Campaña contra AMLO 

"Me place mucho el que a pesar de ser el presidente más atacado de los últimos 100 años la respuesta sea la libertad y no la censura".

Andrés Manuel López Obrador

El presidente López Obrador se congratuló el pasado 10 de mayo sobre la encuesta de Reforma que registraba un aumento de su popularidad. "Por eso me da mucho gusto, porque antes una campaña así no se resistía". Se refería a lo que él afirma ha sido una campaña en su contra de los medios. "Ya no se le puede engañar al pueblo, aunque todavía hay algunos que se aferran, ya no López-Dóriga, sino Loret de Mola, Sarmiento, los columnistas, todos, del Reforma. No hay uno objetivo, plural, que no sea tendencioso, que no esté en contra de nosotros, uno".

El 11 de mayo, al hablar sobre el incidente de dos aviones de Volaris en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, comentó: "¿Qué tiene que ver un aeropuerto con el otro, el posible, supuesto accidente, que incluso han aclarado los de la línea que no hubo ningún riesgo? Pero no nos vamos a meter a eso, porque Ciro Gómez Leyva o Sarmiento van a decir que sí. Porque ellos están enojados y no son honestos. No van a ser capaces de decir 'nos equivocamos' o de hacer una investigación a fondo; no, no, es la caricatura".

Me parece que el presidente López Obrador no presta atención a la gran diversidad de puntos de vista sobre su gobierno en los medios nacionales e internacionales. No hay una campaña en su contra, como tantas veces ha manifestado al decir que ningún presidente ha sido tan atacado como él desde Madero. De hecho, yo estoy convencido de que un periodista que dice que todo está bien o que todo está mal no es periodista sino un simple propagandista.

Cuando López Obrador desde la oposición afirmaba que había un "cerco informativo" para impedir que los medios cubrieran sus actividades, yo lo entrevisté varias veces tanto en radio como en televisión. Una vez llamó a mi programa de radio con Guadalupe Juárez para presentar su punto de vista contra la opinión de otro entrevistado. Le dimos espacio y habló un buen rato sin cortapisas. Para mí era indispensable contar con el punto de vista del principal líder de oposición en el país.

Yo he cuestionado con frecuencia sus acciones como presidente, pero también lo hice con sus predecesores. A Enrique Peña Nieto, por ejemplo, le critiqué su "reforma fiscal", que no fue más que un alza de impuestos. A Felipe Calderón lo cuestioné por la "guerra contra las drogas".

¿He sido tendencioso, poco objetivo, en mis comentarios sobre el presidente López Obrador? Curioso que lo diga. Fui uno de los pocos columnistas que sostuvo: "No encuentro ningún acto indebido entre José Ramón López Beltrán, hijo del presidente López Obrador, y la firma estadounidense Baker Hughes Company" (4.3.2021). Lo escribí no porque defienda al hijo del Presidente, sino porque me convenció el estudio del despacho R. McConnell Group. Cuando fui destituido de Grupo Radio Centro en 2019, después de 34 años de trabajo, porque la empresa quería conductores y comentaristas afines al gobierno, yo negué públicamente que el despido fuera por órdenes de AMLO. Afirmé que los dueños de los medios tienen derecho a escoger a sus conductores. De igual manera, he aplaudido la prudencia del Presidente en el gasto público y su compromiso personal con la lucha contra la pobreza, aunque pienso que las políticas que ha aplicado no son las mejores para lograr ese propósito.

A veces me da la impresión de que el Presidente solo recuerda los comentarios negativos sobre su persona. Lo lamento, porque creo que la política debe ser diálogo y acuerdos, no descalificaciones.

OTAN

Putin pensó que al invadir Ucrania debilitaría a la OTAN, pero el resultado ha sido el opuesto. La alianza, despreciada y debilitada por Donald Trump, se ha fortalecido y se ha unido más que nunca. Finlandia y Suecia han solicitado su ingreso.

