Ayuntamiento leonés y gran descubrimiento

De pronto, como no buscando, síndica y síndico del Honorable, descubrieron o para decirlo mejor, reconocieron, que los agentes de tránsito o viales, reciben “mordida”.

Seguramente el gobierno de doña Alejandra cuenta con los datos pormenorizados del ingreso promedio, con todo y salario, de esos nada fieles, sino infieles trabajadores.

Se habla, como un diagnóstico a las volandas, o sea sin que medie un estudio previo, de que los altos montos por las infracciones son la causa del “mordisqueo”.

¿Y la solución? De primer intento se cuela la idea de bajar el costo económico de esas faltas. O sea, para hablar en cristiano, que sean baratas. Así el automovilista ya no traerá el billete de a doscientos en un rollito, listo para cuando lo pesquen manejando y hablando por el celular. Recibirá la papeleta baratita y a poco hasta en un cajero automático va y paga. ¡Sanseacabó!

Si las multas son chiquitas, inquiero, ya el agente no tendrá la forma de emparejar sus ingresos. Lo digo porque es obvio, claro y muy a la vista, que las “mordidas” completan un ingreso. Eso es absurdo; lo es; pero nadie honesto o no, se expone a perder un trabajo bien remunerado con el que mantiene a su familia.

En esta afluencia de datos, doña Leticia y don José Arturo, síndicos en el Honorable, debieran, para los legos, completarnos los datos con la cifra de a cuántos agentes viales y en qué lapso, se ha dado de baja, investigados o sancionados por “morder”. A poco a tantitos o a ninguno, hombre o mujer. Si la respuesta es cero o mínima, los ignaros simples podemos suponer que el fenómeno fue inventado.

Por lo que se ve la sabiduría programática no es fuerte en el seno del actual Honorable. Nos hablan al tanteo y proyectan reformas sin pies ni cabeza.

Al referirse a tal fenómeno, la síndica y el síndico, los dos con muchos ayeres de experiencia política, en el panismo y el tricolor, se supone que saben cuadrar los problemas y antes de abordarlos, asomar las soluciones factibles.

Se habla de bajar las multas. Bien. ¿A cuánto, a cero?

Hay países en donde no existe ese fenómeno de la dádiva. Uno de ellos es Japón. Quien tiene un auto recibe la licencia junto con una tarjeta. Cuando comete infracción, el agente no recoge nada sino que le perfora su tarjeta, cuando esta se llena, tiene que tramitar otra porque se la han recogido con la licencia. ¿Quién recibe dádiva o una “mordida”? Nadie; pero entiéndase que los representantes de la autoridad, son profesionales y capacitados. No hay ni visos de eso que se denomina tolerancia.

Iba a contar que el Procurador japonés, de varios ayeres, nos dijo que de los delitos graves, solamente el tres por ciento no se esclarecían; pero ese es otro tema.

En Singapur, para ir en auto existen círculos concéntricos que se cruzan según las personas transportadas. No existe nada del “agáchate” para que no te vean. Hay valores cívicos y viales. Las multas por infringir esas reglas son de a deveras. ¿Mordida? ¡Jamás!

Aquí nos encontramos con que el Honorable no cuenta con un equipo de analistas. Forjamos conductas gubernamentales con algunas simples ocurrencias, como esa de suponer que si la muy respetable Alcadesa hace gira por la noche en unidad blindada al máximo, la delincuencia disminuirá o se inhibirá. La raíz de este muy grave o gravísimo fenómeno, está en la descomposición de las familias. Allí hay que actuar, ayudar a corregir, superar los fenómenos sociológicos y morales que nos aquejan.

Ver los problemas, todos, por encimita, superficialmente, es un ilusionismo que daña y pervierte a la sociedad.

En eso de los atracos a quienes hablan por teléfono manejando, parte puede ser lo alto de las multas; pero la otra vertiente de seguro se cifra en la deshonestidad de quien da y recibe.

¿A ese fondo tratan de llegar, doña Leticia y don José Arturo?

¡Qué bueno!