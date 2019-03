Asteriscos

*** GLOSA DE SALUD

Ayer la Glosa se centró con el secretario de Salud de Guanajuato, Daniel Díaz, quien salió a flote con conocimiento y varios indicadores que dejan a la entidad bien parada en la infraestructura y atención.

*** ADICCIONES, RETO

Pero también hizo bien en aceptar dónde falta pero muuuucho trabajo, principalmente en adicciones. El gobernador Diego Rodríguez lo colocó en campaña como prioridad, pero falta se note ese ‘golpe de timón’.

*** RECURSOS, OJO

El otro gran reto en Salud es el nuevo Hospital General en León y poner a operar como Centro de Trauma el inmueble actual, requieren de una millonada del incierto Seguro Popular. Atentos.

*** CASA DEL DIÁLOGO

Los legisladores locales panistas no se cansaron de repetir en las cuatro mesas de trabajo de la Glosa del I Informe que los funcionarios estatales eran “bienvenidos a la casa del diálogo”. Lo curioso es que la mecánica para su revisión no facilitó eso, hubo preguntas y respuestas, pero no un diálogo directo.

* PARA MUESTRA

Un ejemplo fue cuando el secretario de Salud, Daniel Díaz, explicó que los accidentes viales se habían reducido sólo 5% en 2018, pero la mortalidad sí bajó significativamente por mejor atención. El diputado Verde, Israel Cabrera, le pidió que interviniera porque muchas de las veces las emergencias por accidentes son atendidas por personal sin la capacitación ni el equipamiento, y segundos son vidas.

*OVIEDO, FRENO

Al intercambio de opiniones, el presidente de la Junta de Gobierno, Jesús Oviedo, interrumpió para recordar que por agilidad no era posible un diálogo. El Secretario ofreció tomar nota y verificar. Al que no le pusieron esa pausa fue al panista Miguel Salim, quien pidió aclaraciones al mismo funcionario.

* CUENTAS TODO EL AÑO

Bajo ese formato es imposible el diálogo, la Glosa nunca terminaría. Póngale tantita creatividad. Lo cierto es que muchas preguntan saldrían sobrando si las comisiones hicieran su chamba durante el año.

*** HOSPEDAJE, CONTROL

En el tema de la regulación de los inmuebles rentados para hospedarse vía plataformas digitales, la realidad pone contra la pared al Ayuntamiento de Guanajuato y a su alcalde azul Alejandro Navarro.

* MANOS A LA OBRA

La aprobación o no en el Congreso del Estado para que el Municipio pueda cobrar un derecho a estos establecimientos es un tema en paralelo, para nada impedimento alguno para que haya un control. No es un tema nuevo ni sencillo de resolver y los gobiernos de ciudades turísticas tendrán que entrarle.

* EL REGLAMENTO

El Ayuntamiento aprobó el 18 de enero y se publicó en el Periódico Oficial el 5 de febrero una reforma al Reglamento de Zonificación, Uso y Destino de Suelo del Municipio de Guanajuato. Ahí dice que deben tramitar un permiso anual de uso de suelo y el Municipio puede imponerlo en los que detecte. Además, Protección Civil determinará las medidas de seguridad que deberán implementarse. Muy claro.

*** REFORMA Y BLOQUEO

En la etapa final de discusión de la nueva versión de Reforma Educativa en la Cámara de Diputados, la CNTE impidió el trabajo legislativo este miércoles en San Lázaro, en rechazo a sostener el concurso de ingreso a las plazas. El coordinador de la bancada panista, Juan Carlos Romero Hicks, advierte: ¡No podemos regresar la corrupción por el capricho de unos cuantos, no a la involución educativa!

* AMLO, A PRUEBA

En entrevistas con medios nacionales, el guanajuatense señaló que el bloqueo es un chantaje al Presidente de la República, y pidió a la CNTE que si tiene propuestas las presente, pero con respeto.

*** FORO POSPUESTO

El bloqueo de la CNTE a la Cámara de Diputados afectó, entre otras cosas, la realización del foro para discutir la situación del uso de plásticos en México, convocado por la Comisión de Medio Ambiente que preside Beatriz Manrique. La diputada leonesa por el PVEM ofreció una disculpa en redes sociales y prometió que será re-agendado a la brevedad pues hay gran interés y urgencia por revisar el tema.