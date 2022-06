Asteriscos

***EL COMPROMISO

En reunión del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (Conaedu) que encabezó la titular de la SEP, Delfina Gómez, con los 32 secretarios de educación, se anunció como un compromiso el apoyar la mejora de la infraestructura educativa, jornada ampliada y la alimentación, a través del programa “La Escuela es Nuestra”.

*TIEMPO COMPLETO

El programa de “Escuelas de Tiempo Completo”, que tenía esos componentes de jornada ampliada y de alimentación, operaba antes de la pandemia en más de 600 planteles en la entidad y representaba una inversión anual sobre los 350 millones.

*NO HAY DINERO

El secretario de Educación, Jorge Hernández, ha dicho que no están claras aún las reglas de operación para retomar el programa. El gobernador Diego Sinhue de plano puso ayer la esperanza de que regrese…pero con un nuevo Gobierno federal.

***BAJO AMENAZA

Ante el asesinato del exdirector de Policía en Irapuato, J. Reyes Méndez, no se entiende la postura del Gobierno Municipal en voz del secretario de Seguridad, Ricardo Benavides, quien por un lado dice que nunca se pidió apoyo con escoltas, al mismo tiempo reconoce que le enviaban coronas fúnebres como amenaza.

*Y NO LO PROTEGEN

Fue precisamente ante el asesinato de uno de sus escoltas que el exdirector solicitó su baja apenas con 11 días en el cargo, todos sabían el motivo de su adiós. Pese a eso, a nadie se le ocurrió otorgarle protección solo porque él no la pidió.

*LA PAJA AJENA

En este detalle no reparó el jefe estatal del PAN, el irapuatense Lalo López Mares, quien declaró que el Gobierno del estado y los municipios hacen todo lo que pueden, pero no ayuda la política del Gobierno federal de abrazos y no balazos.

*CONTRA LA GUARDIA

Y otra vez, contrario a la colaboración que presume el Gobernador con las fuerzas federales, el dirigente panista reiteró sus críticas a la Guardia Nacional: “No sirve que lleguen miles de elementos si solamente hacen rondines, no hay resultados”.

***DIEGO EN CDMX

Diego Sinhue estará el jueves en el evento de aniversario de la Guardia Nacional, en Ciudad de México, que encabezará el presidente Andrés Manuel López Obrador.

*TEMAS PENDIENTES

Si tiene chance espera saludar al Presidente y recordarle que hay una cita pendiente para aterrizar temas prioritarios, como el plan de “Agua Sí para Guanajuato”. Si no es posible, al menos verá al secretario de Gobernación, Adán Augusto López con quien falta definir una fecha para su prometida visita a Celaya.

*PUENTE URGENTE

Con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, espera la respuesta a la petición de construir el puente vehicular de La Soledad, sobre la carretera federal Irapuato-Abasolo, obra urgente que propuso hacer peso a peso.

*CÁRCELES AL TOPE

En la última visita de AMLO a Irapuato -noviembre 2021- Diego pidió apoyo para aliviar la sobrepoblación carcelaria. Hasta hoy lo único es que han sido 355 presos reubicados a otros penales del país. En lo que ya trabaja el estado es en los proyectos ejecutivos para ampliar, con recursos propios, dos ceresos estatales.

***TIEMPO COMPLETO

Hace una semana en Comisión de Presupuesto, Morena, PT, Verde y MC, votaron en contra la propuesta que el 5 de abril presentó el diputado leonés Román Cifuentes, respecto a modificar el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2022 para restablecer el programa de Escuelas de Tiempo Completo -ETP-.

*EN EL LIMBO

El argumento es que no era necesaria una modificación presupuestal y bastaba con precisar las reglas de operación del programa “La Escuela es Nuestra”, en donde el Gobierno federal ha dicho que está incluido presupuesto para las ETP. Lo cierto es que hoy en Guanajuato ese programa no está operando y no hay para cuándo.

*UN RELAJO

El exdirigente estatal del PAN y hoy legislador federal plurinominal argumenta que mezclar ambos programas (Escuela es Nuestra y el de Tiempo Completo) va a trasladar un problema administrativo a los padres y madres de familia, quienes se encargan de obras en los planteles y ahora de alimentos, material, pagar a personal.

***SIN HAMBRE

Hoy la alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez, presentará uno de los programas que desde campaña aseguró que sería prioritario, el de “León Sin Hambre”. Sumará el apoyo del Gobierno del estado, organismos sociales y de la iniciativa privada. León es el segundo municipio con más población en pobreza extrema, 115,943.

***ÉCTOR VS. EMMANUEL

El legislador panista y secretario de la Comisión de Salud, Éctor Jaime Ramírez, arremetió en contra del presidente de la misma, el “paisano” de Morena, Emmanuel Reyes, por declarar que la aprobación de la eutanasia alivianaría los costos en salud pública, pues la inversión en los cuidados paliativos no es nada económica.

*NO A EUTANASIA

El médico-político lamentó que haya un montón de iniciativas sin dictaminar relacionadas con garantizar los cuidados paliativos, además del subejercicio en el presupuesto para atenderlo. “No hay manera digna de morir si mueren con dolor”.



Va Malú con Higinio

Foto: Twitter Malú Mícher

Morena tiene la mira puesta en arrebatar al PRI el último bastión: el Estado de México. La senadora guanajuatense, Martha Lucía Mícher, fue una de las oradoras en el evento de “Mujeres Mexiquenses de Corazón”, realizado este domingo en apoyo al senador Higinio Martínez, quien busca la candidatura a la gubernatura para la que también se barajan los nombres de Delfina Gómez y de Horacio Duarte.

“Higinio es un aliado de las mujeres y de las niñas”, dijo Malú ante miles de mujeres.