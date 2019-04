*** BECAS FEDERALES

Antes de salir de vacaciones se anunciaron las becas “Benito Juárez” del Gobierno Federal. El delegado Mauricio Hernández encabezó ayer entregas en planteles educativos de Salamanca, Irapuato y León.

*** REGRESO A LA ENMS

En León por ejemplo el acto fue en la Escuela de Nivel Medio Superior del Centro Histórico, de donde es egresado el Delegado de AMLO. Ahí entregó 250 órdenes de pago. La beca es de $1,600 al bimestre.

***¿Y LA SALUD?

A ese programa de becas fueron los recursos que estaban en Prospera Salud. Esa acción positiva queda -hasta hoy- opacada porque sigue sin compensarse lo que iba a la atención médica de los más pobres.

*** CORTAZAR, OPTIMISMO

En Cortazar, municipio donde más se han reducido el número de víctimas de homicidios dolosos el último semestre, el alcalde panista, Ariel Corona, no canta victoria hasta que esa tendencia se sostenga. De 82 víctimas registradas entre abril y septiembre de 2018 se redujo de enero a marzo a sólo 21.

* DUPLICAN POLICÍAS

El Alcalde explica que están haciendo su chamba de coordinación con otras autoridades y fortaleciendo su Policía Municipal que pasó de 48 a 80 elementos en seis meses, el compromiso es llegar a 149. El salario de los elementos también tuvo un incremento de los $9,000 a los $12,500 al mes policías rasos.

* AUDITORÍA, EN VEREMOS

Respecto a la gestión de su antecesor (Hugo Estefanía, investigado por el audio en el que habla con un presunto integrante de un cártel) dice que el informe de entrega-recepción se hizo llegar al Congreso y a la Auditoría Superior del Estado, como marca la Ley, y no sabe si piensen auditar a fondo el anterior trienio. No les han requerido nada. “Es un tema que ya no está en la cancha municipal”, dice.

* PINTA SU RAYA

Y aunque tiene razón en la parte de que el Congreso local, con los elementos que el Ayuntamiento ya le puso en conocimiento, tiene la facultad de instruir a la ASEG a realizar una auditoría integral al gobierno que encabezó el perredista, eso no implica que el Gobierno Municipal actual de Cortazar no pueda (y deba) también presentar denuncias directamente ante la Fiscalía Anticorrupción del Estado.

* LISTA NEGRA

Desde el cambio de Administración han salido a la luz presuntas irregularidades como: venta de vehículos propiedad del Estado que estaban en comodato, venta de vehículos en buen estado facturados como chatarra, el manejo de más de 100 millones sin aprobación del Ayuntamiento (que no significa un desvío pero sí discrecionalidad en su operación), e ingresos de una Feria de Libro que no se registraron.

* NO CACERÍA DE BRUJAS

Ariel quiere que la ASEG se ponga las pilas y no presentar ellos las denuncias. Y así lo argumenta: “No es una cacería de brujas, al haber competido contra el ex Alcalde en su intento de reelección, no quiero que se vea como un revanchismo”. El ciudadano exige que la corrupción (si hubo) se castigue. Punto.

* MEDICINAS, DEBATE

En el Congreso Morena y el Verde se sumaron a pedirle al Gobierno del Estado que revise la contratación de la empresa Dimesa como proveedor de medicamentos para el Gobierno del Estado. Esto luego de que el Presidente de la República etiquetó a esa empresa entre las que tienen la puerta del Gobierno Federal cerrada en tanto se investiga si hubo ‘mano negra’ en haber sido de las favoritas.

* RECLAMAN MONOPOLIO

El diputado Verde, Israel Cabrera, cuestionó la transparencia en la asignación de los contratos de medicamento del Seguro Popular en Guanajuato que durante todo el sexenio anterior favoreció a dos empresas: Intercontinental y Dimesa. Le pidieron al Gobernador que termine con ese duopolio.

* SALUD REVIRA

Ayer la Secretaría de Salud respondió con un recordatorio de que la farmacéutica “Fénix del Centro” (la que el PAN acusa que el Verde quiere favorecer) está suspendida por la Secretaría de la Función Pública Federal por presentar información falsa al participar en una licitación en 2017 en Guanajuato. Y defienden a los actuales proveedores con el dato de que hay un 97% de surtimiento de las recetas.