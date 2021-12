Bendiciones del sol

En este otoño el sol de la mañana nos envuelve con su calor que cobija alma y cuerpo. Es nuestra gran estrella que, además de darnos vida, comienza a generar electricidad limpia por todo el mundo.

Los paneles solares que pueblan cada día más los techos de casas y edificios, de estacionamientos y naves industriales, son mucho más económicos que la electricidad de la CFE. Quedé sorprendido del ahorro que producen. Una instalación puede pagarse en unos 48 meses. Si traemos a valor presente lo que nos ahorran en su vida útil de 20 años equivale al 50% de lo que nos cobraría la paraestatal.

Es más fácil decirlo en pesos y centavos. Un comercio que consume 10 mil kilowatts al mes paga $2.60 por unidad. Con los paneles solares el precio se reduce a $1.30. Lo que se requiere es la inversión inicial que no es difícil de conseguir con un préstamo en la banca comercial o la de desarrollo.

Con su instalación todos ganamos; gana quien los instala y gana la CFE y el país porque crece la capacidad de producción eléctrica en su conjunto: gana el medio ambiente porque se envían menos toneladas de carbón a la atmósfera. Una instalación de 70kw de 130 paneles elimina lo que contaminan unos 16 automóviles. Cuando vengan los autos eléctricos, el ahorro será mayor porque no será necesario que sean alimentados desde la red eléctrica. Dos paneles solares en casa bastarán para cargar baterías.

Una forma de hacerlos más populares sería que toda la vivienda nueva, ya sea en casas o edificios, viniera integrada con sus paneles y también con calentadores solares de agua. Las casas de bajo consumo tienen una tarifa subsidiada pero con el tiempo un conjunto de casas de Infonavit tendrá la oportunidad de producir su propia electricidad a un peso por kilowatt. La CFE cobra poco menos de esa cantidad, pero todos los contribuyentes apoyan con sus impuestos esas tarifas.

Hay instalaciones nuevas como las del Aeropuerto Internacional de Guanajuato en su estacionamiento. Cientos de paneles solares sirven doble propósito: alimentan la operación de la terminal y dan sombra a los autos. Pronto veremos en centros comerciales y en estacionamientos públicos al aire libre su proliferación.

La pregunta que flota es: ¿por qué si los paneles producen electricidad más barata que el combustóleo o el carbón no los instala la propia CFE? En otros países como en Francia las propias paraestatales tienen metas específicas para generar y distribuir energía eólica y solar. Dinamarca y Bélgica construyen islas en el Mar del Norte para producir gigawatts con aerogeneradores, que luego venderán a Inglaterra y a Europa.

El problema no es si queremos o no transformar nuestra economía eléctrica fósil, el tema es que la gran inversión de todo el mundo se volcará hacia la competencia por el mercado limpio. Un niño comprende que es mejor comprar barato y limpio que sucio y caro. Si la tendencia a la baja en los precios de la electricidad eólica y solar sigue, el derrumbe de las petroleras y las refinerías es inevitable. El siguiente paso es la competencia feroz por el mercado de las baterías. Las inversiones son tan grandes que hay empresas (startups) que aún no producen una pila y tienen un valor anticipado en el mercado de 4 mil millones de dólares, porque tienen futuro. Aquí ni Pemex ni la CFE tienen futuro como empresas. Así de fácil.

