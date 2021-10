Biden debería ignorar el límite de deuda

Es difícil de creer ahora, pero antes de que Donald Trump se convirtiera en el candidato presidencial republicano en 2016, el senador Marco Rubio de Florida era ampliamente visto como un campeón de los " reformicons ": conservadores que querían que el Partido Republicano se volviera más moderado y flexible, para moverse. más allá de su enfoque obsesivo en reducir los impuestos para los ricos y recortar los beneficios para los pobres. Desde entonces, sin embargo, Rubio se ha convertido en una figura patética, no solo un imbécil de Trump, sino alguien que rutinariamente tuitea cosas como esta : "El plan Biden de $3.5 billones no es socialismo, es marxismo".

De hecho, todos recordamos el conmovedor pasaje del Manifiesto Comunista donde Marx declaró: “Trabajadores del mundo, uníos para gastar el 1.2 por ciento del PIB . en programas populares durante la próxima década! "

El hecho de que los republicanos habitualmente digan tales tonterías es la razón por la que la administración Biden debería acuñar una moneda de platino de 1 billón de dólares o declarar que la Constitución le da derecho a emitir cualquier deuda necesaria para financiar al gobierno, o utilizar algún otro truco que no he pensado. de ignorar la crisis que se avecina.

Algunos antecedentes: todos aprendimos en la clase de educación cívica: ¿los estudiantes todavía toman educación cívica? - que la política federal sobre gastos e impuestos se establece mediante un proceso legislativo sencillo. El Congreso aprueba proyectos de ley y si el presidente no veta esos proyectos de ley, se convierten en ley. Fin de la historia.

Pero resulta que hay una peculiaridad en el proceso presupuestario: el Congreso también debe autorizar por separado al gobierno federal a asumir más deuda.

Históricamente, esto se consideraba un mero tecnicismo: por supuesto, el Congreso aprobaría los préstamos si los proyectos de ley de gastos e impuestos que ya había promulgado conducían a un déficit presupuestario. No hacerlo no tendría sentido, no solo porque paralizaría las operaciones del gobierno, sino también porque amenazaría con causar estragos financieros: los valores del gobierno de EU son la base del sistema financiero mundial, y se utilizan como garantía en muchas transacciones. Por lo tanto, los flujos de efectivo federales amenazadores podrían provocar un colapso mundial.

Pero la política estadounidense ya no es lo que fue. El Partido Republicano se ha vuelto radical y despiadado; no olvidemos que la mayoría de los legisladores republicanos se negaron a certificar la elección del presidente Biden. Y aunque este partido radicalizado autoriza alegremente billones en préstamos cada vez que ocupa la Casa Blanca, utiliza como arma el límite de la deuda cada vez que un demócrata es presidente.

Durante los años de Obama, los republicanos utilizaron el límite de la deuda para chantajear, negándose a aumentarlo a menos que el presidente Barack Obama aceptara recortes de gastos; recortes de gastos que el Partido Republicano no habría podido aprobar a través del proceso legislativo normal, a pesar de tener un control parcial de Congreso.

Lo que está pasando ahora es aún peor. Los demócratas controlan ambas cámaras del Congreso, pero los republicanos están utilizando el obstruccionismo para bloquear un aumento en el techo de la deuda con solo unas semanas antes de que nos encontremos con un muro e incumplamos los pagos, y ni siquiera están haciendo demandas específicas. Simplemente no quieren compartir la responsabilidad de gobernar. “No hay posibilidad de que los republicanos ayuden a levantar el límite de crédito de los demócratas para que puedan aplastar de inmediato una borrachera socialista que dañará a las familias y ayudará a China”, declaró Mitch McConnell. Si eso le suena a ensalada de palabras sin sentido, es porque lo es.

Detrás de todo esto está la creencia de que los votantes culparán a Biden por las cosas malas que sucedan durante su mandato, incluso si los republicanos deliberadamente causaron que esas cosas malas sucedieran.

Entonces, ¿qué tiene esto que ver con las monedas de platino? Bueno, hay una disposición extraña en la ley estadounidense que autoriza al secretario del Tesoro a acuñar y emitir monedas de platino en cualquier cantidad y denominación que elija. Presumiblemente, el propósito de esta disposición era permitir la creación de monedas para celebrar personas o eventos. Pero el idioma no dice eso. Entonces, a primera vista, Janet Yellen podría acuñar una moneda de platino con un valor nominal de $1 billón; no, no es necesario que incluya $1 billón en platino; deposítelo en la Reserva Federal y recurra a esa cuenta para seguir pagando el dinero. facturas del gobierno sin endeudamiento.

Alternativamente, Biden podría simplemente declarar que la Decimocuarta Enmienda a la Constitución, que dice que la validez de la deuda federal no puede ser cuestionada, hace que el techo de la deuda sea discutible.

Y puede haber otros trucos que no conozco.

¿Cualquiera de estos enfoques significaría básicamente el uso de trucos tontos para evitar una catástrofe? Posiblemente sí. Pero teniendo en cuenta lo que está en juego, ¿a quién le importa si el enfoque suena tonto?

¿Usar alguno de estos trucos implicaría violar el espíritu de la ley incluso si técnicamente obedecen la letra? Por supuesto, pero los republicanos ya lo están haciendo a través de su abuso del techo de la deuda.

¿Cualquier intento de poner fin al límite de la deuda se enfrentaría a impugnaciones judiciales? Si. Pero el proceso legal al menos ganaría tiempo para idear una solución mejor.

¿Y la política? Mire, la razón por la que estamos en esta situación es que los republicanos han aprendido una verdad terrible: los votantes no conocen ni se preocupan por el proceso; solo reaccionan a cómo van las cosas. El Partido Republicano cree que puede beneficiarse de un sabotaje abierto y desnudo; Los demócratas no deberían preocuparse por deshacer ese sabotaje mediante cualquier truco que puedan implementar.

Por supuesto, si la administración de Biden hace algo inusual para evitar una crisis de deuda, los republicanos publicarán anuncios abrasadores denunciando la acción. ¡Pero lo harán de todos modos! Ahí es donde entra Marco Rubio. Solía ser considerado un moderado; ahora denuncia un plan de inversiones de tamaño mediano que parece ser muy popular como la segunda venida de Stalin. El dial republicano de falsa indignación ya está subido a 11 ; ¿Cuánto peor se puede poner?

Así que adelante, demócratas, hagan lo que sea necesario para superar esto. El truco en la defensa de la cordura y, en un sentido importante, la democracia, no es un vicio.

