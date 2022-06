Asteriscos

***MALÚ CON EBRARD

La senadora Malú Mícher está lista para recorrer el país para promover la candidatura de su exjefe y amigo, el canciller Marcelo Ebrard. Lo presume progresista y aliado de las mujeres “por eso y más quiero que sea Presidente”, dice.

*MONREAL EN LEÓN

El senador Ricardo Monreal está en la talacha. El empresario Ricardo García Oseguera lo espera este miércoles en Casa de Piedra a una comida con cientos de invitados a quienes los llama a escuchar a un político conciliador y con empatía.

*PRIETO, EL RELEVO

Morena a nivel nacional lanzó la convocatoria para celebrar asambleas estatales, 6 y 7 de agosto en las 32 entidades y renovar consejos y comités estatales. Así que Ernesto Prieto hará maletas y la duda es cómo sortearán, sin más pleito, el relevo.

***TREJO Y EL 2024

Aunque Trejo Pureco enfrenta aún un proceso por peculado y el PRI vive horas bajas a nivel nacional y no se diga en Guanajuato, el alcalde de San Miguel de Allende, Mauricio Trejo, no oculta su sueño de aparecer en la boleta del 2024, como candidato a Gobernador, le preguntaron ayer (pero bien puede ser en otro espacio).

*CARTA TRICOLOR

Eso sí, todo depende de una eventual alianza local del PRI con el PAN y el PRD. Si el PRI va solo a la gubernatura, el Alcalde puede ser una opción viable en la baraja.

*2023, CLAVE

El futuro es incierto, hay que ver el rumbo que tome su gobierno en SMA; y, segundo, cómo le va al PRI en las elecciones del 2023 en el Estado de México y en Coahuila; si gana, respira, pero si no, el panorama se pondrá sombrío. Trejo dice que él no es de abandonar el barco, pero, si se hunde, advierte, hay que saltar.

***PAN, EN CAMPAÑA

El PAN en Guanajuato presentó ayer una campaña que lanzó en todo el estado para contrastar lo que para ellos son los errores de la administración federal en salud, economía, seguridad, energía, frente a lo que presumen aciertos de este partido.

*DE CONTRASTES

En su propaganda en tierra y en redes lanzan la pregunta ¿Con quién estás? Y contrastan: con este no “darle abrazos”, y con este sí “capturar delincuentes”. O con este no “refinerías del pasado” y con este sí “energías limpias” y otros mensajes.

*ESTRUCTURA ACEITADA

El dirigente panista asegura que, a diferencia de Morena en Guanajuato que es un partido sin estructura, en el PAN “está muy bien aceitada”, y eso se comprobó en la consulta constitucional de revocación de mandato en donde el partido registró representantes en el 100% de las casillas que se instalaron en toda la entidad.

*RESPONDE A PRIETO

A los dichos del presidente de Morena en Guanajuato, Ernesto Prieto, de que las coaliciones de la oposición son por miedo a perder, López Mares le respondió “que son necesarias porque ya vimos lo marranos que son. Les vamos a ganar en 2024”.

*CONTRA SALAMANCA

Sin llevar vela en el entierro López Mares se lanzó contra el alcalde salmantino César Prieto y dijo: “Veamos el desmadre que traen en Salamanca. Que le ayuden a su hermano a que su municipio tenga obra, ataque de frente la corrupción y acabe con la contaminación (provocada por emisiones de la refinería y planta de CFE)”.

***HUMILDAD

De cara a la tarea en marcha de actualizar el Programa de Acción Política y la Reforma de los Estatutos, el Presidente del PAN expresó: “Asumimos la crítica, la autocrítica y con humildad reconocer los errores y las omisiones por el trabajo que quizá no haya sido suficiente frente las expectativas de la ciudadanía”.

*ABRIR EL PARTIDO

Entre las propuestas a discusión está la necesidad de agilizar el proceso de afiliación para que no sea tortuoso para muchos que quieren ingresar. Otra es que en los procesos internos para elegir dirigencias el que gane no gane todo y el que pierda no pierda todo, es decir, que los perdedores competitivos tengan espacios.

***VISIBLE EN MONTERREY

La asociación Amicus, que dirige el activista leonés Juan Pablo Delgado, presentó en Monterrey la plataforma Visible Mx para el reporte de denuncias de discriminación o violencia en contra de integrantes de la comunidad LGBTI. Se reunió con organizaciones que trabajan por el respeto a la diversidad sexual.

*INFORME TRANS

Hoy Human Rights Watch y Amicus DH presentarán el informe -elaborado por los primeros- que aborda los “Obstáculos para las personas trans en Guanajuato”. No hay que olvidar que hoy para reconocer su identidad de género es solo vía amparo.

*LA EXIGENCIA

El informe demanda a las autoridades de Guanajuato a cumplir con el derecho mexicano e internacional y seguir el ejemplo de otras 20 entidades que tienen un procedimiento administrativo que permite a las personas trans poder reflejar con exactitud en los documentos oficiales cuál es su identidad de género autopercibida.

Libia con Malú

Foto: Twitter Libia García

Luego de una serie de tuits que lanzó hace unos días la senadora por Morena, Martha Lucía Mícher Camarena, en exigencia a que el Gobierno del estado presente una estrategia de seguridad de la mano con la sociedad civil. Ayer la morenista sostuvo una reunión con Libia García, secretaria de Gobierno.

“Hablamos de la importancia de trabajar y hacer equipo desde nuestras responsabilidades. Acordamos colaboración en materia de seguridad y erradicación de la violencia contra las mujeres, pues son temas que requieren atención de todos los niveles de gobierno. Agradezco tu apertura y disposición de diálogo”, tuiteó Libia.