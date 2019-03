Autopista, ¿ahora sí?

Al rescate de la vía Silao-San Miguel

Desde el 5 de diciembre 2018 está sobre el escritorio del secretario de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal, Javier Jiménez Espriú, una propuesta de convenio formal para que el Gobierno del Estado asuma por completo el cacareado proyecto de la autopista Silao-San Miguel de Allende.

Ese es uno de los siete proyectos estratégicos de infraestructura en el sexenio para los cuales el gobernador Diego Sinhue Rodríguez le solicitó apoyo al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en una reunión cara a cara en Palacio Nacional celebrada el 19 de diciembre.

En el caso particular de la autopista mencionada la petición fue más allá, que la SCT soltara el proyecto (licitado en 2013 y pronto suspendido por orden judicial ante la inconformidad de comunidades indígenas con el trazo) y le cediera al Estado tanto la concesión como el derecho de vía liberado (sobre un 60%).

Desde entonces se dijo que el Gobierno federal vio con muy buenos ojos esa idea. Y en eso quedamos.

En la presentación del Programa de Gobierno 2018-2014 el pasado lunes en el Parque Bicentenario de Silao, Sinhue presentó esa obra como un compromiso y recordó que su solicitud ya está en la cancha del Gobierno Federal. Hasta adelantó que esa podría ser una de las obras financiadas con los recursos de las pensiones de los trabajadores del Estado y pagarse sola, con el cobro de las casetas de peaje.

Pero la burra no era arisca, la hicieron. Esa soñada autopista Silao-San Miguel de Allende fue prometida públicamente por los exgobernadores Juan Manuel Oliva y Miguel Márquez. No se pudo.

Ya desde el 18 de abril de 2018 el entonces secretario de Obra Pública del Estado, Arturo Durán Miranda, envió un oficio a la SCT pidiendo que el Estado se encargara de la carretera. No lo pelaron.

El Gobierno de Guanajuato ya invirtió 23 millones de pesos en liberación del derecho de vía de expedientes pagados al 100%; 92 millones de pagados al 80% y 12 millones pendientes de pago.

El Centro SCT en Guanajuato ya también integró y pagó 146 expedientes de diversos afectados por un monto de 69.7 millones de pesos e integró otros 236 expedientes por 212 mdp que no se cubrieron.

Esa película de millonaria inversión pública en derechos de vía para obras que no se ejecutan ya la vimos en Guanajuato con el soñado Tren Interurbano, y esa experiencia no puede repetirse esta vez.

El Gobierno Estatal calcula que la obra tiene un costo aproximado de 3 mil millones de pesos.

La autopista tendría una longitud total de 70.5 kilómetros y atravesaría por los municipios de Silao, Guanajuato, Dolores Hidalgo y San Miguel de Allende, se proyectan 40 pasos inferiores vehiculares, cuatro pasos superiores vehiculares y 24 puentes sobre ríos o arroyos, además de cuatro entronques.

Guanajuato tiene una red carretera de 2,635 kilómetros en lo general bien conservada, cierto, pero también es imperante generar mucha más infraestructura para la promoción del desarrollo equilibrado. Hay 46 municipios pero el 86% de la actividad económica se concentra en el corredor industrial.

Y no sólo eso, sino que las grandes ciudades del estado (14 con más de 100 mil habitantes) no son precisamente competitivas a nivel nacional e internacional, y sus rezagos saltan a la vista en la seguridad, deterioro ambiental, tráfico, rezago educativo y social, y mejor aquí le paramos a la lista...

El resto de los proyectos estratégicos de Guanajuato de la carpeta entregada al Presidente, son: Ampliación de la carretera Silao-San Felipe; puente en el Eje León-Silao con bulevar La Luz; paso deprimido Cuarto Cinturón Vial, Irapuato; ampliación del Libramiento Empalme Escobedo, Comonfort; ampliación carretera Salvatierra-Acámbaro; y el puente Morelos-Téllez Cruces, en León.

Esa lista requiere una inversión aproximada de mil 456 millones de pesos, que hoy no se tienen.

En la semana el secretario de Infraestructura del Estado, Tarcisio Rodríguez Martínez, presentó en varias sedes el Programa de Infraestructura 2019 para Guanajuato, que incluye un paquete de acciones por 1,200 millones de pesos de arranque con recursos totalmente del Gobierno del Estado. Falta esperar las obras a concurso de bolsas federales y los siete proyectos claves de gestión directa con AMLO.

Con los recortes federales de 2019 y un apretado presupuesto estatal que tiene como prioridad la Seguridad, es todo un gran reto para Diego Sinhue mantener el ritmo de inversión en la obra pública.

La solicitud de deuda y el echar mano del fondo de pensiones, se advierten como el ‘plan B’. Atentos.

Negocios en apuros

En Guanajuato los negocios están en apuros. La inseguridad y violencia les está pegando en serio.

El gobernador Diego Sinhue Rodríguez; el secretario de Seguridad Álvar Cabeza de Vaca; y el hoy fiscal general, Carlos Zamarripa, insisten en un mensaje: el de que Guanajuato tiene un problema acotado a los homicidios dolosos que se vinculan a la disputa del mercado de combustible y de drogas, que además son delitos del orden federal. Que por lo demás estamos por debajo de la media nacional.

Hay que reconocer que en delitos como secuestro y extorsión estamos, por fortuna, lejos del foco rojo.

Pero lo que preocupan a la población, y mucho, son los delitos patrimoniales (robos de todo tipo). Los datos oficiales del 2018 y del arranque del 2019 en Guanajuato registran que el robo a casa-habitación y el de automóviles va a la baja, no así el robo a negocios, que además es cada vez más violento.

Y eso que de la cifra negra ya no hablamos.

En 2017 las denuncias de robo a negocio fueron 5,689 y el año pasado 7,099, es decir un 24.7% más. Y de esos los cometidos con violencia se dispararon en un año de 2,001 casos hasta los 3,018, ¡51%! más.

El primer bimestre de 2019 la tendencia se confirma con 1,271 denuncias, 12% más que en 2018. Y lo peor es que por primera vez los delitos con violencia (622) casi emparejan a los sin violencia (649).

Ahí está el caso de por lo menos tres negocios en Irapuato que anunciaron su cierre definitivo atribuyéndolo a razones de inseguridad, cuestión que no quieren aceptar las autoridades municipales.

El más reciente es el Lucca ‘Endless Nite’, que a través de su página de Facebook anunció el cierre. Este centro nocturno se suma a los ya caídos ‘Café Chocolate’ y ‘Pizzas y Alitas Fifties’, que culparon a la inseguridad por su cierre, y a otros más como ‘La Leyenda’ y ‘No se lo digas a mamá’, que también cerraron pero no han dado información las razones.

Para el Gobierno Municipal el motivo es que un día antes el centro nocturno Lucca fue clausurado por no contar con la licencia de alcoholes para su funcionamiento. Y desde luego que esa es una razón suficiente para no operar, pero más valdría no echar en saco roto lo que los empresarios están diciendo.

Y qué le digo de los robos de negocio en Celaya, tampoco paran. Tan solo en el primer bimestre del año se promediaron casi seis denuncias diarias.

Hace algunas semanas desde el Círculo de Empresarios de Celaya aseguraban que desde finales del año 2018 las ventas cayeron en un 30 por ciento. Si bien esta situación no ha provocado el cierre masivo de negocios, algunos han tenido que modificar sus horarios de cierre ante el temor por ser asaltados.

Esta semana se presentó un caso en el que un restaurante anunció su cierre a través de las redes sociales por la inseguridad. Se trata de ‘la Chilanga Madre’ ubicado en la calle Francisco Juárez, que publicó: “Atención clientes y amigos debido a la inseguridad de Celaya y al poco apoyo de las autoridades que tenemos los negocios, la Chilanga se regresa a CDMX, gracias por su apoyo, su lealtad, esperamos regresar en otro momento a este bonito estado. Abriremos la Chilanga en CDMX, los esperamos”.

Celaya cerró en 2018 como el sexto municipio a nivel nacional con más denuncias de robos violentos a negocio. Tan solo en enero se denunciaron 141 robos violentos, un récord para cualquier municipio guanajuatense en un solo mes. Si bien en febrero los robos violentos bajaron a 80 casos, la percepción de inseguridad continúa entre la ciudadanía.

Para nadie es un secreto que las calles se comienzan a ver vacías una vez que cae la noche y los sectores restaurantero y de entretenimiento ya recienten las bajas ventas. Esto ante la pasividad de las autoridades municipales quienes no parecen reaccionar ante los constantes asaltos a comercios.

En León no hay noticia de cierre de negocios por esa causa, pero sí incremento de 9% en los reportes de Policía del primer bimestre del año (335) frente a los del mismo periodo de hace un año (307).

En ese foco rojo los gobiernos municipales y el Estado sí son responsables y tienen muuucha chamba.

Y por supuesto el papel de la Fiscalía General en resolver los casos, el Poder Judicial en castigarlos, y el Legislativo en modificar las normas necesarias para que los delincuentes que la hacen la paguen.

P.D: Por cierto la diputada local del Verde, Vanessa Sánchez, ya puso sobre la mesa de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso, que encabeza el panista Rolando Alcántar, la solicitud de que el Secretario de Seguridad Pública del Estado regrese a reunirse con los legisladores. Eso tendría que ser un trámite ordinario de pronta respuesta, no vayan a salir que vienen vacaciones y lo alaaarguen. Ojo.

Tranquilidad laboral

El lunes 8 de abril el senador y presidente nacional de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), Pedro Haces Barba, se reunirá con líderes empresariales de León.

La invitación dice que es una plática sobre el “Sindicalismo Moderno”, y agrega, sindicalismo que va de la mano con el empresariado. La convocatoria la realiza el expriísta Aurelio “Chachis” Martínez.

Al encuentro privado del 8 de abril a la 1 de la tarde en el Hotel Cleviá están invitados los dirigentes y los socios agrupados en el Consejo Coordinador Empresarial de León (CCEL) y en la Concamin Bajío, que comandan José Arturo Sánchez Castellanos e Ismael Plascencia Núñez, respectivamente.

En la visita a León del jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, Alfonso Romo Garza, el sector empresarial leonés, en voz del expresidente de Coparmex León, Jorge Ramírez Hernández, externaron su preocupación porque en Guanajuato se trastoque la paz laboral ganada por años.

Le dijeron que en parques industriales se detectaron algunos volantes de promoción de movimientos obreros como el que provocó paros y cierres de empresas maquiladoras en Matamoros Tamaulipas.

CATEM es una confederación sindical que toma nuevos bríos en el cobijo presidencial. En Guanajuato recién tomó protesta su dirigente, Irma Contreras, con experiencia sindical en la priísta CROC. Al menos en lo que a esta organización toca está claro que no llegaron para agitar el avispero laboral.

De eso les viene a hablar el Senador de Morena, que serán aliados del obrero y del empresariado.

Para competir a las centrales priístas como la CROC y la CTM, también se formó la Confederación Internacional de Trabajadores (CIT) que preside otro senador de Morena, Napoleón Gómez Urrutia. Aunque de esa otra representación -por ahora- no se tiene noticia de su presencia en Guanajuato.

Además el evento le sirve a Aurelio para mantenerse activo en la agitadas aguas de Morena. Hoy todavía están en juego algunos nombramientos en las delegaciones federales y hay varios tiradores.

También falta que el coordinador de Programas de Desarrollo del Gobierno federal, Mauricio Hernández Núñez, integre al equipo de trabajo que el Presidente de la República anunció que acompañará a los ‘súperdelegados’, y que serán subcoordinadores de cuatro gabinetes: Seguridad y Gobierno; Hacienda y Desarrollo Económico; Energía, Comunicaciones y Transportes; y el de Bienestar. Y tendrán además un encargado de administración, otro jurídico y uno más anticorrupción.

La realidad es que el papel del enviado de AMLO en Guanajuato y la nueva estructura de ahorro y eficiencia que se prometió en las delegaciones federales, está por verse. Pero, esa, es otra historia...