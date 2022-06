Asteriscos

***PAN VS. BLOQUE OPOSITOR

Un día después de que el bloque opositor en el Congreso del estado le puso un estate quieto a la aplanadora azul y a su aliado el PRI, el PAN contestó reprochando a Morena, Verde y MC el votar en contra de iniciativas que son favor del ciudadano.

*REVÉS A LA MAYORÍA

En la sesión del jueves no alcanzaron los 24 votos para la reforma constitucional que buscaba incorporar el principio de Gobierno Digital (propuesta del Ayuntamiento leonés) y del derecho humano al internet (iniciativa de la tricolor Ruth Tiscareño).

*NO SE EQUIVOQUEN

La diputada azul Susana Bermúdez presume las bondades de la reforma, que regresó a la Comisión de Gobernación -que ella preside- para nuevo análisis. La priista Yulma Rocha les recordó que el problema no es la propuesta (que no tardará en ser votada), sino un recordatorio de que las minorías no pueden ser ignoradas.

*LÍMITE DE HORARIOS

El PAN en voz del coordinador de los diputados federales por Guanajuato, Jorge Espadas Galván y del dirigente municipal de León, Toño Guerrero, respaldaron ayer la propuesta del gobernador Diego Sinhue Rodríguez de sugerir horarios límite a los padres de familia en los que se permite a los niños y adolescentes estar en la calle.

*ES UNA INVITACIÓN

El legislador federal sostuvo que se trata de una invitación a los padres de familia y no ningún tipo de toque de queda como más de alguno quiere que se vea. El objetivo es un enfoque de prevención de adicción y de seguridad para los menores.

*AYUDA PAPÁS

El Presidente del PAN leonés argumentó que para un adolescente es un riesgo que esté a altas horas de la noche en la calle y es responsabilidad de los padres cuidarlos.

“Es una invitación respetuosa a cuidar a sus hijos y tengan comunicación con ellos”.

***PAN LEÓN, RENOVACIÓN

Ya no falta mucho para la renovación de los comités municipales del PAN en Guanajuato, en León el actual dirigente, Toño Guerrero Horta, no ocultó que tiene la aspiración de repetir para un segundo periodo, lo que por estatutos es posible. El otro perfil que ha dicho que trae ganas de entrarle es la exlegisladora Pilar Ortega.

*TOÑO, APUNTADO

“Me gustaría participar con la intención de seguir construyendo esta gran institución”, dijo ayer cuando se lo preguntamos en la conferencia de prensa semanal junto al coordinador de los diputados federales por Guanajuato, Jorge Espadas Galván, quien de paso le echó flores al trabajo de la dirigencia azul.

*PRESUME RESULTADOS

El dirigente que tiene en el cargo 2 años y 10 meses -de un periodo de tres años- presumió los resultados en su gestión partidista, sobre todo la elección del 2021 y la alta votación alcanzada para el ayuntamiento, diputaciones locales y federales.

*CON LA GENTE

Toño Guerrero resaltó también que el partido ha priorizado el estar cerca de los ciudadanos en reuniones con organismos empresariales y sociales, pero sobre todo en colonias y comunidades, por ejemplo acaban de estar en Santa Rosa Plan de Ayala junto con regidores y legisladores. “Y ponernos a las órdenes de la gente”.

*MÁS MILITANTES

En su gestión al frente del Comité Municipal del PAN se han afiliado 253 nuevos militantes y otro aproximado de 400 están en proceso. El padrón actual es de 1,985. Los talleres siguen abiertos y convocó a registrarse para fortalecer el ejército azul.

***NAVARRO VS. INAH

La orden del INAH (Instituto Nacional de Antropología e Historia) de retirar la rueda de la fortuna instalada en la Plaza de la Paz le echó más leña al fuego al pleito casado que trae el alcalde de Guanajuato, Alejandro Navarro, con la dependencia.

*EL CHIFLIDO

La más reciente del Alcalde panista de la Capital fue atreverse, en pleno concierto masivo por las fiestas de San Juan y Presa de la Olla, a pedir un chiflido de los asistentes “a los que quisieron que se quitara la rueda de la fortuna…bien fuerte”. Con dedicatoria a la delegada del INAH en Guanajuato, Olga Adriana Hernández.

*OTRA DENUNCIA

Esto ya provocó reacciones, una la de la regidora por Morena, Paloma Robles, quien presentó una denuncia contra el Alcalde por violencia política en razón de género ante el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG). El argumento es que el llamado incita al odio popular en contra de la funcionaria por observar la ley.

*DESENFRENADO

“Si el Alcalde se conduce de esta manera desenfrenada frente a una servidora pública federal, podemos imaginar el respeto que le merece la ciudadanía”, dijo la también activista en contra del proyecto del nuevo Museo de Momias, en suspenso precisamente porque el INAH no ha otorgado los permisos para su construcción.

Presentan mapa para cultivo de agave

Foto: Gobierno del estado

En Pénjamo el gobernador Diego Sinhue Rodríguez encabezó un evento en el que se presentó el “Mapa de Compatibilidad de cultivo de agave en Guanajuato”.

Se trata de uno de los compromisos pactados en el Convenio de Cooperación entre Jalisco, Guanajuato y el Consejo Regulador del Tequila, para dar garantías de que en Guanajuato el tequila se elabora con agave cultivado en zonas sin deforestación.

En la entidad se tienen siete municipios con Denominación de Origen para producción: Pénjamo, Abasolo, Cuerámaro, Huanímaro, Manuel Doblado, Purísima del Rincón y Romita. El 64.7% es compatible para el cultivo y el otro 35.3% no.

Guanajuato produce el 13.6% del agave a nivel nacional y aporta el 20% del valor de la producción. Son más de 43 mil hectáreas y más de 4 mil productores.