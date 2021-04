Biden, Yellen y la guerra contra los duendes

En el verano de 2016, la Oficina Central de Estadística de Irlanda informó algo sorprendente: el producto interno bruto de la pequeña nación había aumentado un 26% el año anterior (una cifra que luego se revisará al alza). Habría sido un logro asombroso si el crecimiento hubiera ocurrido realmente.

Pero no fue así, como reconocieron los funcionarios del gobierno desde el principio. En cambio, fue una ilusión creada por los juegos de impuestos corporativos. En ese momento, lo llamé “economía de duendes”, una moneda que se ha quedado pegada; afortunadamente, los irlandeses tienen sentido del humor sobre sí mismos.

¿Lo que realmente sucedió? Irlanda es un paraíso fiscal, con un tipo impositivo muy bajo sobre las ganancias corporativas. Esto brinda a las corporaciones multinacionales un incentivo para crear subsidiarias irlandesas y luego utilizar la contabilidad creativa para garantizar que una gran parte de sus ganancias globales reportadas se acumule en esas subsidiarias.

En 2015, algunas grandes empresas parecen haberse vuelto aún más agresivas con respecto a la transferencia de ganancias, lo que llevó a un aumento en el valor de la producción que informaron hacer en Irlanda, un aumento que no se correspondía con nada real.

Para comprender la gran reforma fiscal corporativa propuesta por la administración Biden, lo que necesita saber es que se trata de los duendes.

Una forma de pensar en el enorme recorte de impuestos corporativos que los republicanos lograron en 2017 es que su premisa subyacente era que los duendes eran reales. Es decir, los arquitectos de la reducción de impuestos insistieron en que las corporaciones habían estado trasladando sus operaciones al extranjero para evitar los impuestos estadounidenses, y que recortar esos impuestos traería millones de puestos de trabajo de regreso a casa.

No sucedió. De hecho, la reducción de impuestos no tuvo un efecto visible en la inversión empresarial, probablemente porque estaba abordando un problema falso. Las corporaciones estadounidenses no habían trasladado trabajos al extranjero para evitar impuestos; solo habían estado evitando impuestos.

El verdadero impacto, o en realidad la falta de impacto, de los impuestos a las ganancias en las decisiones comerciales se vuelve obvio si observa dónde las corporaciones reportan grandes ganancias en el extranjero.

Si realmente estuvieran respondiendo a los impuestos haciendo grandes inversiones extranjeras que eliminaron puestos de trabajo estadounidenses, esperaríamos que gran parte de sus ganancias provinieran de los principales centros de producción como Alemania o China. En cambio, más de la mitad de las ganancias que reportan las corporaciones estadounidenses de inversiones en el extranjero provienen de pequeños paraísos fiscales, incluidos lugares como las Bermudas y las Islas Caimán, donde no tienen ningún negocio real.

Por cierto, este no es solo un problema estadounidense. El Fondo Monetario Internacional estima que alrededor del 40% de la inversión extranjera directa del mundo - básicamente inversión corporativa transfronteriza, a diferencia de las compras de "cartera" de acciones y bonos - es inversión "fantasma", ficciones contables creadas para evitar impuestos. Por eso, en el papel, Luxemburgo, con solo 600,000 habitantes, alberga más inversión extranjera que Estados Unidos.

Entonces, el verdadero problema con la política fiscal corporativa de EU. No es la pérdida de empleos, es la pérdida de ingresos, y la reducción de impuestos de Trump empeoró ese problema.

En su mayor parte, el Plan Fiscal Made in America de la administración Biden es un esfuerzo por recuperar los ingresos perdidos como resultado de la transferencia de ganancias y como resultado del recorte de impuestos de Trump, con el fin de ayudar a pagar la inversión pública a gran escala.

Como sugiere el nombre del plan, los expertos de la administración (en este punto es difícil encontrar un experto en impuestos que no se haya unido al equipo de Biden) creen que hay aspectos del código tributario de EU. Que han creado un incentivo para trasladar trabajos al extranjero. Pero ven el problema como una consecuencia de los detalles del código tributario en lugar de la carga general de impuestos.

Y aunque creen que la reforma fiscal puede mejorar los incentivos para invertir en Estados Unidos, el enfoque principal del plan, incluso de cosas como la propuesta de una tasa impositiva mínima del 21% sobre las ganancias en el extranjero, enfatizada por Janet Yellen, la secretaria del Tesoro, no está sobre estos incentivos tanto como sobre el aumento de los ingresos del impuesto a las ganancias corporativas, que recae principalmente sobre los ricos y los extranjeros , y se encuentra en un mínimo histórico como porcentaje del PIB.

¿Qué hay de las advertencias de grupos corporativos de que aumentar los impuestos a las corporaciones tendría consecuencias económicas nefastas? Bueno, dirían eso, ¿no? Y si aumentar los impuestos tuviera un efecto tan negativo, ¿por qué la reducción de impuestos no produjo ningún resultado positivo visible?

El plan de impuestos corporativos, entonces, parece una muy buena idea. En parte se debe a que el presidente Biden, a diferencia de su predecesor, ha contratado a personas que saben de lo que están hablando. Y también marca una ruptura bienvenida con la ideología que dice que la única forma en que podemos ayudar a los trabajadores estadounidenses es la acción indirecta: recortando los impuestos a las corporaciones y a los ricos con la esperanza de que de alguna manera entreguen una olla de oro al final del período. arcoíris.

Lo que el equipo de Biden parece haber concluido, en cambio, es que la forma de crear empleos es crear empleos, principalmente a través de la inversión pública, en lugar de perseguir unicornios y duendes. En la medida (parcial) en que la creación de empleo directo deba pagarse con nuevos impuestos, los nuevos impuestos deberían imponerse a quienes puedan permitírselo.

Refrescante, ¿no?

@PaulKrugman