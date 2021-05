Carta dirigida a la FGR (¡No tienen madre!)

Estimado Alejandro Gertz: Te escribo mi Carta Semanal como AMIGO. No como Procurador General de la República. Porque sabes mejor que nadie mi tremenda aberración que le tengo a la 4T. Sé que, como amigos, coincidimos la mayoría de las veces y en esta no. Por eso preferí escribirle mi Carta Semanal a mi amigo Alejandro y no al fiscal general.

Una vez aclarado este punto, iniciemos la conversación: Como bien sabes, no tengo ni la más remota idea de lo que es el estudio de las leyes.

Es más, la carrera de Derecho, siempre fue una carrera que eliminaba de mi diccionario al igual que el 95% de las otras carreras en la universidad.

Pero de lo que sí me aprecio de conocer, es de política. ¡Me encanta y me apasiona! Y la mayoría de las veces me doy cuenta cuando los políticos nos engañan, nos inventan o nos mienten. Logro leer perfectamente la estrategia de nuestro presidente desde el día uno que ganó la elección.

Por ejemplo: Logro entender a nuestro presidente cuando el presidente no tiene nada que decir en sus mañaneras y comprender entonces perfectamente porque es el presidente ¡MÁS MENTIROSO DE NUESTRA HISTORIA!

Hasta ahí, voy bien.

Otro ejemplo: Recuerdo muy bien dentro del TEATRO DE LAS FARSAS de las mañaneras, cuando el presidente te obligó dar un cheque de MIL MILLONES que dizque habían obtenido por la venta de lo robado.

Recuerdo muy bien que el cheque era un cheque normal y que por supuesto ¡NO TENÍA FONDOS!

Como recuerdo muy bien tu cara de frustración cuando le diste el cheque al presidente. Y no tenían fondos porque obviamente no habían vendido mil millones.

Pero este no es el tema de mi Carta. El tema de mi Carta es la orden de aprehensión contra el gobernador Cabeza de Vaca. Me has dejado con la boca abierta cuando leí en mi querido diario El Universal que un juez acababa de girar una orden de aprehensión contra el gobernador.

Alejandro: Sabes muy bien que esa orden de aprehensión, es la ¡¡¡MAMADA más grande del sexenio!!!

Sabes muy bien que esta orden de aprehensión fue porque también le ordenaron desde arriba a este juez corrupto que la gire.

Sabes muy bien que lo que este juez acaba de hacer es un quebranto a la ley ¡DEL TAMAÑO DEL MUNDO!

Sabes muy bien que el Congreso Local del estado de Tamaulipas NO LE QUITÓ EL FUERO AL GOBERNADOR. Sabes muy bien que la ley LO PROTEGE.

Y sobre todas las cosas… Sabes muy bien que el único motivo que hay detrás de este teatrito son las elecciones. Sabes muy bien que Morena va del carajo para este 6 de junio.

Y que, por esto, allá arriba en Palacio, están desesperados buscando un show que les detenga la caída.

Alejandro: Yo no soy juez para saber si el gobernador Cabeza de Vaca es culpable. Es más, ¡ni lo conozco! Lo que sí sé es lo siguiente:

Que la 4T está a punto de cometer la 2da INJUSTICIA más grande en su sexenio. (La primera fue Rosario Robles).

Que Cabeza de Vaca tiene FUERO y no puede ser detenido. Que el juez que le giró la orden de aprehensión es un CORRUPTO ASQUEROSO.

Que todo este teatrito que están produciendo, es para desviar la atención de las idioteces que la 4T sigue cometiendo como el trenazo de la Línea 12 del Metro, los 550,000 mexicanos muertos por Covid-19 etc. etc.

Que nosotros los mexicanos NO VIVIMOS EN ESTADO DE DERECHO y que al presidente le vale ABSOLUTAMENTE MADRES.

Y también sé otra cosa: Que a Morena la van a madrear en estas elecciones.

Y por último, te quiero pedir un favor de amigo: Por tu propio bien, medítalo…

Por favor... ¡RENUNCIA!

MORENA TE QUEDA MUY CHIQUITO.

Te abrazo.