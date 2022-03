Asteriscos

SHEFFIELD Y EL 2024

Ricardo Sheffield Padilla, al frente de la Profeco, no tiene empacho en repetir en donde le pregunten su aspiración: seguir buscando la gubernatura de Guanajuato.

CALENTAR EL COMAL

Lo ratificó en un foro de AM, en sus redes y lo dijo ahora para Heraldo de México TV. En entrevista con Adriana Delgado comentó que compitió por la Alcaldía de León en 2021 para “mantener caliente el comal”, pero la mira está en el 2024.

LO VOY A HACER

En un adelanto de la entrevista que Ricardo subió a sus redes, dice: “Es mi derecho, yo he buscado ser Gobernador y lo voy a seguir buscando, ¿por qué no? ¿quién me lo prohíbe?, cumplo los requisitos. Lo quiero hacer, lo puedo hacer, lo voy a hacer”.

INE, ATRAPADO

En Guanajuato la Junta Local del INE que comanda Jaime Juárez está a dos fuegos: Morena cuyo dirigente estatal, Ernesto Prieto, desde la tribuna del Congreso los mandó “al carajo” literalmente. Y enfrente Acción Nacional y su dirigente estatal, Lalo López Mares, que demanda no les tiemble la mano y sancionen la promoción.

MORENA ATACA

Prieto Gallardo subió a tribuna el jueves (la última antes de su licencia) para pedirle a los consejeros del INE que hagan su chamba y cumplan su función de promover la participación ciudadana y dejen de perseguir la promoción ciudadana a la consulta.

PAN SEÑALA

En Acción Nacional opinan lo contrario, que el INE es muy blandito, voltea para otro lado y deja pasar las violaciones a la veda, por ejemplo con las bardas “que siga AMLO”, que aparecieron en todo el estado en color guinda pero que nadie las firma.

INE, LAS REGLAS

Jaime Juárez les recuerda que se juega con las reglas que los partidos, y no el INE, aprobaron en la legislación electoral y en la Ley Federal de Revocación de Mandato.

CAMPAÑA, EL SHOW

El PAN le dio la vuelta a la ley para no pronunciarse directamente sobre la consulta, pero sí lanzó una campaña en espectaculares y redes sociales en la que compara la consulta con un show y dice textual: “Participa en elecciones, no en simulaciones”.

FORO, LA REVOCACIÓN

Organizado por el INE hoy a las 11:00 a.m tendrá lugar el “Foro de Discusión Estatal sobre el proceso de Revocación de Mandato”. Se realizará en las instalaciones de la Junta Local del INE en Guanajuato o puede seguirlo a través de Facebook del INE.

LOS PANELISTAS

Participan los académicos de la Universidad de Guanajuato (UG), Luis Fernando Macías Gloria y María Fernanda Arreguín Gámez, así como Martha Alicia Velázquez Hernández, consejera local del Instituto Nacional Electoral.

DIPUTADO RESTAURANTERO

El joven Aldo Márquez, diputado local leonés presidente de la Comisión de Turismo del Congreso, inauguró el pasado viernes el restaurante Bosc Fuego & Agua, evento al que lo acompañó el gobernador Diego Sinhue, legisladores, e invitados.

CANIRAC CON SECRETARIO

Y hablando del sector restaurantero la Canirac León, que encabeza Manuel Bribiesca, sigue en la tarea de cerrar filas con el gremio y con las autoridades para lanzar una campaña de concientización que inhiba el conducir bajo los efectos del alcohol. Sobre ese tema platicaron con el secretario de Seguridad, Mario Bravo.

SUMANDO APOYOS

Bribiesca anunció que a esta campaña se sumarán el Consejo Coordinador Empresarial y la Concamin, al timón de Luis Gerardo González e Ismael Plascencia.

RED POR LA PREVENCIÓN

La Dirección General de Prevención del Delito de la Secretaría de Seguridad de León, que comanda Moisés Saldaña Herrera, se ha planteado en su plan de trabajo la conformación de la Red Social por la Prevención, que sume a empresas, cámaras, universidades, colegios de profesionistas, organizaciones sociales, etc.

MANOS A LA OBRA

Lo que pretenden, dice el funcionario, es que el Programa Municipal de Prevención del Delito no se base solamente en las acciones que puedan hacer desde la autoridad, “sino que encuentre eco en la sociedad civil y que todos nos apoyen”.

LOS CONVENIOS

En lo que están ahora es reuniéndose con diferentes sectores sociales para darles a conocer el plan y aterrizar en un convenio los compromisos concretos y medibles, tanto de la Dirección de Prevención del Delito como de las diferentes instituciones.

META DE 150

El propósito es que a finales de abril, pasando la veda por la consulta de revocación de mandato federal, se realice un evento de firmas de convenios, ya rebasaron los 50 pactados y la meta es llegar a 100. Eso sí, aclara Moisés, no es cumplir metas de convenios (que siempre firman) sino que verdaderamente haya un plan y resultados.

LOS PROFESIONISTAS

Por ejemplo, hace unos días la reunión fue con el Consejo Coordinador de Colegios de Profesionistas de León que preside el doctor Jorge Hernández Sánchez, en el cual participan de diversas disciplinas (médicos, nutriólogos, abogados, arquitectos, ingenieros, contadores, psicólogos, etc.) y que pueden aportar con ideas y trabajo.

LA APUESTA

Desde campaña la alcaldesa Alejandra Gutiérrez insistió en la apuesta por la prevención, ya en Gobierno se dio un paso importante con la pronta aprobación del programa municipal en la materia. Lo que sigue es lo bueno: el trabajo y resultados.

Padrón listo para la consulta

El pasado viernes el Instituto Nacional Electoral (INE) en Guanajuato entregó las Listas Nominales de Electores con Fotografía a los 15 Consejos Distritales de la entidad, las cuales serán utilizadas el día de la jornada del proceso de la Revocación de Mandato.

Los listados nominales contienen los datos de los 4 millones 545 mil 520 guanajuatenses que podrán emitir su opinión en este ejercicio en las 2 mil 802 casillas que se instalarán el próximo 10 de abril.

La ciudadanía que solicitó su inscripción o actualización de datos en el Padrón Electoral al 15 de febrero y que haya recogido su credencial para votar el 2 de marzo aparecen en estas Listas Nominales. También quienes tengan credencial con vigencia 2021 podrán participar en la jornada.