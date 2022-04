Asteriscos

*EL QUE SE VA

El presidente saliente de la Feria Estatal de León, Juan Carlos Muñoz, se despidió ayer con un largo informe y despotricando contra sus críticos a los que llamó “perversos”, “obtusos”, “ladren perros”. Eso sí, de la política, aclara, no dice adiós.

*EL QUE LLEGA

A la misma hora, la alcaldesa Alejandra Gutiérrez acompañaba en una rueda de prensa en CDMX al presidente de Apimex, David Novoa Toscano -quien será el próximo Presidente de la Feria- a presentar la Feria de Anpic del 4 al 6 de mayo.

*SIN RENCOR

Juan Carlos no se enganchó en que no tuvo el respaldo de la Alcaldesa para, como le hubiera gustado, repetir otro periodo al frente del Patronato de la Feria. Agradeció el apoyo para poder celebrar la edición 2022 y resaltó que dejan 25 millones en bancos.

*MAÑANA ESTRENO

Este jueves el Ayuntamiento leonés votará a los integrantes del nuevo Patronato de la Feria 2022-2024, entre ellos va el nombre del empresario David Novoa, y entre ellos votarán a quienes ocupen los cargos de Presidencia, Secretaría y Tesorería.

*SE VA ENOJADO

Ayer Juan Carlos convocó a un desayuno-informe en la terraza del Poliforum con medios de comunicación e invitados para presentar los números del trienio. Dijo irse satisfecho con los resultados de la Feria de enero 2020 y 2022 y la de Verano 2021, pero no pudo ocultar el enojo por las críticas, y, aunque no lo diga, por no continuar.

*UN PIE ADENTRO

Eso sí, de su otro cargo como Secretario Ejecutivo de la asociación Distrito León MX (que integra a la Feria, Poliforum, Forum Cultural, Explora), Juan Carlos se puso en manos de lo que diga el gobernador Diego Sinhue Rodríguez, así que de antemano no se retira de ese asiento, aunque ya no sea parte de los consejos que la integran.

*EL TERRENO

Y como parte del patrimonio del Distrito León MX el empresario panista defendió la compra del terreno de 5,837 metros cuadrados en donde se iba a construir Munpic, que arrebató Roberto Zermeño y Héctor González junto con el Estadio León. El predio que compraron en 55 millones ya vale hoy 100 millones, dice Juan Carlos

*PRESENCIAS Y AUSENCIAS

En su última conferencia a Juan Carlos lo arropó una parte de su Consejo, empezando por el secretario Ernesto Vega y el tesorero Jorge Torres, aunque fueron notorias las ausencias de los representantes del Ayuntamiento, que son el síndico José Arturo Sánchez Castellanos y la coordinadora de la fracción azul Jared González.

*FLORES A LUPITA

Muñoz Márquez también elogió a la directora general de la Feria, Lupita Robles, quien se viera envuelta en la polémica por celebrar su cumpleaños con un concierto en la Velaria de la Feria. “Dejaste huella, todo lo demás es demagogia y grilla”, dijo.

*LA SUBSECRETARIA

Aquí abro un paréntesis para adelantarles el trascendido de que Lupita sería nombrada Subsecretaria de Promoción Turística en la Sectur del estado, cargo que se mantiene con un Encargado de Despacho desde la salida de Sergio Ascencio.

*DIEGO Y COPARMEX

Coparmex Zona Metropolitana de León, que preside Héctor Rodríguez Velázquez, recibió ayer al gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez; al secretario de Seguridad Pública, Álvar Cabeza de Vaca y al fiscal Carlos Zamarripa Aguirre.

*EN PRIVADO

Fue una sesión ordinaria del Consejo Directivo (sin invitación a medios). El Sindicato Patronal se limitó a tuitear que “solo a través del trabajo colaborativo es como podremos generar el clima adecuado para la creación de más y mejores empresas”.

***LAS BÚSQUEDAS

Después de integrar la Célula Municipal de Búsqueda en León, ayer se realizó la primera búsqueda generalizada en la zona de Mesa de Medina. No encontraron nada, al menos es un lugar menos donde buscar. Continuarán durante la semana.

*TODOS JUNTOS

El trabajo fue convocado por la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, participaron la Guardia Nacional, Ejército, Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, Seguridad Pública Municipal y representantes de los colectivos de León y la región.

*PRI VS. ALEJANDRA

Ante el exhorto de la alcaldesa Alejandra Gutiérrez a la oposición a presentar propuestas que abonen a la seguridad y no solo pedir la salida del secretario de Seguridad, Mario Bravo, el dirigente municipal del PRI, Juan Pablo López Marún, le respondió que la obligada a dar resultados es ella, como cabeza del Ayuntamiento.

*VE PRETEXTOS

Así lo dijo: “Lamentamos que, ante la falta de resultados, el Gobierno Municipal pida propuestas, cuando ellos son los obligados a diseñar y proponer políticas públicas”. Habló de empezar por presentar el diagnóstico en que se encuentra la corporación.

*TIENEN SU CARTA

El priista dijo que presentarán propuestas a través de su regidora Araceli Escobar. Y que, si llega el relevo, están listos para presentar una propuesta de honradez, eficacia y experiencia, para ser el nuevo titular de la Secretaría de Seguridad.

Preside Diana Gutiérrez

Grupo México-Japón

Foto: Cortesía

La diputada federal del PAN por Guanajuato, Diana Gutiérrez Valtierra, será la presidenta del Grupo de Amistad México-Japón, instalado ayer en San Lázaro.

“Damos continuidad al fortalecimiento de nuestra cooperación, para alcanzar valiosos acuerdos en beneficio de nuestras naciones”, expresó la panista de San Francisco del Rincón. También forma parte la diputada celayense Saraí Núñez, quien propuso una agenda ciudadana en temas como campo, ciencia y tecnología.

El embajador de Japón en México, Noriteru Fukushima, señaló como prioridad estrechar lazos en los ámbitos político, económico, comercial, educación, cultura.