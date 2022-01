Ataque de la policía del pensamiento de derecha

A los estadounidenses les gusta pensar en su nación como un faro de libertad. Y a pesar de todas las formas en que hemos fallado en estar a la altura de nuestra propia imagen, sobre todo de las grandes injusticias que surgieron del pecado original de la esclavitud, la libertad, no solo las elecciones libres, sino también la libertad de expresión y pensamiento, tiene mucho tiempo. Ha sido un elemento clave de la idea estadounidense.

Ahora, sin embargo, la libertad está bajo ataque, en más frentes de los que mucha gente cree. Todo el mundo conoce la Gran Mentira, la negativa de una gran mayoría de republicanos a aceptar la legitimidad de una elección perdida. Pero hay muchas otras áreas en las que la libertad no solo está bajo ataque sino en retirada.

Hablemos, en particular, del ataque a la educación, especialmente pero no solo en Florida, que se ha convertido en uno de los principales laboratorios de erosión democrática de Estados Unidos.

Los republicanos han ganado considerable heno político al denunciar la enseñanza de la teoría crítica de la raza; esta estrategia ha tenido éxito a pesar de que la mayoría de los votantes no tienen idea de qué es esa teoría y en realidad no se enseña en las escuelas públicas. Pero los hechos en este caso no importan, porque las denuncias de CRT son básicamente una tapadera para una agenda mucho más grande: un intento de evitar que las escuelas enseñen cualquier cosa que incomode a los derechistas.

Utilizo esa última palabra a sabiendas: hay un proyecto de ley que avanza en el Senado de Florida que declara que un individuo “no debe sentirse incómodo, culpable, angustiado o cualquier otra forma de angustia psicológica debido a su raza”. Es decir, el criterio de lo que se puede enseñar no es “¿Es verdad? ¿Está respaldado por el consenso académico?” sino más bien "¿Hace que ciertos electores se sientan incómodos?"

Cualquiera que tenga la tentación de dar una interpretación inocua a esta disposición, ¿quizás se trata simplemente de no asignar una culpa colectiva? - debe leer el texto del proyecto de ley-. Entre otras cosas, cita como sus dos principales ejemplos de cosas que no deben suceder en las escuelas "la negación o minimización del Holocausto y la enseñanza de la teoría crítica de la raza", porque sugiere que "el racismo está arraigado en la sociedad estadounidense" (el proyecto de ley definición de la teoría) es lo mismo que negar que Hitler mató a seis millones de judíos.

Lo que realmente llama la atención, sin embargo, es la idea de que se debe prohibir que las escuelas enseñen cualquier cosa que cause “incomodidad” entre los estudiantes y sus padres. Si imagina que los efectos de aplicar este principio se limitarían a enseñar sobre las relaciones raciales, está siendo completamente ingenuo.

Por un lado, el racismo está lejos de ser el único tema perturbador en la historia de Estados Unidos. Estoy seguro de que algunos estudiantes encontrarán que la historia de cómo llegamos a invadir Irak, o de cómo nos involucramos en Vietnam, los incomoda. ¡Prohibir esos temas del plan de estudios!

Luego está la enseñanza de la ciencia. La mayoría de las escuelas secundarias enseñan la teoría de la evolución, pero los principales políticos republicanos son evasivos o niegan activamente el consenso científico, lo que presumiblemente refleja la incomodidad de la base republicana con el concepto. Una vez que se establezca el estándar de Florida, ¿cuánto tiempo sobrevivirá la enseñanza de la evolución?

La geología, por cierto, tiene el mismo problema. He estado en recorridos por la naturaleza donde los guías se niegan a hablar sobre los orígenes de las formaciones rocosas, diciendo que han tenido problemas con algunos invitados religiosos.

Ah, y dada la creciente importancia de la postura contra la vacunación como una insignia de lealtad conservadora, ¿cuánto tiempo pasará antes de que la epidemiología básica, tal vez incluso la teoría de los gérmenes de la enfermedad, reciba el tratamiento de la teoría crítica de la raza?

Y luego está la economía, que en estos días se enseña ampliamente en la escuela secundaria. (Divulgación completa: muchas escuelas secundarias usan una versión adaptada del texto de principios del que soy coautor). Dada la larga historia de intentos impulsados políticamente para evitar la enseñanza de la economía keynesiana, ¿qué cree que el estándar de Florida haría a la enseñanza en mi campo de casa?

El punto es que la campaña de desprestigio contra la teoría crítica de la raza es casi con certeza el comienzo de un intento de someter la educación en general al gobierno de la policía del pensamiento de derecha, lo que tendrá efectos nefastos mucho más allá del tema específico del racismo.

¿Y quién hará cumplir las reglas? ¡Vigilantes patrocinados por el estado! El mes pasado, Ron DeSantis, gobernador de Florida, propuso una “Ley Stop Woke” que facultaría a los padres para demandar a los distritos escolares que afirman enseñar teoría crítica de la raza y cobrar los honorarios de los abogados, una configuración basada en las recompensas de la nueva ley antiaborto de Texas. Incluso la perspectiva de tales demandas tendría un efecto escalofriante en la enseñanza.

¿Mencioné que DeSantis también quiere crear una fuerza policial especial para investigar el fraude electoral? Al igual que los ataques a la teoría crítica de la raza, esto es obviamente un intento de utilizar un tema inventado (el fraude electoral es prácticamente inexistente) como excusa para la intimidación.

OK, estoy seguro de que algunas personas dirán que estoy dando demasiada importancia a estos temas. Pero pregúntese: ¿Ha habido algún punto en, digamos, los últimos cinco años cuando las advertencias sobre el extremismo de derecha han resultado exageradas y aquellos que las descartan como "alarmistas" han tenido razón?

Opinión en tu buzón Deja tu correo y recibe gratis las columnas editoriales de AM, de lunes a domingo

Las noticias de AM en

Síguenos