquí no se sabe cómo aterrice.