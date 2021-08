California podría deshacerse de lo que ganó

Si vive en California y aún no ha votado o no ha hecho planes para votar sobre el retiro propuesto del gobernador Gavin Newsom, por favor despierte. Esta es una situación en la que la apatía podría tener consecuencias asombrosas: California, que no es un estado tan liberal como se puede imaginar, pero sin embargo es considerablemente más liberal que la nación en su conjunto, puede estar a punto de adquirir un gobernador trumpista sin pensarlo dos veces, que nunca podría ganar una elección normal.

Esto sucedería en un momento en que el control de los poderes públicos es especialmente crucial porque da forma a la respuesta al coronavirus. Los gobernadores del MAGA como Greg Abbott en Texas y Ron DeSantis en Florida no se niegan simplemente a imponer los requisitos de mascarilla o vacunación ellos mismos; están tratando de evitar que otros tomen precauciones emitiendo órdenes ejecutivas y respaldando la legislación que prohíbe la imposición de tales requisitos por parte de gobiernos locales e incluso empresas privadas. Y ese es el tipo de gobernador con el que probablemente se encontrará California si la destitución tiene éxito.

¿Cómo es posible algo así? Porque el proceso de recuperación es una locura. Los votantes responden dos preguntas: ¿Debería retirarse Newsom? ¿Y quién debería reemplazarlo? Si una mayoría vota "sí" a la destitución, quien sea elegido por el mayor número de personas en la segunda pregunta se convierte en gobernador, incluso si esa persona recibe muchos menos votos que el número de votos para mantener a Newsom en el cargo.

Y el resultado más probable si Newsom es derrocado es que Larry Elder, un locutor de radio de derecha que se opone vehementemente a los mandatos de máscaras y vacunas, terminará en la oficina del gobernador a pesar de recibir solo una pequeña fracción del voto total.

Lo que haría que este resultado fuera especialmente irritante es que California es, en muchos sentidos, con la flagrante excepción de la vivienda, a la que llegaré, una historia de éxito progresivo.

El Golden State dio un giro brusco a la izquierda en 2010, con la elección de Jerry Brown como gobernador. Dos años después, los demócratas obtuvieron una supermayoría en la Legislatura, lo que les dio el poder de promulgar muchas prioridades progresistas. California pronto aumentó los impuestos a los ricos, aumentó el gasto social y aumentó su salario mínimo. También implementó con entusiasmo la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio.

Los conservadores predijeron el desastre, y algunos dijeron que el estado estaba cometiendo un "suicidio" económico. Y California recibe mucha cobertura negativa en la prensa empresarial, donde uno encuentra constantemente afirmaciones de que las empresas se están moviendo en masa fuera del estado hacia estados con impuestos más bajos y menos regulados, como Texas.

Los datos, sin embargo, dicen lo contrario. Teniendo en cuenta toda la charlatanería de California y los alaridos de los prospectos de Texas que uno lee, es un poco sorprendente ver las tendencias en el PIB real, y el empleo entre 2010 y la víspera de la pandemia y descubrir que California y Texas tenían esencialmente las mismas tasas de crecimiento. También es sorprendente, dado todo lo que se habla sobre las personas que huyen de los altos impuestos, saber que los trabajadores de altos ingresos y con una educación superior, que de hecho pagan impuestos más altos en California que en la mayoría de las otras partes de los EU, continuaban migrando al estado.

La experiencia de California, en otras palabras, desmiente las afirmaciones conservadoras de que cobrar impuestos a los ricos y gastar más en programas sociales destruye la prosperidad. Y el estado no solo logró un rápido crecimiento económico; su implementación efectiva de Obamacare lo ayudó a reducir el número de sus residentes sin seguro médico mucho más rápidamente que el resto del país.

De acuerdo, hay algunas sombras importantes en esta imagen. Incluso mientras los trabajadores adinerados continuaban mudándose a California, los trabajadores de bajos ingresos, que en realidad pagan impuestos más bajos en California que en Texas, se estaban mudando. Seguramente esto se debió en gran parte al alto precio de la vivienda, que se ha convertido en un gran problema.

A pesar del éxito económico general, California tiene la tasa de pobreza más alta del país (cuando se mide correctamente), en gran parte debido a los altos costos de la vivienda: el apartamento promedio en San Francisco se alquila por más del doble que un apartamento en cualquier ciudad de Texas. California también tiene muchas personas sin hogar, por la misma razón.

¿Qué hay detrás de la pesadilla de la vivienda en California? NIMBYism fuera de control, que ha bloqueado la construcción de nuevas viviendas. El desempeño económico de California coincidió con el de Texas en la década de 2010, pero emitió muchos menos permisos de construcción a pesar de tener una población más grande. California ganó tres millones de empleos entre 2010 y 2019, pero agregó menos de 700,000 unidades de vivienda.

El NIMBYismo, sin embargo, resulta ser uno de los pocos problemas importantes que atraviesan las líneas partidistas. Los conservadores son tan propensos como los liberales a oponerse a la construcción de viviendas; algunos progresistas, entre ellos el gobernador Newsom, son firmes defensores de la expansión de la vivienda. Por lo tanto, el gran fracaso de la política de California no debería ser un problema en esta elección revocatoria. Lo que está en juego son los éxitos de sus políticas.

Si los californianos optan por dar la espalda a estos éxitos, bueno, es su derecho. El peligro ahora es que el estado no elija, que tropezará con MAGAland a través de un extraño proceso de recuperación y falta de atención.

