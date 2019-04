***BLOQUE OPOSITOR

Por primera vez en casi medio año se vio en el Ayuntamiento un bloque opositor al presentar una iniciativa para equilibrar las presidencias de las comisiones que hoy acapara 100% Acción Nacional.

***VOZ Y ARGUMENTOS

Más allá del destino que tenga la propuesta, el cerrar filas los dos regidores de Morena, dos del PRI y una del Partido Verde, será importante para hacerse escuchar, con argumentos, ante la aplanadora azul.

***MINORÍAS CUENTAN

Respecto a otorgar a la oposición presidencias de las 15 comisiones de trabajo, el debate es pertinente y deseado. Hay 260 mil ciudadanos que no votaron por Héctor López, es el 44%, y no deben obviarlo.

*** PROSPERA, EXPLICACIONES

A la comisionada nacional del Seguro Popular, Ivonne Cisneros, la esperan entre martes y jueves en el Congreso de la Unión (si es que la CNTE no toma otra vez la Cámara impidiendo que se pongan a trabajar) para explicar, entre otras cosas, la eliminación del programa Prospera Salud, que trae a todos los estados de cabeza pues ese fondo financiaba la atención de las familias más desprotegidas.

* ÉCTOR PRESENTE

La cita sería con la Comisión de Salud, donde está como secretario el médico leonés Éctor Jaime Ramírez, quien ha sido en ese tema de Prospera y en general en la política de Salud, un aguerrido crítico de las decisiones del nuevo Gobierno Federal por generar -hasta la fecha- más incertidumbre que certezas.

* CARA A CARA, EL 5

Diego regresa el jueves de Alemania para recibir el viernes 5 en Guanajuato al secretario de Salud federal, Jorge Alcocer; al director general del IMSS, Germán Martínez; y a la misma Comisionada del Seguro Popular. Cara a cara el Gobernador podrá desahogarse en lo que desde hace rato viene alzando la voz, que es el temor de que el centralismo asuma el Sistema de Salud y deje al Estado de espectador.

* DESPIDOS Y SILENCIO

La no entrega de 180 millones de pesos este año para Guanajuato pone en jaque el empleo de 406 trabajadores de la Salud que el Gobernador ya adelantó que no tienen para seguirles pagando después del 15 de abril. Eso implica el cierre de alrededor de 150 consultorios en zonas marginadas. Hasta ahora, el Gobierno federal nada ha dicho ante una noticia tan preocupante. El viernes será el día.

* DE SALUD A BECAS

El secretario de Salud de Guanajuato, Daniel Díaz, cuestionó que en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2019 está etiquetado el recurso para Prospera Salud y, sin embargo, se tomó la decisión de eliminarlo para canalizarlo al Programa de Becas de Educación Básica ‘Benito Juárez’.

* CONTRA LA PARED

La operación de Prospera Salud se mantiene con financiamiento del Estado, pero, advirtió: “Seguimos esperando que el presupuesto llegue, hasta el momento no ha llegado. El Estado no va a tener la capacidad de financiar estos 406 trabajadores y llevar el beneficio a cerca de 1 millón de habitantes”.

*** HÉCTOR Y ALEJANDRA

El viernes, de gira para entregar pavimentaciones en la colonia Infonavit San Miguel, el alcalde Héctor López no ocultó que tiene en la diputada local Alejandra Gutiérrez Campos, a una de sus favoritas. “Nunca me he sentido tan respaldado, Ale, te has ganado mi cariño”, expresó HLS en su mensaje. La panista presumió que como legisladora federal gestionó 93 millones de pesos para obras en León.

*** MOVIMIENTO INSURGENTE

El sábado en Celaya formalizaron el “Movimiento Insurgente” en el PRI. Dicen que aspiran a tener una elección democrática para elegir a la próxima dirigencia estatal en voto libre y directo. En sentido contrario a la intención de la enviada del CEN, Maricela Velázquez, de lograr un candidato de unidad.

* LOS GERARDISTAS

En la primera fila estaban el líder del MT, Jaime Martínez; el exdiputado local y exdirigente de la CNC, Rigoberto Paredes; el coordinador de la bancada en el Congreso, Pepe Huerta; y la reaparición del expresidente, Santiago García; es decir, los cercanos al excandidato a la gubernatura, Gerardo Sánchez.