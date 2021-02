AUTOSUFICIENCIA. El presidente Andrés Manuel López Obrador repite esa palabra como si fuera su mantra. Quiere que México sea autosuficiente en alimentos, en gasolinas... ¡y hasta en leche! Y ahora, ante los apagones, salió con que también en gas natural.

Y NO suena nada mal la idea, pero sonaría mejor si las palabras fueran acompañadas de acciones. De entrada, por ejemplo, que Pemex deje de quemar el gas que viene asociado con el petróleo, pues no sólo es contaminante sino también un despilfarro energético.

OTRA: que el Gobierno libere la Cuenca de Burgos. Sí, que la libere del dominio del crimen organizado. A lo mejor el Presidente no lo sabe, pero en esa zona -que comparte los yacimientos que se traen de Texas- las empresas y sus ingenieros no pueden entrar a explorar sin temor de asaltos, secuestros, extorsiones o asesinatos. Ahí hay un tesoro y el Gobierno no se atreve a recuperarlo.

UNA MÁS: que las decisiones sobre el fracking se tomen con base en la ciencia y no en los prejuicios del Presidente, porque justamente así fue como Texas se convirtió en una potencia exportadora de gas natural.

¡QUIÉN lo viera! Mario Delgado también sabe hacer trucos de magia política: ayer por la tarde dio por muerta la alianza Morena-PT en Campeche y unas horas después, voilà!, ya tenía a los petistas comiendo de su mano, perdón, dándole la mano.

EL GOLPE, sin duda, es para el priísta Alejandro “Alito” Moreno, que andaba presumiendo haber amarrado el apoyo del PT al PRI para la gubernatura de su terruño. Sin embargo, el acuerdo tricolor terminó rompiéndose... por lo más Delgado.

¿ALGUIEN SABE algo del fiscal Alejandro Gertz Manero? El titular de la FGR está a punto de cumplir ¡un año! sin aparecerse por sus oficinas.

SE TOMÓ tan en serio lo del home office que, en medio del tironeo con Estados Unidos por el caso del general Salvador Cienfuegos, cuentan que recibió ¡en bata! al entonces embajador Christopher Landau y otros funcionarios de la embajada norteamericana.

MÁS ALLÁ de las pantuflas de Gertz Manero, el punto es quién decide en la FGR. Dicen que los más felices con la ausencia de su jefe son Francisco Santiago Sáenz de Cámara, de Planeación y Administración; y el subprocurador Germán Adolfo Castillo Banuet. ¿Será?

ACUSADO de diversas agresiones sexuales, Félix Salgado Macedonio fue recibido con porras al comparecer ante la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena. Lo dicho: donde mandan las encuestas, callan los principios.