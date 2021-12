¡Caray!

La industria automotriz durante el próximo año seguirá con problemas en el desabasto de chips, y hasta ahí, es un tema del que todos los involucrados ya tienen conocimiento; sin embargo, ahora el problema sería mayor, pues componentes, como son los asientos y volantes podrían también comenzar a tener problemas en su volumen de fabricación.

El 2022 ya está vislumbrado como una extensión de complicaciones del 2021 en la logística, algo similar a lo que nos ha venido sucediendo con la pandemia a partir de marzo del año pasado.

Los inventarios de diversos componentes en este 2021 han registrado sus niveles más bajos a nivel mundial, y sin embargo Eric Ramírez, titular regional de Latam de Urban Science, adelantó que el 2022 presentará amplia inestabilidad y escasez en los inventarios.

El insuficiente número de chips ha provocado un daño en la totalidad de las armadoras de vehículos, esto reflejado en pisos de venta de las agencias automotrices con reducida variedad de modelos y entregas que en el mejor de los casos tardan hasta un mes y medio.

Hay casos como el de General Motors que en varias de sus plantas, incluyendo las de Silao han producido en serie unidades, y es en una segunda etapa, que instalan los chips correspondientes para poder enviar a las agencias en México o el extranjero, principalmente los Estados Unidos.

El problema con la escasez de semiconductores en el sector automotriz es más pronunciado que en otros sectores, es debido a que en la fila de espera es que este sector tiene el último turno, le anteceden los sectores relacionados con los videojuegos y electrónicos.

Aprovechando el tema del automotriz, la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier habló fuerte, ante la posible aprobación de créditos fiscales para automóviles eléctricos fabricados en Estados Unidos.

Mandó decir que el Gobierno mexicano emprendería diversas acciones contra esta medida, ya que vulneraría el T-MEC, suscrito entre los países de América del Norte.

Y está bien que defienda lo acordado, sobre todo si de lo contrario pudiera afectar a México.

Sin embargo hay que ser honestos y aceptar que normalmente los reclamos, las diferencias expresadas, normalmente suceden al revés y son las autoridades de Estados Unidos las que las hacen saber a México.

La titular de Economía, no terminó ahí el discurso y prácticamente amenazó con represalias comerciales a los Estados Unidos de América, en caso de dar luz verde a estímulos económicos a su población para que adquiera vehículos eléctricos que se produzcan en territorio estadounidense.

La propuesta de créditos fiscales se va definir la próxima semana y de ser positiva los estadounidenses tendrían la posibilidad de contar con 12 mil 500 dólares para comprar el modelo eléctrico de su elección, el color y la marca, siempre y cuando sea de las propuestas que son fabricadas en los Estados Unidos.

“No se vale que estemos jugando a somos socios cuando me conviene y cuando no, te la aplico por la vía oscura, y digo oscura porque no se nota, porque estamos hablando que esta medida entraría en vigor en 2027”, les mandó decir la funcionaria directo y sin escalas en rueda de prensa, en la que estuvieron importantes representantes de la industria motor y sabe quién también estuvo en representación de Guanajuato, Mauricio Usabiaga Díaz Barriga, el secretario de Desarrollo Económico a quién habrá que preguntarle qué opina de la postura, porque insisto, es bueno que se defienda lo acordado, pero qué tanto podría afectar a Guanajuato y la zona del Bajío, estas declaraciones en caso de que a los estadounidenses no les parezcan y tomen alguna postura que termine afectando a la industria que más empleos y exportaciones genera en el territorio guanajuatense.

