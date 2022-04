Asteriscos

*** MARCA APASEO

En Apaseo el Grande el gobierno que en cabeza José Luis “Chelis” Oliveros hace un esfuerzo para tratar de hacer pesar las cosas buenas y contrarrestar la mala imagen que tiene la región. Los Apaseos y Celaya viven la desgracia de que sus carreteras están entre las tres regiones más peligrosas para los transportistas del país.

*** LO BUENO

La marca Apaseo el Grande hará hincapié en las rutas de la fe, la aventura, el sabor y de la historia para que el turismo conozca las bondades del municipio y esta zona.

*** PAN EN PLENO

En el evento se dio cita la plana mayor del panismo guanajuatense: el secretario de Desarrollo Social, Jesús Oviedo Herrera; los senadores Ale Reynoso y Erandi Bermudez; el alcalde de Salvatierra, Germán Cervantes; el alcalde de Celaya, Javier Mendoza, aunque él no es militante, y el senador queretano Alfredo Botello Montes.

***EL PAN Y MEDINA

Luego de ocho días de decidir bajar de la página de Facebook del PAN en León la charla del ex gober Carlos Medina Plascencia con el Consejo de los Sabios (los adultos mayores del PAN), habló el dirigente del PAN en León, Toño Guerrero. Dice que no hay censura, que bienvenida la libre expresión, pero que hay límites, jeje.

*LOS DARDOS

Medina cuestionó el control del jefe Marko Cortés, la influencia de Diego Sinhue en otros poderes, y la decisión de Ale Gutiérrez de un “Pase Verde” generalizado. Ups.

*QUE NO GUSTARON

Lo dijo el lunes el jefe estatal Lalo López Mares y ayer lo repitió Toño Guerrero: “Es su opinión personal que no comparte el Comité, desde nuestro punto de vista no refleja una realidad, pero respetamos su punto de vista, más no lo compartimos”.

*EL QUE SE MUEVE

Y como argumento del esquinazo a Medina dijo lo mismo que el PAN Estatal: que se adelantó en expresar su aspiración de competir por ser otra vez Consejero Nacional.

*SI YA SABEN…

“Lamentamos se haya desvirtuado la finalidad del foro con adultos, que no es para que pueda ser utilizado como plataforma para otros fines… Escuchamos y estamos abiertos pero hay límites marcados en reglamentos internos”, argumentó el panista.

*HASTA NUEVO AVISO

Apuntó que la charla que el ingeniero tendría con los jóvenes que lo invitaron, se pospuso porque tenían otra actividad, que se reagenda, pero no hay fecha. “Hoy más que nunca necesitamos acercarnos a los jóvenes y transmitir lo que debe ser el PAN”, le comunicó Medina al dirigente panista leonés en espera de la nueva fecha.

*** DEFENSA DE LOS PLURIS

El legislador federal leonés Vicecoordinador de Proceso Legislativo de la bancada del PAN en San Lázaro, Jorge Espadas, respondió que la propuesta al aire del presidente López Obrador de desaparecer las diputaciones plurinominales, si al final se convierte en una iniciativa formal, el bloque opositor hará lo posible por frenarla.

*PARECE BROMA

Defendió que es la garantía de que todos estén representados en el Poder Legislativo, y no únicamente el partido en el poder (hoy Morena, mañana otro). “Hay que dejarnos de chistes y buscar una reforma electoral, si quieren hablar del número de diputados, adelante, pero no los plurinominales, hablemos de los de mayoría”.

*TODOS CABEMOS

“La representación de los que menos votos obtienen hay que cuidarla. Aunque no pegara al PAN tenemos que defenderla, por ejemplo el Verde, PRD, MC, todos, eso refleja la pluralidad del país, fue una lucha democrática que no se puede perder”.

*CONMIGO O CONTRA MÍ

Sobre la descalificación desde el Presidente de la República de los artistas que han pedido cuentas por la obra del Tren Maya, el legislador federal comentó que es parte de la estrategia de polarización para mantener un bloque que les garantice resultados electorales. “Es su estrategia de división, polarización y censura”, acusó.

*PARA ESO ESTÁN

Desde la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de San Lázaro una buena es que se acordó lo que debiera ser ordinario, pero no lo es, el que los temas se discutan, sí, todos, y no guardar los que son incómodos para la 4T. La oposición ya puso sobre la mesa el regreso del Seguro Popular y de Estancias Infantiles. Veremos.

*** CAMBIO DE IDENTIDAD

Luego de haber obtenido a inicios de año los primeros 30 amparos para el reconocimiento del cambio de identidad de personas trans en el estado, con el apoyo de los activistas Ricardo Gallardo y Julio César O’Farrell, ayer comenzaron los trámites de cambio de identidad y resguardo de actos para otras 30 personas.

*MÁS AMPAROS

Además compartieron que, por primera vez, realizan el trámite para un menor de edad con el apoyo de sus padres, y otro amparo de comaternidad de dos gemelas recién nacidas para que, en sus actas, aparezcan los datos de sus dos mamás.

