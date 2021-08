Carta dirigida a Ana Guevara 2a parte. (Valimos madre)

Estimada Ana:

Te quiero compartir una reflexión:

¿Te has dado cuenta de que todo lo que toca la 4T lo hace caca?

Hizo caca el abasto de medicinas para los niños con cáncer.

AUMENTÓ la corrupción MÁS QUE OTRO SEXENIO.

A la seguridad también la hizo caca.

Al empleo… Ni se diga.

A las vacunas para prevenir el COVID-19 más.

Y a los semáforos del Covid, los volvió tricolores.

O sea, escoge el color que quieras, al fin que no importa.

Pero Ana:

Lo que la mediocre 4T le ha hecho al deporte…. ¡No tiene vergüenza!

Esta famosa 4T convirtió al deporte en una basura nacional.

Bajo la luz divina de la 4T, tuvimos la PEOR PARTICIPACIÓN EN LAS ÚLTIMAS 6 OLIMPIADAS.

Es que no sé si es maldición o es costumbre, pero todo lo que la 4T toca, lo vuelve caca.

Imagínate lo fregado que andamos, que ni siquiera nuestro presidente se ha atrevido a decir algo.

Ya sabes cómo es él.

Nuestro adorado presidente JAMÁS aceptará un fracaso, aunque sea del tamaño del mundo.

Prefiere callar y desviar la conversación.

Para nuestro queridísimo presidente, los Juegos Olímpicos nunca existieron.

Pero Ana, tú que sí tienes los pies plantados sobre la tierra:

¿¿Cómo explicar el nefasto lugar 84 entre 104 países??

¡¡84!!

¡¡Además, fuimos el ÚLTIMO LUGAR entre todos los 14 países de América que ganaron medalla!!

¡¡El últimooooooo!!

Bueno…

¡¡Hasta San Marino, que es más chiquito que una hormiga, nos ganó en el medallero!!

Sin embargo, hay algo bueno dentro de esta tragedia:

Por lo menos quedamos arriba en el medallero de potencias mundiales como Trinidad Tobago, Burundi, Tajikistan, Bostwana, Burkina, Vietnam y Granada entre otros gigantes de nuestro planeta.

Ana:

Ya sé que tu defensa se irá por los siete cuartos lugares que ganamos.

La verdad coincido contigo.

Sentí mucha rabia con la chavita gimnasta que participó en salto de caballo y la flecha de Ale Valencia.

Neta, neta…

Merecían mejor suerte.

Pero, por otra parte, que nuestra selección de beisbol con jugadores de ligas mayores no haya ganado un solo partido, o que en la caminata, clavados, boxeo y tae kwon do hayamos hecho el super-ridículo, no lo digiero todavía.

En fin, mi querida amiga.

Ya sé que tú no competiste.

Ya sé que este maravilloso gobierno les redujo el presupuesto 35%.

Ya sé que los Juegos Olímpicos se jugaron 1 año después de la fecha original y que eso afectó un poco la preparación.

Ya sé que los que confeccionaron el uniforme de la selección en China, creían que la bandera mexicana era rojo blanco y verde y que así salieron a jugar.

Todo lo que me digas, vas a tener razón.

Pero lo único que no logro entender es…

¿Qué carajos hace una deportista de tu talento, trabajando en ese MUGRERO DE LA 4T?

