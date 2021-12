Camino de libertad

Por fin las puertas de la felicidad en Guanajuato se abrieron a las personas que son diferentes en su orientación de género pero iguales en su humanidad y derechos. El gobernador Diego Sinhue Rodríguez tuvo la sabiduría de ordenar a los registros civiles del estado que no pidieran el amparo federal para celebrar matrimonios entre personas del mismo sexo. Diego es joven y entiende el signo de los tiempos a pesar de que su partido permanece en el pasado.

El 23 de mayo del 2004, The New York Times publicó 41 anuncios de bodas que incluían a 5 parejas del mismo sexo, las primeras bodas legales que aparecían en sus páginas, aunque ya había impreso celebraciones matrimoniales dos años antes. Era un cambio en el diario liberal más importante del mundo. Causó sorpresa entre muchos lectores pero la costumbre se estableció al tiempo como un asunto más de la vida social cotidiana.

En 1981, dos décadas antes, había surgido el virus del Sida con devastadoras consecuencias para la comunidad gay. Los ultraconservadores adujeron la enfermedad a un “castigo divino”. Al principio pocos enfermos sobrevivieron. Rock Hudson, el galán de los años 60 falleció y fue una sorpresa para sus admiradoras y admiradores. Había ocultado durante años su orientación sexual.

Además del sufrimiento físico, la comunidad LGTB llevaba el estigma que los conservadores se imponían en medios de comunicación y púlpitos pastorales. Por fortuna surgieron dos respuestas benéficas: la de la ciencia y la de las agrupaciones que defienden sus derechos. La medicina encontró formas para detener la mortalidad y hoy la sobrevivencia a la infección es casi universal si se cuenta con los recursos para atenderla.

El segundo fenómeno fue la rebelión intelectual y social de quienes sintieron la opresión, la humillación y la exclusión.

Se multiplicaron las marchas del orgullo y los congresos de los países avanzados cambiaron las leyes para permitir matrimonios y adopciones de parejas del mismo sexo.

El Sida fue un terrible mal pero trajo consigo la emancipación social, moral e intelectual de un buen porcentaje de la población occidental.

En nuestro país, los políticos progresistas comprendieron la importancia del cambio y legislaron la libertad a pesar de las presiones de grupos conservadores y las iglesias, en particular de la católica que aún resiste la idea de celebrar matrimonios igualitarios.

Aún hoy es difícil hacer comprender a muchos que la naturaleza de las personas LGTB no es una elección sino parte del mismo ser. Así como un pelirrojo no decide serlo sino que simplemente lo es, igual sucede con un porcentaje de la población (4% a 10%) cuya orientación no es heterosexual.

Bienvenidas sean las celebraciones maritales de un mismo sexo, bienvenido su libre registro civil para obtener los mismos derechos que cualquier pareja heterosexual: tener una familia, un hogar y participar de los frutos del trabajo de ambos, heredar y representar la patria postestad de sus descendientes. La ampliación de las libertades y los derechos siempre será un triunfo, un avance, y sobre todo, un acto de justicia. Humanismo puro.

Lamentamos que en otras partes del mundo como en el Islam o en el confusionismo asiático esos derechos no se reconozcan, ni siquiera para que las comunidades LGTB puedan existir. Esa será otra revolución para este siglo que sólo verán las próximas generaciones.

