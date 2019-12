‘Blackbird’. La otra mitad de la historia

“Creo que todos llegamos a cuestionar la promesa de no criticar a los superiores. Para mí fue en 1997, cuando mi padre tuvo un infarto cerebral que casi le quitala vida y mis superiores no me lo dijeron hasta algunos días después porque necesitaban que continuara con mis planes de llevar a un grupo de estudiantes a Roma para una celebración del Regnum Christi”. Elena Sada