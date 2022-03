***Borrado

A los panistas leoneses no les gustó que el ex alcalde de León, Carlos Medina Plascencia les dijera sus verdades, primero lo invitaron a dar una ponencia el miércoles en el PAN Municipal y luego borraron la evidencia de lo que dijo.

*Directo

Sin rodeos, Medina Plascencia habló de los excesos en los que han caído los partidos políticos, incluido el PAN, incluso lanzó críticas a decisiones de la actual administración municipal, como el “pase verde” que permite la gratuidad en varios espacios como el Zoológico, Explora y Parque Metropolitano.

*Poco aguante

La charla que dio el ex alcalde a los panistas se transmitió por Facebook pero al parecer a algunos líderes panistas no les hizo gracia lo que dijo y pidieron que se borrara dicha transmisión, no les gusta que les digan sus verdades.

***División de sindicatos

En la presentación de la nueva directora de la Unidad de Medicina Familiar del ISSSTE en León, fue notoria la división que hay entre el personal sindicalizado. En el presidium estuvo como invitado de honor el Secretario del Sindicato (SNTISSSTE) sección XVI, Joel Delgado Acosta y relegado en el fondo de la sala, Gustavo Rodríguez Serrano, del FNAFETISSSTE, quien sólo fue presentado como “representante del otro sindicato”.

*Nueva dirección

Algunos integrantes del “otro sindicato” no están muy de acuerdo con el nombramiento de la nueva directora, Blanca Graciela Sierra Zavala, quien es originaria del Barrio de San Pedro de los Hernández, en León, señalaron que la designación fue por “dedazo” de Morena, y que ellos apoyaban al joven médico Alexis Carranco Sosa, quien como subdirector médico, estuvo a cargo de la dirección más de un año.

*Mucha grilla

Pese a que la subdelegada del ISSSTE, Magdalena Rosales Cruz, morenista de hueso guinda, se esmeró en explicar que las designaciones son por capacidad y preparación, integrantes del “otro sindicato” señalan que todo es pura “grilla” e “influyentísimo”.

*Otro caso

Dicen que otro caso es el del administrador del ISSSTE en León, José Arturo Macías Contreras, quien durante 7 años ocupó el cargo en la subprocuraduría del Trabajo del Estado. Nada que ver el sector laboral con el médico, pero hoy ya labora en el ISSSTE.

*Las feministas

La “bancada feminista” en el Congreso Local, compuesta por la diputada del PRI, Yulma Rocha, Dessiré Ángel Rocha, de Movimiento Ciudadano y Martha Ortega Roque, del Partido Verde lograron su primer triunfo legislativo a favor de las mujeres.

*Violencia en el noviazgo

En la sesión de ayer del Congreso se aprobó por unanimidad la iniciativa que presentaron para que se reconozca la violencia en el noviazgo en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el Estado.

*Unidad de género naranja

Hablando de mujeres haciendo cosas por otras mujeres, la consejera electoral del IEEG Sandra Prieto de León asistió el fin de semana a la conformación de la Unidad de Género de Movimiento Ciudadano, pero no porque se esté involucrando con ese partido.

*Solo invitada

Aclaró a esta columna que lo hizo por invitación de la delegada estatal de mujeres en Guanajuato Zayra Velázquez, con la intención de que acudiera en su carácter de consejera a atestiguar dicha instalación porque como consejera ha impulsado este tipo de acciones.

*Pinta su raya

“No milito en ningún partido político, no tengo intención de hacerlo. Esto va encaminado solamente para apoyar el esfuerzo de fortalecer la presencia de las mujeres en la sociedad y sobre todo la cultura de respeto de las mujeres en la sociedad”, explicó.

*Obligatorio

Pero explicó también que esta unidad tiene como origen la reforma electoral federal de 2020 que impone a los partidos políticos ciertas obligaciones, entre las que se encuentran que deben de actuar con perspectiva de género y evitar la violencia política. Y esta unidad tiene como función atender estos asuntos que pudieran surgir dentro del partido.

***Saliendo del desempleo

Siguiendo con la saga femenina, la panista Karina Padilla Avila reapareció, después de meses de vida privada tras su derrota en la elección de junio del año pasado en la contienda por la diputación local de su natal Salamanca.

*Agencia de colocaciones

Y volvió al ámbito público con el nuevo cargo de Subsecretaria de Conectividad de la SICOM, por designación del gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo. Lo que se pregunta uno aquí es ¿qué sabe Karina Padilla de conectividad? Nada.

*Sin perfil

Ella es abogada, ha sido diputada local, directora de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial, pero nunca ha trabajado en conectividad. Otra posición partidista.

Los “rebeldes” con Alejandro Moreno

El miércoles por la tarde-noche, Alejandro Moreno Cárdenas, presidente nacional del PRI, recibió en su oficina de la Ciudad de México a Sergio Santibáñez y Larisa Solórzano, quienes vieron frustrado su interés de registrarse como precandidatos a la presidencia y la secretaría general de ese partido en Guanajuato, frente a la imposición de Ruth Tiscareño y David Mercado por parte del propio Alejandro Moreno.

También asistieron algunos de quienes los apoyaban: Yulma Rocha, Javier Contreras, Rigoberto Paredes, y la reaparecida María Elena Cano.

Lo que trataron se mantiene en celoso secreto, porque este diario trató de hablar con El Sergio y con Yulma pero no fue posible localizarlos.

Moreno Cárdenas publicó en su Facebook: “Me reuní con priistas de Guanajuato, mujeres y hombres de gran compromiso, que siempre ponen por delante la unidad y el fortalecimiento del partido y de la militancia. ¡Estamos trabajando en equipo, para seguir sumando en favor del priismo guanajuatense y de México!” Ajá.