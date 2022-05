Asteriscos

*NOMBRAMIENTO FRUSTRADO

Aunque el irapuatense Miguel Ángel Chico seguía anoche en sus cuentas de redes sociales presentándose como Subprocurador Jurídico de la Profeco, es un hecho que ya no asumirá el cargo que el miércoles 4 anunciaron desde la Secretaría de Gobernación.

*GIRO A BUCARELI

Chico Herrera dialogó ayer con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, incluso lo acompañó en una importante reunión privada con autoridades de aviación, y es un hecho que su futuro estará en esa dependencia.

*EN LA MAÑANERA

Ricardo Sheffield apareció ayer, como cada lunes, en la mañanera con el Presidente de la República para hablar de ¿Quién es quién en los precios de los combustibles? En el Jurídico de la Profeco ya se despide otro fresero: Javier Chico Goerne, en su lugar entrará una tabasqueña, cuyo nombre seguramente conoceremos hoy.

***POCOS DATOS

Muchas dudas dejó la comparecencia del fiscal del estado Carlos Zamarripa Aguirre en el Congreso Local, pues, fiel a su estilo cuando de dar explicaciones en público se trata, suele no darlas, no dar el contexto de las situaciones y usar solo frases lacónicas, casi no proporcionar cifras ni datos duros.

*MUCHO POR SABER

Por ejemplo, no dijo cuántos desaparecidos hubo en el estado ni cuántos cuerpos encontraron en las fosas clandestinas en el 2021.

*DIPUTADOS DISTRAÍDOS

El Fiscal aprovecha muchas preguntas a modo o mal planteadas, para evadirse. En tanta intervención a nadie se le ocurre preguntar un dato concreto: ¿cuántos detenidos y sujetos a proceso hubo por homicidios dolosos en el ejercicio 2021? Termina como empezó: sin un panorama claro del combate a la impunidad.

*CONTÉSTEME

Algunos integrantes de la oposición, Morena específicamente, tuvieron que repetir sus preguntas para que se las respondiera, pues en sus primeros turnos no se había cumplido el ejercicio de informar. Y en varios casos, ni así estuvieron satisfechas sus dudas.

*MUCHAS FELICITACIONES

Aunque de parte del PAN la gran mayoría se dedicó a felicitarlo, “hasta parecía su cumpleaños”, dijo alguien. Aunque hubo uno que otro que sí preguntó sobre el panorama delictivo estatal: la trata de personas, las quejas de los colectivos por la falta de atención de la Fiscalía y de la mala atención de los Ministerios Públicos.

***RELEVO EN TRANSPORTE

El empresario zapatero y exalcalde panista de San Francisco del Rincón, Ysmael López García, se integró el pasado fin de semana como nuevo director de Transporte del estado en relevo de Guillermo Gama. Así lo confirmó José Luis Manrique, subsecretario de Servicios a la Comunidad de la Secretaría de Gobierno.

***OTRA TRAGEDIA

La lamentable noticia de la imprudencia de otro conductor ebrio en Irapuato que terminó con la vida de seis personas (cinco mujeres trans y un taxista), es para la alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez, un ejemplo más de los riesgos de conducir en estado de ebriedad, el argumento de la iniciativa legal para endurecer las penas.

*OTROS MAL, YO BIEN

La panista lamentó que para los ciudadanos cuando es otro el que conduce ebrio está mal, pero cuando son ellos, y, como en el caso de León les toca ir al “torito” de 20 a 36 horas, ahí sí se molestan. “Es por responsabilidad, es salvar vidas”, insiste.

*MANOS A LA OBRA

Alejandra dice que la invitación al resto de los ayuntamientos no es sólo a apoyar la iniciativa legal que presentó el Ayuntamiento leonés y que está en análisis en el Congreso, sino a generar campañas y operativos efectivos que cambien la realidad.

*SALVAR VIDAS

La Alcaldesa anunció que el operativo “Alcoholímetro” ahora se llamará “Salvando Vidas”, porque ese es el objetivo. Además todos los elementos que participen portarán body-cam para grabar “y no haya que a Chuchita la bolsearon”, dijo.

*SPOTS 2 POR 1

Agradeció a la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión (CIRT) Delegación Guanajuato con quien se reunió hace unos días y acordaron que, por cada anunció del Municipio para concientizar sobre no combinar alcohol y volante, los medios de comunicación apoyarán con uno más, para tener un mayor alcance.

***VACUNAS, LA DENUNCIA

El jefe estatal del PAN, Eduardo López Mares, anunció que la bancada en San Lázaro presentará denuncia ante la Auditoría Superior de la Federación para pedir que se investigue la caducidad de unas 14 millones de vacunas contra COVID-19.

*CUENTAS CLARAS

La denuncia es contra los titulares del Ejecutivo, la Secretaría de Salud y del Insabi. Piden transparentar los contratos de compras de vacunas y clarificar el que durante meses estuvieron almacenadas y luego pretenden aplicar de última hora. Acusan que se vulnera el derecho a la salud y que hay daño al erario. “¿Qué ocultan?”, citó.

Cierran filas Coparmex y legisladores

Foto: Coparmex León

El Consejo Directivo de Coparmex León, que preside Héctor Rodríguez Velázquez, se reunió con legisladores federales del PAN por Guanajuato, así como la priista Sofía Carvajal, a quienes respaldaron por su voto en contra de la reforma eléctrica.

Hablaron de la postura de la oposición sobre las reformas electoral y educativa. Acordaron reuniones periódicas para intercambiar puntos de vista y la exigencia de estar más presentes con sus representados y consultar con ellos los temas a votar.

Estuvieron el coordinador panista, Jorge Espadas; Fernando Torres, Éctor Jaime Ramírez, Román Cifuentes, Ana María Esquivel, Juan Carlos Romero, Itzel Balderas, Michel González, Diana Gutiérrez, Esther Mandujano y Berenice Montes.