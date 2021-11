Carta dirigida a Santiago Nieto (¡¡¡Mil felicidades!!!)

PRÓLOGO: ¿Se han fijado en la cerdada que el Gobierno de la Ciudad de México está haciendo?

Siéntense porque, si no, van ¡a vomitar! Resulta que estos cerdos tramposos acaban de sacar una tarjeta para beneficiar a los más humildes.

Hasta ahí vamos bien. Pero… ¿Saben cómo se llama esa basura de tarjeta? ¡CLAUDIA!

Estos bestias ya adelantaron la campaña presidencial de la Sheinbaum.

Y la Sra. Sheinbaum, que odia mentir y ser deshonesta, aplaude y sonríe con esta acción.

¡Qué bueno que ya perdieron la mayoría de las alcaldías! Y ojalá que Claudia resulte la candidata de Morena a la presidencia, porque SEGURO… CON SU EXTRAORDINARIO CARISMA… ¡¡VA A PERDER!!

Estimado Santiago: El motivo de la presente, es para felicitar a Carla y a ti por su boda. Felicitarte por tu corrida o renuncia, que para mí es exactamente igual. Lo importante es que ya no trabajas en esa basura de gobierno que nada más vive del y en el pasado.

Estoy seguro de que en un corto plazo, terminarás trabajando en el sector privado para una gran empresa o abriendo tu propio despacho.

De cualquier forma, estoy seguro de que trabajando en nuestro sector privado, te va ir mil veces mejor. Y si no me crees, ya lo verás.

Además de felicitarlos por su boda, te dedico mi Carta Semanal porque, neta neta, estoy muy confundido.

Te explico: Supongamos que renunciaste y que Andrés no te corrió. ¿Por qué renunciaste?

¿Por el gol mediático que te metieron tus enemigos y en el cual no tuviste nada que ver más que invitar a los amigos que se te dieron la gana?

No me late por ahí. ¿Por qué no te creería? ¡Porque fue UNA BODA! ¡No una conspiración contra la 4T!

Ahora, preguntémonos por qué Andrés te corrió: ¿Te corrió porque tu boda se realizó en Guatemala y comparó a Guatemala con lo lujoso de París? (Acuérdate que como no conoce ninguno de los 2 lugares se pudo confundir muy fácil).

¿Te corrió por ciertos invitados? (Solamente eso me faltaría, que te diga a quién invitar). ¿Te corrió porque no lo invitaste? (Pudiera ser).

¿Será que confundió el menú de la cena con la tradicional comida guatemalteca con las langostas y el Foie Grás de París?

Si fueron algunas de estas razones, ¡qué bueno que saliste corriendo!

Si es por la primera razón, ¡qué bueno que renunciaste!

Yo, la verdad es que nunca entendí por qué aguantaste tanto.

Trabajar para un gobierno que cada día te ordenaba a quién joder o con un fiscal general que te metía la pata un día sí y otro también.

O un gobierno que se deslindaba cada día de tus acciones cuando ellos eran los que las ordenaban.

¿Trabajar en un gobierno en el cual la mediocridad es el signo de su incompetencia?

Un gobierno mentiroso, tramposo, engañabobos, populista e ignorante que nos está llevando a México a la PEOR CRISIS de la HISTORIA en este México moderno.

No, mi querido Santiago, qué bueno que ya no estás.

Disfruta de tu luna de miel.

Sé muy feliz con mi tocaya y olvídate que trabajaste ahí.

Mejor, piensa en HOY y olvídate del ayer y del mañana.

Es lo mejor que te puedo aconsejar.

