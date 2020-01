Australia nos muestra el camino al infierno

En un mundo racional, la quema de Australia sería un punto de inflexión histórico. Después de todo, es exactamente el tipo de catástrofe que los científicos del clima nos advirtieron durante mucho tiempo si no tomamos medidas para limitar las emisiones de gases de efecto invernadero.

De hecho, un informe de 2008 encargado por el gobierno australiano predijo que el calentamiento global provocaría que las temporadas de incendios de la nación comiencen antes, terminen más tarde y sean más intensas, comenzando alrededor de 2020.

Además, aunque parezca insensible decirlo, este desastre es inusualmente fotogénico. No necesita estudiar minuciosamente gráficos y tablas estadísticas; esta es una historia de horror contada por muros de fuego y aterrorizados refugiados acurrucados en las playas.

Entonces este debería ser el momento en que los gobiernos finalmente comenzaron esfuerzos urgentes para evitar la catástrofe climática.

Pero el mundo no es racional. De hecho, el gobierno anti-ambientalista de Australia parece completamente impasible a medida que las pesadillas de los ambientalistas se hacen realidad. Y los medios anti-ambientalistas, el imperio Murdoch en particular, se han esforzado al máximo por la desinformación , tratando de culpar a los incendiarios y “greenies” que no permitirán que los servicios de bomberos eliminen suficientes árboles.

Estas reacciones políticas son más aterradoras que los incendios en sí.

Los optimistas climáticos siempre han esperado un amplio consenso a favor de medidas para salvar el planeta. La historia decía que el problema con la acción sobre el clima era que era difícil llamar la atención de la gente: el problema era complejo, mientras que el daño era demasiado gradual y demasiado invisible.

Además, los grandes peligros están demasiado lejos en el futuro. Pero seguramente, una vez que suficientes personas hayan sido informadas sobre los peligros, una vez que la evidencia del calentamiento global se haya vuelto lo suficientemente abrumadora, la acción climática dejará de ser un tema partidista.

La crisis climática, en otras palabras, eventualmente se convertiría en el equivalente moral de la guerra, una emergencia que trasciende las divisiones políticas habituales.

Pero si una nación en llamas no es suficiente para producir un consenso para la acción, si ni siquiera es suficiente para producir cierta moderación en la posición antiecologista, ¿qué lo hará? La experiencia de Australia sugiere que la negación del clima persistirá después del infierno o el apogeo, es decir, a través de olas de calor devastadoras y tormentas catastróficas por igual.

Es posible que sienta la tentación de descartar a Australia como un caso especial, pero la misma división partidaria cada vez más profunda ha estado en marcha en los Estados Unidos. Ya en la década de 1990, los demócratas y los republicanos tenían casi la misma probabilidad de decir que los efectos del calentamiento global ya habían comenzado. Desde entonces, sin embargo, las opiniones partidistas han divergido, con los demócratas cada vez más propensos a ver el cambio climático ocurriendo (como realmente es), mientras que los republicanos cada vez más ven y no escuchan ningún mal climático.

¿Esta divergencia refleja la composición cambiante del partido? Después de todo, los votantes altamente educados se han estado moviendo hacia los demócratas, los votantes menos educados hacia los republicanos.

Entonces, ¿se trata de cuán bien informada está la base de cada parte?Probablemente no. Hay pruebas sustanciales de que los conservadores que tienen un alto nivel de educación y están bien informados sobre política tienen más probabilidades que otros conservadores de decir cosas que no son ciertas, probablemente porque tienen más probabilidades de saber lo que la élite política conservadora quiere que crean. En particular, los conservadores con alta alfabetización científica y aritmética son especialmente propensos a ser negadores climáticos.

Pero si la negación del clima y la oposición a la acción son inamovibles incluso ante una catástrofe obvia, ¿qué esperanza hay para evitar el apocalipsis? Seamos honestos con nosotros mismos: las cosas se ven bastante sombrías. Sin embargo, darse por vencido no es una opción. ¿Cuál es el camino a seguir?

La respuesta, con bastante claridad, es que la persuasión científica se encuentra con rendimientos muy decrecientes. Muy pocas de las personas que todavía niegan la realidad del cambio climático o al menos se oponen a hacer algo al respecto se verán movidas por una mayor acumulación de evidencia, o incluso por la proliferación de nuevos desastres. Cualquier acción que tenga lugar tendrá que hacerlo frente a la intratable oposición de la derecha.

Esto significa, a su vez, que la acción climática tendrá que ofrecer beneficios inmediatos a un gran número de votantes, porque las políticas que parecen requerir un sacrificio generalizado, como las políticas que dependen principalmente de los impuestos al carbono, serían viables solo con el tipo de consenso político, claramente no vamos a llegar.

¿Cómo podría ser una estrategia política efectiva? He estado releyendo un discurso de 2014 del eminente politólogo Robert Keohane, quien sugirió que una forma de superar el estancamiento político sobre el clima podría ser “un énfasis en los grandes proyectos de infraestructura que crearon empleos”; en otras palabras, un verde nuevo acuerdo. Dicha estrategia podría dar lugar a un “gran complejo industrial y climático”, que en realidad sería algo bueno en términos de sostenibilidad política.

¿Puede tal estrategia tener éxito? No lo sé. Pero parece que nuestra única oportunidad dada la realidad política en Australia, Estados Unidos y otros lugares, es decir, que las poderosas fuerzas de la derecha están decididas a mantenernos apresurados en el camino al infierno.