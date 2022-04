MAL PINTAN las cosas para México en materia económica en lo que resta del año... e incluso para el 2023.

EL CRECIMIENTO estimado para 2022 bajó a 1.8%, los cálculos de la inflación siguen al alza y ya van por el 5.8% anual, y la previsión es que el Banco de México subirá la tasa de referencia hasta el 8% para tratar de controlar la espiral inflacionaria.

PARA COLMO, justo cuando debiera ser el momento de la recuperación económica después del parón por la pandemia de COVID-19, los altos precios internacionales de los combustibles y la incertidumbre provocada por la reforma energética que se discute en el Congreso pintan un panorama de escasez de hidrocarburos y apagones eléctricos.

PERO quizás lo más preocupante es que, a pesar de esos indicadores y de las previsiones de los analistas, nomás no se ve que la Secretaría de Hacienda, a cargo de Rogelio Ramírez de la O, tenga ya no se diga un plan de contingencia sino, simplemente, un plan que no sea decir a todo: "Sí, Señor Presidente".

***

SOBRE aviso no hay engaño y en el PAN ya le sacaron la tarjeta amarilla al diputado Gabriel Quadri, quien forma parte de su bancada: una más y lo expulsan.

DE HECHO, cuentan que en esa decisión tuvo mucho que ver que quien acabó pagando los platos rotos por la falta de respeto que el ex candidato presidencial de Nueva Alianza cometió contra la diputada de Morena Sandra Luévano fue el panista Santiago Creel.

Y EL ARGUMENTO es que no se vale hacerle la vida más difícil a quien con mucho trabajo ha logrado mantener un mínimo de civilidad en una de las legislaturas más complicadas y polarizadas de la historia reciente.

***

AVISO a la comunidad: no olvide mañana en la noche adelantar una hora su reloj y, en los próximos meses, esté pendiente de lo que ocurra con la reforma eléctrica y la reforma electoral. En caso de que sean aprobadas, tendrá que retroceder 50 años su calendario.

***

HOY celebramos 100 años haciendo periodismo en esta Casa Editorial, buscando y publicando información que sea útil y que trascienda.

SEGUIMOS adelante, sin importar que arrecien las críticas de quienes aduciendo otros datos defienden una gestión gubernamental ineficiente, aunque haya quienes desprecien la labor periodística consciente y pretendan que se silencien las voces críticas que les resultan incómodas.

SABEMOS que siempre habrá quienes aprecien y auspicien el periodismo libre y autosuficiente. Por eso, vamos por otros 100 años.