***GUBERNATURA 2024

El gobernador Diego Sinhue Rodríguez y el presidente del PAN Guanajuato, Lalo López Mares, repitieron ayer -por separado- que la candidatura del PAN a la gubernatura en el 2024 es una moneda aún en el aire. Nadie la tiene en la bolsa.

*LAS FICHAS

Diego ya abrió su carta principal, que es el secretario de Desarrollo Social y Humano del estado, Jesús Oviedo Herrera. El jefe nacional Marko Cortés ya sabemos que sus simpatías están con la alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez.

*TODO DEPENDE

Lo que Diego y Lalo dejan claro es que la definición se dará en el contexto de lo que en 2024 se jugará a nivel nacional, que es la Presidencia y nueve gubernaturas en donde tendrán que postular candidaturas en paridad de género. Hagan su apuesta.

*MÁS TIRADORES

Chucho Oviedo y Ale Gutiérrez aparecen como los favoritos de los tomadores de decisión, pero no son los únicos panistas que aspiran a la gubernatura en el 2024.

*NOMBRES, NOMBRES

Ya levantaron la mano la senadora Alejandra Reynoso y el senador Erandi Bermúdez. Y no lo dice pero es evidente que trae ganas la secretaria Libia García. Tampoco hace olas pero está puesto el pastor azul, Luis Ernesto Ayala Torres.

*AGUASCALIENTES, OJO

Los panistas de Guanajuato deben tomar nota de la experiencia en Aguascalientes, en donde el gobernador Martín Orozco tenía su candidato favorito, el senador Toño Martín del Campo, pero, con encuestas cuestionadas, eligieron a Tere Jiménez.

*CONTROL DE DAÑOS

Al final el agua no llegó al río, Toño terminó coordinando la campaña de la ganadora y se prevé regrese al Senado luego de pedir licencia. La que sí dejó el PAN fue la senadora Martha Márquez, postulada a la gubernatura por el Verde-PT pero, con una preferencia marginal, terminó declinando por la morenista Nora Ruvalcaba.

*PELEA AL SENADO

La disputa azul se extenderá a las candidaturas por el Senado, en donde suena fuerte el nombre del exgobernador Miguel Márquez, y en la fórmula mujer podría caer parada la secretaria de Gobierno, Libia García. Hoy es todo especulación.

*A TRABAJAR

Antes de agitar el avispero al interior, el dirigente panista, Lalo López Mares, apunta que perfiles tanto de hombres y mujeres hay, pero “hoy el llamado es a seguir trabajando, en su momento se tomará una decisión de las nueve gubernaturas en juego”.

*¿SOLOS O EN ALIANZA?

Otra duda es si el PAN querrá ir solo o en coalición con otros partidos políticos para el 2024 en Guanajuato, eso se lo preguntaron ayer a López Mares y lo dejó en el aire, pues será, al igual que la candidatura, una decisión que no tomará Guanajuato por la libre, sino en el contexto de la estrategia de la oposición a nivel nacional.

*FEDERAL Y LOCAL

El escenario puede ser una coalición en lo federal, es decir, candidatura presidencial, al Senado y diputados federales, en donde el PAN ceda algunos pocos distritos a sus aliados y eso preferentemente en las regiones donde no les va bien. Lo otro es una alianza por la gubernatura, diputaciones locales y ayuntamientos.

*SALVAR EL BARCO

El PAN no dice no, pero revisará qué les conviene. López Mares apunta: “Si hoy fueran las elecciones (en Guanajuato) el PAN solo ganaría, no es presuntuoso…”. Sin embargo, agrega: “El barco México se está hundiendo y no nos conviene defender solo nuestro camarote, que es Guanajuato. Necesitamos salvar al barco”.

***PAN, ANIMADOS

Aunque PAN y PRI tenían el poder en las seis entidades que el domingo eligieron gobernadores, y perdieron cuatro, Tamaulipas y Quintana Roo eran azules; el dirigente del PAN en Guanajuato, Lalo López, desborda optimismo. Para él no perdieron cuatro sino ganaron dos: Aguascalientes y Durango (pero ya las tenían).

*MORENISTAS, EUFÓRICOS

En el bando guinda hay euforia por los resultados. Las senadoras Antares Vázquez y Malú Mícher celebraron el avance de la 4T. La primera señala que hubo compra de votos en Aguascalientes, Durango y Tamaulipas; y Malú arremetió en contra del gobierno panista de Durango al que acusó de “aferrarse a seguir a como dé lugar”.

*BAJÍO, EL BLINDAJE

Al mantener Aguascalientes, junto con Querétaro y Guanajuato, el Bajío mantiene un blindaje anti-4T, pero no así en el resto del país en donde van contracorriente.

***AMIGOS

A diferencia de la mala relación que tuvo con la exalcaldesa de Salamanca, Beatriz Hernández, ayer Diego realizó una gira de trabajo junto al morenista César Prieto, y expresó: “Vamos a apoyar a Salamanca, el Alcalde está haciendo un buen trabajo”.

Promueven con jóvenes derecho a la información



Foto: Iacip

Con la finalidad de promover el que los estudiantes universitarios ejerzan su derecho a la información pública, el Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato (Iacip) y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) organizaron las Jornadas para la Socialización de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).

En las jornadas participaron alumnos de las licenciaturas de Derecho, Criminología y Gobernanza de la Universidad De La Salle Bajío, lo mismo que de la EPCA.

El evento lo encabezó la comisionada presidenta del Iacip, Mariela Huerta Guerrero, así como la comisionada del INAI, Norma Julieta del Río Venegas.