Carta dirigida a Morena (No saben gobernar)

Prólogo: Presidente, le deseo pronto alivio y que Dios lo Bendiga.

Detestables Morenos: Ahora sí, ya exploté. Les juro que nunca me imaginé lo inepto que serían para gobernar. Nunca me imaginé que fueran tan bestias, tan mentirosos y tan resentidos para manejar nuestro país y llevarnos en solamente dos años al PEOR ABISMO DE NUESTRA HISTORIA MODERNA.

Como tampoco imaginé que no tuvieran la misma capacidad e inteligencia del PRI y del PAN para ordenar unas simples vacunas.

Al igual que no me imaginé que por no haber ordenado a tiempo las vacunas Pfizer, ahora se vean obligados en mendigar unas vacunas rusas que ni siquiera han pasado la tercera fase de prueba experimental entre la población rusa.

Tampoco me imaginé que nuestro presidente iba a apoyar a un doctor que no lo OBLIGÓ a inyectarse cuando se recibieron las primeras vacunas de Pfizer.

Todos los presidentes del mundo se inmunizaron, excepto el tarado de Brasil y Andrés Manuel. Y sobre todo López-Gatell, que PERMITIÓ SIEMPRE que nuestro presidente ande por las calles sin tapabocas.

Él es el único culpable de esta enorme desgracia.

Y lo que más me ha sorprendido es que entre ustedes no le hayan armado un pleito a ese inepto por todas las muertes que ha ocasionado. Siento tal rabia y coraje, como no tienen una idea.

Ese doctor es el culpable de las 357 mil muertes de Covid-19 en todo el país por no hacerle caso a la Organización Mundial de la Salud sobre el uso del tapabocas, la sana distancia y limpiarse constantemente las manos.

Él es el culpable de la muerte de los pobres niños con cáncer que también fallecieron por su culpa por la falta de medicinas.

Este ignorante de quinta ya nos llevó a estar cerca de ser el ¡TERCER PAÍS CON MÁS MUERTES DE COVID EN EL MUNDO! Por su culpa hay más enfermos que nunca.

Les juro que si yo pudiera, lo demandaría ante las Cortes Internacionales por crímenes de lesa humanidad.

Sigamos: Veamos a otra persona dizque inteligente. La Secretaria de Gobernación haciendo el ridículo en las mañaneras SIN TAPABOCAS. Sobre todo cuando ella estuvo muy cerca del presidente ese fin de semana.

Pero como todos los morenistas, ella prefiere aprovechar sus 15 minutos de fama, ahora que no está el presidente, que cuidarse.

¿Y qué decir de la economía? Vamos de mal en peor. Cada día hay mayor desempleo.

La inseguridad está PEOR que nunca… ¡PEOR! Y hablando de seguridad, ustedes morenistas mandan al PEOR secretario de Seguridad de la historia como ¡candidato a gobernar Sonora!

¡¡AL MÁS INEPTO!! Y también mandan a Félix Salgado, un violador de 3 mujeres, como candidato a gobernador de Guerrero.

Y les pregunto desde el fondo de mi corazón: ¿Por qué permiten que el gobernador de BC, Jaime Bonilla, vaya a expropiar el PRIMER campo de golf de Tijuana solamente para vengarse del presidente municipal panista?

Señores de Morena… ¡¡Díganme por qué lo permiten!! y díganme por qué cerraron ojos y boca cuando ese gobernador quería cambiar la ley con la anuencia de nuestra secretaria mañanera de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, para gobernar 5 años en lugar de dos.

¿Acaso no se han dado cuenta que gobiernan MUCHO PEOR QUE EL PRI O EL PAN?

Porque si no se han dado cuenta, creo que llegó el momento de que abran los ojos, sean humildes y le pidan ayuda a esos partidos que los ayuden. Porque a diferencia de ustedes… Ellos sí saben gobernar.

Estoy seguro de que si se lo piden, ellos con mucho gusto los ayudarán.

Mi única duda es… si tienen la capacidad de aprender.

eluniversal@alazraki.com.mx