Asteriscos

*** GUARDIA NACIONAL

Luego de la aprobación unánime de los 32 Congresos estatales la Cámara de Diputados declaró ayer constitucional la Guardia Nacional con mando civil. Sigue aprobar las leyes secundarias.

*** GUANAJUATO ESPERA

Ahora corre prisa para que el Gobierno Federal organice y despliegue la fuerza que tanto demandó. Guanajuato sigue esperando los dos mil 400 efectivos para 20 municipios que se ofrecieron el 6 de febrero.

*** POLICÍAS DÉBILES

Ya antes nos vendieron el cuartel de la Policía Militar como una medida salvadora, nada pasó. Las policías municipales de Guanajuato sufrieron el paulatino debilitamiento y sin su rescate nada servirá.

***REVOCACIÓN, VA

La oposición legislativa se puso ruda en contra de la reforma constitucional sobre la revocación de mandato del Presidente. No les alcanzó. Por Guanajuato los panistas todos votaron en contra; lo mismo que el diputado de Movimiento Ciudadano, Ariel Rodríguez; a favor los morenos Miguel Ángel Chico e Israel Ramos; los independientes Lilia Villafuerte y Emmanuel Reyes; y la Verde Bety Manrique.

*VERDE, SÍ CON RESERVAS

Manrique Guevara explicó que votó a favor en lo general porque hay coincidencia en que la figura de revocación y la consulta popular son positivas, pero hay peros y por eso presentaron dos reservas (que les batearon). No les gusta la misma fecha de la elección 2021 y que sea el Presidente el que convoque.

*QUE MEXICANOS LO PIDAN

La postura Verde es que quien solicite la revocación sea un porcentaje considerable de la población (el 3.5% de la lista nominal de electores), porque el Presidente ya fue electo para un periodo. Y que ese ejercicio se realizara a la mitad del periodo -luego del 1 de diciembre- y no el mismo día de elecciones.

*LEYES PARA UN HOMBRE

El presidente de Coparmex Nacional, Gustavo Hoyos, reconoció a los partidos que votaron en contra. El pastor del PAN, Juan Carlos Romero, le respondió: “Lamentablemente hay voces que prefieren pavimentar el terreno para acabar con la lucha que costó sudor y sangre por tantos años y limitarse a legislar para un solo hombre”. Y el hashtag que utilizó la bancada es #RevocaciónEsReelección.

***BANCADA MORENA

Los diputados federales por Morena en Guanajuato darán hoy un informe legislativo al que también convocaron a alcaldes. La sede es la casa de enlace del expriísta Miguel Ángel Chico Herrera, en Guanajuato. El otro ‘moreno’ es el leonés Juan Israel Ramos, el que salió bendecido por la tómbola. También estará Dolores Padierna, de cuna dolorense y hoy vicepresidenta de la mesa directiva.

*TRAS FICHAJES

La novedad como ‘invitados especiales’ son los dos diputados federales de Guanajuato que hace unos días renunciaron a la bancada del PRD: Lilia Villafuerte (Uriangato) y Emmanuel Reyes (Valle Santiago). Llegaron a San Lázaro gracias a la alianza con el PAN y se declararon independientes.

*RESPALDO

Por cierto Emmanuel (ex secretario particular del hoy polémico exalcalde Hugo Estefanía Monroy) en calidad de vocero de los ex PRD hoy ‘libres’ fue quien fijó la postura de respaldo a la revocación.

***CABILDEO CIENTÍFICO

El director general del emblemático Explora, Gerardo Ibarra, en su calidad de presidente de la Asociación Mexicana de Museos y Centros de Ciencia y Tecnología, estuvo en la Cámara de Diputados. Anda movido porque el arranque de la 4ta. Transformación tiene inquieta a la comunidad científica. Asistió al Conversatorio convocado por el Foro Consultivo Científico y Tecnológico.

*CIENCIA PARA TODOS

Participó en una reunión privada con la presidenta de la Comisión de Ciencia, Marivel Solís Barrera. Los acuerdos tomados fueron una pronta reunión con el titular de la SEP para proponer incorporar en programas de educación formal la visita de niños a los museos y centros de ciencia de todo el país. También habrá un foro con los centros educativos de ciencia y en San Lázaro en septiembre próximo.