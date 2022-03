Bastante sorpresiva fue la aprehensión del ex gobernador Jaime Rodríguez Calderón en Nuevo León. La sorpresa, claro, fue que Samuel García no hizo ninguna consulta popular para echarle el guante y meterlo en el penal de Apodaca.

Con eso de que en Palacio Nacional decretaron que no irían en contra de ningún ex Presidente, sin duda se vuelve más relevante la decisión de encarcelar a "El Bronco" por delitos electorales, pues se le acusa de haber usado recursos públicos para su fallida candidatura presidencial. La gran duda, sin embargo, es si la cuenta a pagar por el ex Gobernador quedará ahí o se le irán acumulando cargos. Se habla de enriquecimiento ilícito y hasta lavado de dinero.

En su momento, el propio Rodríguez Calderón prometió que encarcelaría al priísta Rodrigo Medina. Y sí lo hizo, pero así como entró, salió en sólo 19 horas de la celda. En esta ocasión, el gobierno de Samuel García actuó con toda discreción, pero con mucha efectividad y, sin que nadie lo viera venir, le echó el lazo a "El Bronco". Habrá que ver cuánto tiempo lo mantienen en el corral.





***

El otro día fue exhibido en la conferencia mañanera un ejidatario muy singular. Se trata de Antonio Almazán, quien forma parte de un ejido en Tulum, peeero... también es ejidatario en el Estado de México, Morelos, Jalisco y Quintana Roo.

Quienes conocen el caso dicen que Almazán encontró en los ejidos una auténtica mina de oro, obteniendo ingresos bastante chuecos. Cuentan que ayudó a varios integrantes del peñismo a guardar sus ahorros -ahorros, sí, claro- en tierras ejidales.

Y que de estas operaciones, quien sabía mucho al respecto era Humberto Castillejos, el ex consejero jurídico del presidente Enrique Peña. ¿Será?







*

¡Lástima! Ya no seremos Dinamarca. Hace dos años, el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió públicamente a que el 1 de diciembre de 2020 estaría funcionando a la perfección su cacareado sistema de salud pública, que dijo nos pondría al nivel del país escandinavo.

La realidad, como suele suceder constantemente en este Gobierno, terminó llevándose las palabras presidenciales. Tan es así que ayer en la misma conferencia mañanera, prácticamente se extendió el acta de defunción del Insabi. La nueva apuesta -¡a la mitad del sexenio!- es por el IMSS Bienestar.

Es decir, se desapareció el Seguro Popular, millones de personas quedaron sin cobertura, el desabasto de medicinas se volvió cosa de todos los días, se suspendieron tratamientos vitales, se esfumaron enormes recursos financieros... ¡ufff! Vaya reto tiene enfrente una institución tan noble como el IMSS. No vaya a ser que, en lugar de bienestar, terminen contagiándolo del malestar de la 4T.