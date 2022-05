Asteriscos

***LORENA, POR FIN

Nueve días después de que todo el País conoció de los abusos de la fuerza cometidos por agentes policiales en Irapuato, la alcaldesa Lorena Alfaro sale a reprobar la actuación y a anunciar el relevo del Director de la Policía Municipal.

*SANCIONES EJEMPLARES

Para que su palabra valga, lo que tendrá que anunciar pronto son las sanciones ejemplares, como dijo, en contra de las agentes que cometieron los abusos. Y es un proceso independiente de la investigación que lleva a cabo Derechos Humanos.

*AYUNTAMIENTOS, NEGLIGENTES

Lorena dijo que revisan el reglamento que la Prodheg planteó para garantizar el derecho humano a la manifestación. Esta propuesta se hizo a los 46 ayuntamientos desde abril de 2021, 40 dijeron aceptarla pero hoy ninguno ha probado cumplirla.

***CONTRALORÍA, PENDIENTES

La Contraloría Municipal de León tiene varios “fierros en la lumbre” que debe resolver pronto. La regidora por Morena, Érika del Rocío Rocha, le recordó ayer a la contralora Viridiana Márquez, en la sesión de la Comisión de Contraloría, Transparencia y Combate a la Corrupción, sobre investigaciones pendientes.

*DETENCIONES EN LA FERIA

Una es la detención de dos trabajadores de la Feria Estatal de León, quienes controlaban el acceso a la zona VIP de la Velaria, hecho que se relacionó con la hija del Secretario de Seguridad y un grupo de amigos que buscaban ingresar sin boleto. La Contralora respondió que van como en un 90 % de la investigación, ya casi está.

*EL RECORDATORIO

Sobre este mismo caso en la sesión de Ayuntamiento del jueves 28 de abril la regidora por el PRI, Araceli Escobar, reprochó el poco avance de la investigación y el que ninguna autoridad haya salido a dar la cara y ofrecer disculpas a los jóvenes. La alcaldesa Alejandra Gutiérrez respondió que Derechos Humanos ya investiga.

*SOBRECUPO EN CONCIERTOS

Otra investigación también sin concluir y relacionada con la Feria Estatal de León fue por el sobrecupo en conciertos como el del rapero Santa Fe Klan, en la Velaria.

*YA ACABEN

La regidora morenista le pidió agilizar los procesos, la Contralora respondió que así se hará, pero que muchas veces lo que los alarga es la falta de contestación al requerir información a las partes. Será bueno que aclare si la Feria “se hace pato”.

*EL FESTEJO

Y, en más de investigaciones pendientes sobre la Feria, está el caso de la fiesta de cumpleaños de la directora, Lupita Robles, la cual coincidió con el concierto de Matute en la Velaria. La celebración fue el 18 de noviembre y sigue sin resolverse.

***CLUB LEÓN, DEUDA

La Presidenta Municipal de León se reunirá en los próximos días con el presidente del Consejo Directivo del Sapal, Antonio Morfín y con el director general Enrique de Haro. Entre los temas está el adeudo millonario del Club León por las descargas del Estadio León. Para cerrar un acuerdo Ale espera sentarse con Jesús Martínez Jr.

***LADRILLO ARTESANAL

En su IV Informe de Gobierno Diego Sinhue presumió el primer centro de producción de ladrillo artesanal en el País que cumple la normativa ambiental, está en Salamanca y que permitirá reducir hasta en un 60% emisiones contaminantes.

*PARQUE LADRILLERO

Sin embargo, sobre aterrizar este proyecto en las ciudades del Corredor Industrial, en particular León, no hay nada todavía. La alcaldesa Alejandra Gutiérrez dijo ayer que van avanzando, que cuando esté todo listo se anunciará. ¿Cuándo? No saben.

*CONTRA RELOJ

El 5 de junio del 2019, en un evento en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez anunció una inversión de 200 millones de pesos para dignificar a la industria ladrillera, comenzando por León. El proyecto, por los argumentos que sean, no se ha ejecutado. El tiempo se agota.

***MATERNIDAD LIBRE

A propósito del 10 de mayo, la senadora guanajuatense y presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, Malú Mícher, recordó en un videomensaje que ya la Corte -en septiembre del 2021- resolvió que ninguna mujer en el país puede ser sentenciada por abortar, así que seguirán trabajando con los estados para que se despenalice.

*GUANAJUATO, RESISTENCIA

Malú destacó el avance en los congresos locales de Hidalgo, Baja California, Sonora, Veracruz, Oaxaca, CDMX, y otros. No es el caso de Guanajuato, donde si bien se dice no hay mujeres presas por abortar, se niegan a eliminar el tipo penal.



Retoma turismo el ritmo

Foto: Gobierno del estado

El año pasado, aún con pandemia, Guanajuato recibió 18 millones de visitantes que generaron una gran derrama económica superior a los 35 mil millones de pesos.

Con el Pacto Centro-Occidente por el Turismo, que integran Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas, se logró una derrama de casi 30 mil millones con dos campañas turísticas enfocadas en la región.

La revista Food and Travel distinguió a Guanajuato en las categorías “Reinvención de la oferta turística” y por la “Iniciativa de reactivación del turismo en México”.

Estas fueron algunas acciones en turismo que dio a conocer Diego Sinhue Rodríguez Vallejo durante su post informe la noche del lunes en la Alhóndiga. Llamó la atención que no fueron invitados los alcaldes de Dolores y de San Miguel de Allende.