Asteriscos

***MONREAL, AQUÍ ESTOY

El senador Ricardo Monreal cumplió con eventos en Guanajuato, Silao y León para, con el pretexto de presentar dos de sus libros, anotarse en la carrera por la candidatura presidencial de Morena, que tiene a Ebrard y Sheinbaum a la cabeza.

*PUENTES CON MARCELO

En su mensaje en los foros fue cuidadoso y no se metió en la grilla. Ante medios elogió el trabajo de Marcelo Ebrard y fue frío con Claudia Sheinbaum. La senadora Malú Mícher, coordinadora de la estructura del Canciller, lo acompañó en León.

*EL COLABORADOR

Desde el lunes José Manuel del Río Virgen, brazo derecho de Monreal, está de regreso como Secretario Técnico de la Junta de Coordinación Política. Ayer reiteró que fue “un preso político” de la Fiscalía de Veracruz, en donde gobierna Morena.

***DANIEL, SI SE OFRECE

Al secretario de Salud, Daniel Díaz Martínez, le preguntaron ayer en un programa de radio con Ale Magaña si ¿le gustaría ser Gobernador? Sonríe y aclara que prefiere consolidar el sistema de salud estatal. ¿Si se lo pidieran, usted aceptaría? Le lanzaron otra vez el dardo y expresó sonriente: “Ah claro, pero no es el tema”.

***ACUERDO DE PRECIOS

El titular de la Profeco, Ricardo Sheffield Padilla, confirmó que la siguiente semana habrá una reunión de seguimiento al acuerdo de mayo con el sector privado para contener, en lo posible, el alza de los precios en 24 productos de la canasta básica.

*EL SEGUIMIENTO

Se revisará, por ejemplo, si medidas como la reducción o eliminar algunos aranceles para la importación han funcionado o no, y qué más se puede hacer desde el Gobierno para ayudar a mantener los precios bajos a pesar de la inflación mundial.

*BAJO CONTROL

El Procurador reportó una ligera baja en el monitoreo de esos 24 productos. Hace dos meses el precio promedio alto de la canasta básica estaba en $1,250 y hoy está en $1,140. Y el precio bajo que estaba en $1,050 hoy se registra en $1,010, así lo dijo en una entrevista para el programa matutino ADN 40 con Mónica Garza.

*HAY DE TODO

El leonés aseguró, como lo dijo en la mañanera del lunes, que no hay escasez de ningún producto en el país y se tiene una buena oferta de todos los productos.

*INFLACIÓN GLOBAL

Eso sí, hay un proceso inflacionario mundial atípico del que no se ve salida pronta. El impacto de la guerra Rusia-Ucrania que presiona el mercado de granos y de petrolíferos y los altos costos del transporte marítimo, ponen en jaque el comercio.

***EUTANASIA, LA DISCUSIÓN

En San Lázaro se realiza la Semana Nacional de la Eutanasia para escuchar todas las voces sobre el tema. El propósito, asegura el presidente de la Comisión de Salud, el diputado guanajuatense Emmanuel Reyes Carmona, es afinar una propuesta legislativa para despenalizar esta práctica y garantizar el derecho.

*VA PARA ADELANTE

El legislador por Morena estuvo ayer en vivo con Mónica Garza en ADN 40 y sostuvo que esta vez sí le entrarán en serio a la discusión y que partidos como Morena, PRI y Movimiento Ciudadano, han dicho sí a aprobar una regulación.

*LA DIFERENCIA

En México en 17 estados hay una legislación sobre la voluntad anticipada (entre ellos Guanajuato), que no es lo mismo que la eutanasia, que hoy no es legal. La primera permite a los enfermos terminales continuar o no con tratamientos, mientras que el segundo concepto es un acto deliberado de dar fin a la vida de un paciente.

*LA POSTURA

En la entrevista Reyes Carmona fijó postura: “Todos los mexicanos tienen el derecho a decidir sobre su propia vida, pero también sobre su propia muerte”.

***RENUNCIA EN CONGRESO

El viernes, de un día para otro, dejó de laborar en el Congreso del estado Patricia Díaz Sánchez, directora de Tecnologías de la Información, tras 20 años de antigüedad, siete legislaturas completas y lo que va de la actual.

*MOTIVOS PERSONALES

De acuerdo con Luis Ernesto Ayala, presidente de la Junta de Gobierno y de la Comisión de Administración, así como de Christian Cruz Villegas, secretario general del Congreso, ella presentó su renuncia. AM les preguntó a ambos los motivos de la misma y los dos funcionarios aseguraron que Díaz no los dio.

*RETO MAYÚSCULO

Resultó sorpresiva la renuncia de Paty Díaz, como todo mundo la conoce en el Palacio Legislativo, después de que ya pasaron los momentos más duros de la pandemia, cuando tuvo que coordinar a todo su equipo para armar las sesiones.

*PRUEBA SUPERADA

Esto, para que la labor legislativa continuara de manera remota, pues todo mundo se fue a trabajar a su casa, tanto en conexión interna solo para el Legislativo, como en un canal de Youtube para el público en general, durante 9 meses de 2020 y los primeros 9 de 2021, tarea que desempeñaron con éxito.

Presenta PRI equipo al 2024

Foto: CDE PRI

La dirigencia estatal del PRI para el periodo 2022-2026 que encabeza Ruth Tiscareño como presidenta y David Mercado secretario general, entregaron nombramientos a 25 titulares de carteras para la estructura de trabajo. Muchos ya venían desempeñando esos encargos, como Bonificacio Rodríguez en Organización y Norma Parra en Gestión Social. Otros son Tadeo Sánchez, en Acción Electoral; José Luis Nájera, en Finanzas y Administración; Javier Casillas, en Vinculación Empresarial y Édgar Castro como representante ante el Consejo del IEEG.