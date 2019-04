*** DEDO EN LA LLAGA

El asesor de Seguridad en León, Bernardo León, puso en sus redes sociales el dedo en la llaga respecto a las detenciones que sí hace la Policía Municipal y en las que varios quedan libres porque no hay denuncias.

*** LIBRE SIN DENUNCIA

Diputados, Fiscal, Poder Judicial, tomen nota del tuit: “Es impresionante la cantidad de detenidos que quedan libres porque la víctima no quiere denunciar aún cuando los delitos sean perseguirles de oficio. ¿Tenemos a fuerzas que revictimizar para que haya proceso penal? ¿Hay que cambiar el criterio no? ...

*** ROBOS IMPUNES Eso es lo que pasa en específico con el delito del robo que desde 2016 se aprobó perseguir de oficio. Al final, aunque así lo hagan, como pasó con la banda ‘se le salió la llanta’, están libres dos de ellos. ¿Quién falla aquí?

*** ARRANQUE DIFÍCIL

Ayer durante la firma del convenio con municipios para ejercer recursos en infraestructura básica, el gobernador Diego Sinhue hizo una aceptación de que en materia de obra pública “no ha sido un inicio fácil”. Y asegura que la instrucción a su gabinete es que “no les entretengan el dinero a los alcaldes”.

* OBRA PÚBLICA, APRIETOS

Los alcaldes lo saben mejor que nadie, el recurso municipal para obra es limitado, el Federal no aparece y el Estado tiene fondos como los de Sedeshu para obra básica y la Secretaría de Infraestructura presentó un programa que no alcanza para mucho pues ahora el 80% de fondos federales, les dijo Diego, son bolsas concursables donde habrá que esperar lo que gestionen.

* INIFEG, A PRUEBA

El Gobernador les prometió que estarán haciendo ajustes en Gobierno para hacer más obras. Por lo pronto adelantó que la Federación apoyará con 500 millones de pesos del programa “Escuelas al Cien”, que ojalá no tenga los programas de pago que los constructores reclamaban al INIFEG, cuyo director, Pedro Peredo, logró sostenerse en el cargo en el cambio de la Administración Estatal.

*** ALCALDE APURADO

Al evento con Diego asistieron algunos alcaldes, uno de ellos el de Villagrán, Juan Lara Mendoza, quien llegó tarde y al final que intentamos platicar con él su Secretario de Ayuntamiento y su Secretaria Particular lo escoltaron de cada lado llevándoselo a prisa para que no hablara con ningún reportero.

* A LAS ÓRDENES

Después de aquella acusación del Gobernador de que su Policía protegía delincuentes, y del anuncio de la Fiscalía de que se abriría una carpeta de investigación sobre el tema, el Alcalde mejor no declara. “Ya dije que estoy a las órdenes de la autoridad que sea, atendemos con todo gusto”, comentó ayer.

* PRIMERA PIEDRA

Al final del evento saludó al Gobernador, quien le prometió que pronto regresa a Santa Rosa de Lima para poner la primera piedra del Instituto de Formación Policial y la base de Seguridad que anunció.

*** MORENA PROTESTA

Morena ya prepara una protesta en Palacio de Gobierno (en Paseo de la Presa, Guanajuato) en contra de la violencia homicida en el estado. La intención es plantarse a principios de mayo con veladoras por las víctimas en la Administración de Diego Sinhue Rodríguez, que de octubre a marzo suman las 1,760.

* ANTES EN CONGRESO

La dirigencia estatal de Morena, que encabeza la sinaloense Alma Alcaraz Hernández, ya realizó antes dos protestas, el 21 de diciembre y el 15 de febrero, ambas con simpatizantes afuera del Congreso del Estado en rechazo al pase automático del entonces procurador y hoy fiscal general, Carlos Zamarripa.

* AHORA EN PALACIO

Con ir a Palacio pretenden quitar la atención al Fiscal y al secretario de Seguridad Pública, Álvar Cabeza de Vaca, y ponerla en el Gobernador como el responsable uno de lo que pasa en Guanajuato.

*** CONSEJO DEFENSOR

Quedó oficialmente instalado el Consejo Estatal de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Guanajuato que integran representantes de la Secretaría de Gobierno, Fiscalía General, Secretaría de Seguridad Pública, Secretaría de la Transparencia, de la Procuraduría de Derechos Humanos, del Consejo del Poder Judicial, y cuatro activistas ciudadanos ya definidos.

*RESPALDO

El Colectivo por la Libertad de Expresión manifestó su respaldo al nombramiento como parte del Consejo de la corresponsal de Proceso, Verónica Espinosa, y la directora de las Libres, Verónica Cruz.