Carta dirigida a Joe Biden (Así es AMLO)

Estimado Presidente Electo: El motivo de escribirle mi Carta Semanal es para sugerirle que no le haga mucho caso a la carta que nuestro presidente le mandó 43 días DESPUÉS de su triunfo.

Le doy mi palabra de honor que nuestro presidente es una persona muy bien intencionada.

Lo que pasa es que él es muy INSTITUCIONAL y como tal, tenía un compromiso muy fraternal con el próximo expresidente Donald Trump.

Y como nuestro presidente es un hombre de lealtades, pus… la carta tuvo que esperar.

Pero, en fin, mi estimado presidente electo, lo importante fue que la carta ya le llegó.

Y además, no me lo va a negar.

¡FUE LA PRIMERA CARTA QUE LE LLEGÓ una vez que el Tribunal Electoral lo declaró ganador!

¿O no fue así?

Aunque la verdad, le tengo que admitir, Sr. Biden, que hubo algo que me llamó la atención:

¡Que don Andrés no lo llamó por teléfono para felicitarlo!

¿Qué le costaba? ¡Nada!

Él…. ¡no pagaba la llamada!

¿Acaso sería porque usted no habla español ni él inglés?

Pudiera ser…

Porque si yo tengo que felicitar a mi socio.

A mi vecino.

A mi amigo.

Y a mi aliado, obviamente le llamaría por teléfono ¡jamás lo haría por carta!

Pero, en fin, cada quien su vida….

Presidente electo Biden:

Como me estoy dando cuenta que la relación entre ustedes dos no será muy cordial durante 3 años 10 meses, quisiera exponerle brevemente con quién va a relacionarse:

Se va a relacionar con un presidente MUY OBEDIENTE. (Lo que usted le ORDENE, él lo OBEDECERÁ).

Se va a encontrar con un presidente muy demagogo y populista cuya frase favorita que se la voló a Chávez es: "YO YA NO ME PERTENEZCO, EL PUEBLO ME PERTENECE". (O algo así).

Va a lidiar con un presidente que es una persona MUY RESENTIDA y tal como dicta el manual de las dictaduras, en lugar de UNIR a todos los mexicanos, nos dividió.

También, se va a encontrar con un presidente que va a querer pasarse por —ya sabe dónde— algunas cláusulas del TLC.

Va a platicar con un presidente que no siempre habla con la verdad.

Ya sabe, igualito que el mentiroso de Trump.

Con un presidente que no viaja.

Que tiene a una basura como responsable de controlar la pandemia y que gracias a esa basura somos ¡¡el 4to país MÁS INFECTADO EN EL MUNDO!!

Se va a encontrar con un presidente que se pudiera volver medio loco si pierde las elecciones intermedias del próximo año.

Con un presidente que es un VERDADERO GENIO para manipular a sus seguidores.

Con un presidente muy soberbio.

Un presidente que NO SOPORTA LA CRÍTICA.

Y con un presidente que ODIA a la mitad de los medios de comunicación y sus comunicadores.

Y, para terminar:

Con un presidente MUY VENGATIVO que dice que NO LO ES.

Y, sobre todo, con un presidente que lleva el PEOR RÉCORD DE LOGROS desde Antonio López de Santa Anna.

Ya lo irá conociendo.

En fin, Presidente electo, este es solo el principio.

Y como ya se nos acerca la Navidad…

Mr. Biden…

¡¡¡Merry Christmas!!!

