Asteriscos

*** INFRAESTRUCTURA, LIMITADA

El secretario de Infraestructura, Tarcisio Rodríguez, presentó en Celaya, y lo hará otra vez hoy en Puerto Interior, Silao, el Programa de Infraestructura 2019, que, como adelantamos, se queda corto.

*** AYUDA FEDERAL

El presupuesto estatal para obras de por sí no es mucho, y el Federal sufrió recortes, por lo pronto sólo queda encomendarse al Gobierno federal y a AMLO para avanzar en los proyectos claves del sexenio.

*** PLAN B DEL ESTADO

Mientras son peras y manzanas Diego Sinhue espera y baraja las opciones: deuda pública, esquemas de asociación público-privada y utilizar los fondos de pensiones de trabajadores del Estado para financiar.

*SALUD, RESISTENCIA

Lo dijo en su mensaje del Informe y ayer lo repitió, Diego Sinhue alza la voz contra cualquier intentona de centralizar el Sistema de Salud. El ‘súperdelegado’ federal, Mauricio Hernández, ha dicho que eso sólo aplicará en los estados que estén de acuerdo, pero lo que priva es la incertidumbre en la operación.

*PROSPERA, AL AIRE

Ahí está el caso de la eliminación de Prospera Salud, que el secretario, Daniel Díaz, retomó su preocupación durante la Glosa del Informe pues son 180 millones que no saben de dónde van a salir. Es hora que la Federación no aclara el futuro de ese programa y el Estado no define cómo lo solventará.

***IMPUESTO Y EMPRESARIOS

Para administrar el incremento del Impuesto Sobre la Nómina (ISN), que pasó de 2% al 2.3% en 2019 el Consejo Coordinador Empresarial de León (CCEL) confirmó a quienes serán sus consejeros en las fundaciones “FE Guanajuato” y “Actuando por Guanajuato”, las cuales definirán el destino de esa bolsa, la primera en cuanto a los proyectos para el desarrollo social y la segunda en seguridad pública.

*450 MDP, FUNDACIONES

Por la sobretasa del ISN estiman recaudar 450 millones de pesos que se enviarán a un fideicomiso desde el cual se destinará el .2% (300 millones) a “FE Guanajuato” y el .1% (150 mdp) a “Actuando por Guanajuato”, y cada una de esas fundaciones aprobarán los proyectos en los que se invierta.

*PROYECTOS SOCIALES

Los empresarios leoneses que se confirman como integrantes de la asociación “FE Guanajuato” son: Rafael Yamín Martínez, Gerardo Pons Zepeda, Miguel Gómez Orozco, Alejandro Arena Barroso, Salvador Sánchez Dávalos, Gabriel Cervantes Mendoza, Mauricio Blas Battaglia y Adolfo Gómez.

*Y DE SEGURIDAD

Y en la fundación “Actuando por Guanajuato” de León participan: Eduardo Gómez López, Rocío Naveja, Luz Graciela Rodríguez, Arturo Romo Fernández, Vicente Laud, Óscar Flores Pérez.

*NADA POPULAR

El incremento de impuestos no es nunca popular, y no convenció a todos en el sector empresarial y partidos opositores lo rechazaron al aprobar la Ley de Ingresos del Estado en diciembre pasado.

*MODELO CHIHUAHUA

Tampoco fue una ocurrencia pues se planteó en el documento “Propuestas por Guanajuato” que el CCEL con respaldo de 70 organizaciones sociales convocó a firmar a candidatos a Gobernador y a la Alcaldía. El modelo se tomó del Fideicomiso del Fondo Social del Empresariado Chihuahuense.

***TENDENCIA VIOLENTA

A la triste realidad de las cifras oficiales que colocan a Guanajuato el primer bimestre en primer lugar (desde hace un año) en víctimas de homicidios dolosos y ahora tercero en la tasa por cada 100 mil habitantes, el gobernador, Diego Sinhue Rodríguez, y el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Ayala, prefirieron no opinar y mandaron a la comisionada de la Unidad de Análisis y Estrategia, Sophia Huett.

*REALIDAD INOBJETABLE

La funcionaria dice que no hay que asumir que el comportamiento de un mes sea la tendencia, y así es. Lo que sí es una tendencia es que la violencia en Guanajuato no tiene freno, mes con mes se confirma. El “golpe de timón” lo que prometió es una reducción sostenida de ese delito, y, eso, todavía está lejos.