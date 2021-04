Carta dirigida a Confucio (¡Qué confusión!)

Prólogo 1: "Al César lo que es del César"… Mi reconocimiento a la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y al alcalde de Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo, por la EXCELENTE labor realizada en Campo Marte por motivo de la segunda aplicación de la vacuna del COVID-19 a los adultos mayores.

El comportamiento de sus jóvenes voluntarios, enfermeras, doctores y el resto del personal fue primermundista. Ojalá y así fuera todo con ustedes. ¡Muchas felicidades!

Estimado Confucio:

Me dirijo a ti en esta Carta Semanal, porque la verdad no tengo a nadie más a quién dirigirme.

Esta semana ha sido tan confusa que necesito a un sabio que me explique las idioteces que la 4T hizo esta semana.

Fíjate mi querido Confucio que en solamente 1 semana, la asquerosa 4T finalmente ya sacó el cobre.

En una semana, el Presidente y sus séquitos ya nos anunciaron que nos quieren regresar LITERALMENTE al SIGLO PASADO.

Y si no me crees, ahí te van los hechos. Comencemos:

La Educación: Dicen que la historia es de quien la escribe y nuestro Presidente ya comenzó a escribirla. Acaba de mandar al carajo los libros de historia de primaria y mandó a hacer SU VERSIÓN de la que él considera SU historia.

Ordenó que en estos nuevos libros de texto se desconozcan los logros de otros gobiernos pasados y CONDENÓ a todo lo que va en contra de la 4T como el neoliberalismo, conservadurismo y demás idioteces que el Presidente odia.

Como por ejemplo su odio a Felipe Calderón y que lo pone en esos libros como el máximo traidor al igual que a los otros gobiernos neoliberales, etc., etc., etc.

Otro Tema. La Salud: En relación a la vacuna del Covid-19, el Presidente le está dando prioridad a los maestros de la educación en lugar de a los doctores del sector privado. El motivo: Los votos de los maestros son muchos y cuentan. Y obviamente, la basura de la 4T prefiere esos votos que la salud de los doctores y sus pacientes.

Me da la impresión que en los temas de la educación y la salud, la 4T ya nos está mandando un mensaje muy claro y muy social… ISTA que no va con nuestro ADN.

Y no pretendo sugerir Venezuela… Sino más bien… ustedes ya saben quién…

Y hablando de Venezuela, viajemos a Tijuana. Fíjate mi querido Confucio, que ahí se trató de llevar a cabo un experimento que le pidió alguien de Morena en la Ciudad de México que haga. Te lo explico, allá ganó la elección de gobernador por ¡¡2 AÑOS!! Y alguien aquí por el rumbo del Zócalo, le ordenó que haga una "consulta popular" para ver si podía alargar su periodo a 4 años más. Algo así como reelección pero no reelección. Gracias a que nuestras leyes todavía funcionan, no lo logró.

Y por último, las elecciones. Estos son los HECHOS: La ley electoral dice muy claramente "Precandidato que no entregue a tiempo sus gastos de precampaña al INE, chupará Faros". La ley no lo dice así, pero conceptualmente es eso.

Unos 19 candidatos de aproximadamente 4 partidos, no cumplieron con la ley y chuparon Faros. De esos 19 candidatos, 14 eran de Morena y dentro de esos 14 precandidatos estaban los de Michoacán y Guerrero.

Por espacio, te comento lo que va a pasar al final: Los candidatos de Michoacán y la superPORQUERÍA de Salgado Macedonio terminarán gobernando sus estados.

¿Sabes por qué Confucio? Porque los ministros del Tribunal Federal Electoral NO SON NI MINISTROS NI MAGISTRADOS y van a votar a favor de ellos dos. Estos son simplemente unos SERVILES DEL PRESIDENTE para cumplir lo que diga su majestad. No para cumplir con la Ley Electoral.

Después de que leíste mi Carta Semanal, te pregunto: ¿Cómo convencer a los votantes indecisos que salgan este 6 de junio a votar en CONTRA de los DIPUTADOS DE MORENA y que voten por otro candidato para lograr un EQUILIBRIO en el país? ¿Verdad que está Confucio?

