***BRONCAS EN SILAO

En Silao, el alcalde panista Toño Trejo heredó una broncota de su antecesor, Toño Morales. La Sedeshu les demandó que reintegren $26.2 millones (más intereses) que no aplicaron en construcción de cuartos.

¿DÓNDE QUEDÓ LA BOLITA?

Al verificar en marzo encontraron que se cubrieron 397 acciones de 881 comprometidas, sólo 45.06% del ejercicio 2016. El Alcalde llevó el tema ayer al Ayuntamiento para buscar salida.

PIDEN AUXILIO

Lo respaldaron aprobando solicitar a la Auditoría Superior del Estado (ASEG), a la Secretaría de la Transparencia, y a la Contraloría Municipal, que realicen una auditoría específica a ese programa.

*** PALOMINO, PROCURADORA

La abogada y exregidora leonesa por el PRI (2006-2009), Teresa Palomino Ramos, fue designada por el gobernador Diego Sinhue para ocupar el cargo de Procuradora de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes -que depende del DIF Estatal- y que cobra especial relevancia luego de los tristes casos de la Ciudad de los Niños en Salamanca y la Casa Hogar del Niño Pobre en Celaya. Mucha chamba.

*** PARIDAD CONSTITUCIONAL

En varios medios nacionales se escuchó ayer la voz de la senadora por Morena, Malú Mícher, celebrando la reforma constitucional aprobada que garantiza la paridad de género en el ámbito político. La iniciativa que presentó la leonesa -en octubre 2018- fue aprobada por unanimidad en el Senado.

* ALCANCE TOTAL

Este principio incluye a los titulares del gabinete del Poder Ejecutivo Federal y también en los Estados, así como los organismos autónomos y la postulación de las candidaturas de los partidos políticos. “Podremos participar en los tres Poderes del Estado y en los tres órdenes de Gobierno, se acabaron las prácticas discriminatorias, se acabaron las simulaciones y se acabó el que no están preparadas”, dijo.

*** JUAN CARLOS, LICENCIA

El diputado federal panista, Juan Carlos Muñoz Márquez, pidió licencia al cargo que llegó por la vía plurinominal apenas el 28 de septiembre del 2018, en su lugar tomará protesta en los siguientes días Carlos Elhier Cinta. Nos dice que fue “por motivos personales”, los cuales todavía falta aclarar.

* FERIA, POR VERSE

Y es que no cualquiera deja una Diputación, ya no digamos por el ingreso pues Juan Carlos tiene sobrada solvencia económica como empresario transportista. En radiopasillo lo colocan como opción para presidir el Patronato de la Feria que hoy encabeza Gabriel Pérez, que cumple ya su periodo. Hasta hoy “El Castor” asegura que no ha sido invitado, pero eso no quiere decir que pueda serlo. Lo veremos.

* SIN PROTAGONISMO

Lo cierto es que Juan Carlos dejó de tener un rol protagónico en la Legislatura. A diferencia de su primera vez en San Lázaro ya no encabezó la Comisión de Transporte, ahora era Secretario, además de integrante en la de Economía, Comercio y Competitividad y en la de Presupuesto y Cuenta Pública.

*** DIRECTOR CUESTIONADO

Como Director de Personal en la Dirección de Desarrollo Institucional del Municipio de León fue contratado, Víctor Chombo López, extesorero del Municipio de Acámbaro en la administración 2012-2015 que encabezó el alcalde panista René Mandujano, y de quien en enero 2018 trascendió que el Ayuntamiento aprobó inhabilitarlo por dos años de la función pública por presuntas irregularidades.

* SIN ANTECEDENTES

Sobre ese punto, el Municipio informó que el funcionario presentó el requisito de su “Constancia de Antecedentes Disciplinarios Administrativos” en la que dice que no tiene antecedentes de sanciones.

* IMPUGNABLES

Hay que recordar que las sanciones que imponen los Ayuntamientos se pueden apelar ante el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), y los casos exitosos sobran, ahí está por ejemplo el de Fidel García, exdirector de Gestión Ambiental del ‘barbarismo’ y hoy flamante Subsecretario de Medio Ambiente.

* DUDAS

En el caso de Chombo no sabemos los detalles de su proceso legal. Tampoco cómo es que fue rescatado para asumir ese encargo en León que muchos profesionales leoneses (panistas y no) estarían deseando.

