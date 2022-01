***Campaña anti 4T

El Comité Directivo Estatal del PAN, encabezado por Eduardo López Mares, inició 2022 igual de beligerante que terminó el 2021. Ahora con una campañita en redes sociales donde contrasta los buenos deseos de la gran mayoría de los mexicanos, con la cruda realidad de las acciones de la 4T.

*Cruda realidad

Con imágenes opuestas, señala, por ejemplo, que los ciudadanos de a pie desearían que el kilo de tortilla costara 14 pesos, pero el gobierno de AMLO lo ha elevado a 19 pesos. Que todos desearíamos vivir en paz, pero la 4T ha acumulado ya 106 mil homicidios en todo el país. Y así. A ver cómo les responden los “morenos”.

***En alerta

El reporte de caso de COVID- 19 en esta primera semana de enero está poniendo en jaque a empresas y diversos sectores de la población y los gobiernos municipales no son las excepción y algunos ya se vieron obligados a tomar medidas para frenar los contagios.

*Contagios

Uno de esos casos es el Municipio de Silao. El alcalde Carlos García Villaseñor fue uno de los primeros en implementar acciones ante el registro de 150 empleados de su administración que se contagiaron.

*Home Office

El alcalde ordenó que el 50% de los funcionarios de Silao, regresen al trabajo en casa, en tanto se controla el brote que existe en la presidencia municipal, sobre todo aquellos funcionarios mayores de 65 años.

*Muchos casos

Hizo bien el alcalde en tomar medidas para evitar que los contagios sigan aumentando, pues en una semana pasaron de 30 a 150 casos, estamos hablando de un 400% en menos de ocho días.

***Buscan policías

El Municipio de Guanajuato que preside el panista Alejandro Navarro anunció que la próxima semana comenzará con la contratación de nuevos policías, se contempla lanzar la convocatoria para reclutar a 50 nuevos oficiales.

*Consejo

Ayer sesionó la Comisión de Servicio Profesional de Carrera Policía de Guanajuato capital, en la que participan el secretario de Seguridad Ciudadana, Samuel Ugalde, la regidora presidenta de la Comisión de Seguridad en el Ayuntamiento, Mariel Padilla, el director de Recursos Humanos, Leonel Ramírez, el comisario de la Policía, Alejandro Camacho.

*Con presupuesto

Los integrantes de esta comisión aprobaron los lineamientos para la elaboración de la convocatoria que permita cubrir estas 50 nuevas plazas, aseguran que ya se tiene el presupuesto asegurado, el cual fue aprobado por el Ayuntamiento como parte del Presupuesto de Egresos para este 2022.

***Tribunal electoral rezagado

Cuando ya nadie se acuerda de las campañas electorales del año pasado y cuando hace más de tres meses ayuntamientos y diputados locales tomaron posesión, el Tribunal Estatal Electoral todavía sigue resolviendo asuntos de ese periodo ¡siete meses después de la elección del 6 de junio! Pero en fin.

*Todavía quedaban muchos

Por si le interesa para el anecdotario, entre los siete asuntos que resolvió ayer este tribunal, integrado por Yari Zapata López, Dolores López Loza y el magistrado interino Alejandro Martínez Mejía, destacaron dos.

*Balones compra-votos

El primero, sobre que el PAN denunció a Morena y a su entonces candidato a la Presidencia Municipal de Silao, Carlos García Villaseñor, hoy alcalde, por supuestamente dar balones de fútbol y rosas como propaganda político-electoral prohibida en eventos de campaña, así como por la afectación en la equidad en la contienda a través de dádivas.

*No hay nada

El Tribunal consideró inexistente la infracción alegada porque se acreditó que el candidato no asistió al evento cuestionado, no se comprobó la entrega de artículos deportivos y respecto a las flores, se concluyó que no son objetos promocionales utilitarios.

*Contra dos panistas

El segundo asunto se refiere a que el PRI denunció al entonces presidente municipal, Alejandro Navarro Saldaña y al regidor Carlos Chávez Valdez, ambos de Guanajuato, por la presunta promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos, derivado de diversas publicaciones en Facebook.

*Ni era candidato

Ayer, el Tribunal declaró inexistente la infracción alegada porque si bien en varias aparece el regidor portando un chaleco con su nombre y el logotipo del PAN, en la fecha que ello ocurrió, aun no era candidato, por lo que solo se consideró propaganda gubernamental.

Dos súper héroes

En la entrega que hicieron los Reyes Magos de juguetes a los niños internados en el Hospital Pediátrico de León, el jueves, los acompañó el secretario de Salud Daniel Díaz Martínez, quien por unos momentos se volvió niño y usó uno de los Guanteletes del Infinito que le prestó el Hombre Araña.

(Foto: José Antonio Castro)

