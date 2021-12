***Azules reaccionan

Un día después de la histórica circular del Gobierno del Estado para hacer posible el derecho al matrimonio igualitario sin necesidad de un amparo, la bancada del PAN que coordina Luis Ernesto Ayala reacciona para decir que están abiertos al diálogo.

*Apertura, dicen

Ayer por la noche en redes sociales salieron a decir que desde el inicio de la Legislatura han manifestado apertura al análisis y al diálogo de todas las iniciativas. Y que el respeto a los derechos fundamentales de los guanajuatenses es prioridad.

*Deuda legislativa

“Reafirmamos nuestro compromiso para continuar con el diálogo constructivo para legislar a favor del respeto a la dignidad de la persona”, expresan. Lo cierto es que el Ejecutivo los madrugó porque en tres meses no creyó que sus compañeros de partido atendieran el tema. Hasta no reformar la ley sólo suenan a frases huecas.

***Bienvenido

Amicus, una de las organizaciones civiles que ha empujado en Guanajuato el respeto a los derechos de la comunidad LGBTI+ y que fundó y dirige el ex candidato a la alcaldía de León por MC, Juan Pablo Delgado, celebró la decisión del Gobierno del Estado de reconocer el derecho al matrimonio igualitario por años negado.

*No suficiente

Pero también insisten en que es necesaria una Reforma al Reglamento del Registro Civil (lo cual está en manos del Gobernador) y, desde luego, al Código Civil de Guanajuato (facultad del Congreso Local), eso dará certeza al futuro de que no habrá marcha atrás en la decisión cuando otros personajes asuman luego el poder.

*En el congreso

Así que la presión al Legislativo debe seguir hasta dictaminar iniciativas de reforma constitucional y legal como la presentada por el Partido Verde en esta Legislatura, la cual ya fue sometida a consulta pública y que el siguiente periodo debiera votarse.

*Amparo, sigue

Amicus dejó claro que siguen adelante en la demanda de amparo que 10 guanajuatenses interpusieron en contra del Congreso del Estado por ‘hacerse pato’ en la anterior Legislatura en particular y no dictaminar ninguna de las varias iniciativas presentadas que tienen relación con el respeto a la diversidad sexual.

*¿Y los Trans?

También convocaron a la Secretaría de Gobierno que comanda Libia García a dar otro paso y facilitar el reconocimiento de identidad para las personas trans, las cuales también deben de recurrir a un amparo para modificar su acta de nacimiento.

*Malú apunta

Al reconocimiento por la medida se sumó la senadora por Morena, Malú Mícher, quien agregó que “nos gustaría ver un posicionamiento contundente del gobernador Diego Sinhue a favor de los derechos de la población LGBT en el estado”. Y pidió al Congreso que incluyan en su agenda ese y otros temas en respeto a la diversidad.

***Salud, las plazas

Una de las tantas reservas que presentó la bancada de Morena en el Congreso del Estado durante la última maratónica sesión de aprobación del presupuesto 2022, fue la de reasignar 10 millones del Instituto de Innovación, Ciencia y Emprendimiento (IDEA Gto.) para basificar al personal médico. No fue aceptada.

*Morena señala

El diputado Ernesto Millán, coordinador de la fracción de Morena, señaló que es preocupante que la basificación de los empleados del Instituto de Salud Pública de Guanajuato siga estancada al contemplar solamente 41 plazas más que en el 2021.

*Anuncian comité

Un día después la Secretaría de Salud de Guanajuato informó de la creación del Comité Estatal para la Reingeniería de Recursos en Salud que tiene entre sus objetivos precisamente el dar seguimiento a la regularización del personal de salud. El último dato es que se han basificado 3 mil pero faltan otros 6 mil trabajadores.

*Nadie se va

La SSG reportó que ningún trabajador de los más de 1,300 contratados para la pandemia fueron despedidos, y que seguirán para el 2022. Y que el 99% de los especialistas que hay en los hospitales están regularizados. Lo que falta dejar en claro es para cuándo la totalidad de los que no tienen su base podrán obtenerla.

***Tres delegaciones

Aunque será hasta la segunda mitad del 2022 que se renueven los comités municipales del PAN, la situación en particular en tres municipios donde sufrieron derrotas: Xichú, San Luis de la Paz y Silao, presionó a la Comisión Permanente del PAN Estatal a constituir delegaciones interinas que atiendan las tareas de partido.

*Ling, a Silao

En el caso de Silao, donde perdieron la alcaldía frente al ex panista ahora morenista, Carlos García, a la cabeza de la reconstrucción está un ‘viejo lobo de mar’, Alfredo Ling Altamirano, ex Senador, ex Presidente Comité Estatal y en León. La responsabilidad es honorífica, Ling labora hoy en la Secretaría de Educación.

*A salir del hoyo

El resto de los integrantes de la delegación del PAN en Silao son: el ex secretario del Ayuntamiento y ex candidato derrotado a la alcaldía, Alejandro Peña Gallo; Anabel Galván, Nicolás Ávila, Liliana Trujillo Chávez y Celeste Murillo Chávez.

Visitan jefes del PAN los 46 municipios

El nuevo Comité Directivo Estatal del PAN encabezado por el presidente Eduardo López Mares y la secretaria general Rosario Corona Amador, en 60 días visitaron ya los 46 comités municipales como parte de la estrategia rumbo a la elección 2024.

De gira en Jerécuaro el dirigente estatal expresó: “Estamos haciendo un acercamiento con la militancia. Guanajuato es la cuna del panismo nacional y es un ejemplo de trabajo, es un ejemplo de organización, es un ejemplo de progreso, por eso en 2024 vamos por más municipios gobernados, por 22 diputados locales, por más diputados federales y por la gubernatura que vamos a ganar con ustedes”.

Foto: PAN Guanajuato.

