***Autoridades de regreso

Luego de sus contagios por COVID-19 el Gobernador y la Alcaldesa de León retomaron sus actividades presenciales. Diego alista gira por los 46 municipios. Alejandra entregó la iluminación del distribuidor vial Juan Pablo II, primera etapa.

*Apretar tuercas

Ale Gutiérrez sostuvo ayer una encerrona con el secretario de Seguridad Pública, Mario Bravo; el director de Salud Municipal, Ernesto García Caratachea; y el presidente del Patronato de la Feria, Juan Carlos Muñoz, para apretar tuercas.

*Seguridad y salud

Y no solamente en aclarar la detención de dos empleados de la Feria a quienes Seguridad señala de realizar labores de vigilancia no autorizadas, sino también le pidieron al Patronato reforzar la “Brigada anti-COVID” que anunciaron y no se ve.

***Matrimonio igualitario

Después de que el coordinador de los diputados federales del PAN por Guanajuato, Jorge Espadas, le pidiera al Congreso del Estado, “respetuosamente” dijo él, que no legislen sobre el reconocimiento del matrimonio igualitario hasta que en la Cámara de Diputados se discuta el tema, ya le respondió el activista Juan Pablo Delgado.

*Hipocresía azul

El panista se dijo en contra de llamarle matrimonio y pidió discutir otros términos, como el de “sociedades de convivencia”. Delgado Miranda, ex candidato de MC a la Alcaldía de León, calificó dicha postura como “hipocresía, necedad e ignorancia”.

*Y del cabildo

Lo mismo aplica, dijo, para la mayoría del Cabildo “quienes expusieron que incluir a las personas LGBT en el Programa de Gobierno discrimina a otras poblaciones”.

*Más opiniones

Luego de que la Comisión de Justicia del Congreso del Estado, que encabeza la panista Cristina Márquez, sacó ayer del cajón las iniciativas sobre el matrimonio igualitario y aprobaran una metodología de análisis, el Presidente de Amicus recordó que es lo mismo que hizo la de Gobernación antes: pedir opiniones.

*La realidad

El hecho hoy es que por una medida administrativa el Gobierno del Estado abrió las puertas a reconocer el matrimonio igualitario, pero en la ley todavía nada cambia.

***Que se investigue

En la Comisión de Gobierno, Seguridad Pública, Academia Metropolitana, Tránsito y Prevención del Delito, la regidora por Morena, Érika Rocha, pidió votar el que se abriera una investigación para aclarar los hechos de la detención en la Feria de dos personas que solamente realizan su trabajo de pedir los boletos en la Velaria.

*Ya están en eso

El síndico José Arturo Sánchez Castellanos le recordó que la investigación ya se abrió tanto en la Contraloría Municipal como en el Consejo de Honor y Justicia, lo cual informó la Presidencia Municipal en un comunicado desde el pasado lunes.

*Resultados pronto

Lo que sí solicitó la síndica Leticia Villegas Nava a la Secretaría de Seguridad Municipal es que de los avances de la investigación se les informe de inmediato.

*En concierto

De lo que no hay duda es de que Cinthia Bravo, hija del secretario de Seguridad Pública, Mario Bravo, estuvo muy contenta el sábado en el concierto de Julión Álvarez, subió video en su Instagram, y, por las tomas, lo hizo desde la zona VIP.

*La trifulca

El caso es que dos trabajadores de la Feria fueron arrestados por pedir boletos para acceder a la zona VIP de la Feria. Y, por otro lado, a los policías que cuidan la Feria se les avisó que asistiría la hija del Secretario con un grupo de amigos. Lo que trasciende es que sólo traían dos boletos, les pidieron los demás, y ahí pasó todo…

*Todo por aclarar

La Feria ha salido en defensa de los jóvenes, que sólo cumplían con su deber. El Municipio revira que hacían funciones de vigilancia para las que no tienen permiso. Lo que hay que aclarar es simple: ¿pretendieron acceso libre por ser la hija de…?

***Promoción

En medio de la creciente ola de contagios de COVID-19, la alcaldesa de Irapuato, Lorena Alfaro García decidió emprender una gira en España, para atraer proyectos turísticos, que si bien este sector lo necesita, no queda claro qué fue a promocionar.

*Ignorados

Este es el cuestionamiento que se hacen los empresarios del sector turismo en Irapuato, que no fueron contemplados para este viaje y quienes, además de considerar que quizá no era tiempo de viajar a Europa, no tienen claro objetivos pues no se han desarrollado proyectos concretos entre iniciativa privada y gobierno.

*Sin sociedad

El primer encuentro de las autoridades irapuatenses fue con Patronos Internacionales de Amigos del Museo del Prado, que promete tomar como ejemplo la unión entre sociedad y gobierno, pero este viaje carece precisamente de la presencia de la sociedad, que sabe las necesidades reales del sector turismo.

***Dona un libro

Bien por la regidora panista del Ayuntamiento leonés, Luz Graciela Rodríguez, al convocar a una campaña de donación de libros para la Academia Metropolitana de Seguridad Pública de León y fomentar la lectura entre los cadetes en formación.

*Para la academia

La campaña inicialmente será del 21 al 30 de enero. La entrega se puede realizar de lunes a viernes en la oficina de regidores de 8:00 de la mañana a 14:00 horas. En su llamado incluyó a las distintas cámaras empresariales que hay en León.

PAN con Fuerza Migrante

La dirigencia estatal del PAN que encabeza Lalo López Mares se reunió con miembros de Fuerza Migrante, asociación que impulsa el reconocimiento de la participación de la comunidad migrante en las candidaturas a cargos públicos.

Avelino Meza, secretario general de Fuerza Migrante, dijo que su objetivo es que los migrantes no sean vistos sólo como proveedores de remesas y tengan una participación más activa en más espacios de la vida pública de Guanajuato.

El Presidente del PAN en Guanajuato comprometió mantener la cercanía para apoyar la defensa de los derechos políticos de las y los mexicanos en el exterior.

