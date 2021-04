Carta dirigida a Mario Delgado (Tu partido es una basura)

Prólogo 1: Me congratulo de la decisión del ministro presidente Arturo Zaldívar. Y espero Congratularme con TODO el Cuerpo de Honorables Ministros –que supongo– votarán POR UNANIMIDAD al NO al aumento del periodo presidencial en la HONORABLE SCJN.

Prólogo 2: Felicito a TODOS los ministros de este Tribunal Electoral –menos a su CORRUPTO presidente Sr. Vargas– por haber mandado al carajo a los candidatos de gobernadores de Morena en Guerrero y Michoacán por no haber cumplido con la ley electoral y mantener la ley de extensión de dominio tal y como la Constitución lo ordena.

Prólogo 3: Y maldigo al ASQUEROSO ARRASTRADO presidente de este Tribunal Electoral, por obedecer al Presidente de la República en lugar de CUMPLIR CON LA LEY. Otro VENDIDO más de la 4T.

Estimado ex amigo Mario: No sabes lo feliz que me encuentro por la madrina que te han puesto y le han puesto a tu partido esta semana. Ha sido una de las semanas más divertidas que he vivido desde que ustedes empezaron a destrozar al país.

Una semana fantástica porque a pesar de ustedes, con un Congreso basura a las órdenes de Andrés Manuel, todavía contamos con muchos magistrados y ministros que a pesar de la presión que nuestro Presidente ha tratado de ejercer sobre ellos, estos GRANDES MEXICANOS HAN AGUANTADO VARA y han CUMPLIDO CON LA LEY.

Yo sé que tienes mucho coraje porque nada te ha salido bien, pero como dicen en mi rancho, el tramposo siempre cae al pozo.

Y tú, como uno de los más grandes TRAMPOSOS en este gobierno, la tenías que pagar.

Y además… ¡Lo que te falta!

Ex amigo Mario: Te escribo esta Carta Semanal para reclamarte tu actitud tramposa y mentirosa.

Tramposa porque hoy como siempre quisiste engañar al país diciéndonos que ustedes no habían hecho trampa y que el INE simplemente los quería eliminar.

Y mentirosa, porque tú sabes mejor que nadie, que en tu partido la regaron al no entregar a tiempo los gastos de precampaña de estos 2 precandidatos.

Y a pesar de estos HECHOS, sigues negando tal realidad.

Y ya que estamos hablando de reglamentos, me permito recordarte que tu amado Presidente no cumplía con los requisitos del IFE para contender por la jefatura de gobierno por tener credencial de elector de Tabasco y que gracias al presidente Zedillo que lo permitió, el actual Presidente pudo contener y ganarle de panzazo la elección a Santiago Creel. ¿Te acuerdas?

Y si mal no recuerdo, ni tú, ni NADIE del PRD ladraron para decir que Andrés Manuel había hecho trampa en esa ocasión.

Y hablando de trampas: ¿Cómo llamas lo siguiente? Hace 2 años y medio entraste a la Cámara de Diputados como miembro del PT, igual que Pablo Gómez, siendo ambos de Morena.

Porque yo en mi caso, la llamaría una trampa. Trampa que ahora estás llorando a rabiar porque el Tribunal Electoral no les permitió volverla hacer. Y tú, el Presidente y todos los morenazos están muy encabritados porque en estas elecciones se ordenó cumplir con la ley y con este requisito, su mayoría ya se puso en duda.

En fin Mario, te tengo una mala: Te informo que nosotros los mexicanos ya despertamos.

Nosotros los mexicanos ya nos dimos cuenta lo CORRUPTOS que son. Lo mentirosos y tramposos que son. Y que para el colmo, no tienen ni la más remota idea de lo que es gobernar. O sea: NO SABEN LO QUE ESTÁN HACIENDO.

Mario: A un mes de la elección, te adelanto que este 6 de junio, se llevarán la sorpresa más desastrosa de su joven historia. Y mientras llega ese día, les recuerdo a mis lectores que antes que nada…

SALVEMOS A MÉXICO. ¡SOMOS MAYORÍA! Y NO VOTEMOS POR MORENA.

eluniversal@alazraki.com.mx