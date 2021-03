Carta dirigida a la elección intermedia (Depende de nosotros. De nadie más)

Estimada Elección Intermedia: Hace un par de días se iniciaron las campañas para elegir 15 gobernadores, 500 diputados federales inútiles y un chorro de diputados locales y un superchorro de presidentes municipales.

En total, nuestro país elegirá este domingo 6 de junio, una bestialidad de candidatos.

Según las encuestas más importantes del país, si la elección fuera el día de hoy, Morena volvería a ganar. No arrasar, pero sí ganar.

Afortunadamente para los que odiamos ese partido, las elecciones serán dentro de casi 3 meses. Ustedes me preguntarán ¿Y eso qué tiene que ver, mi Carlos?

Pues ¡¡MUCHO!! Es más… ¡MUCHÍSIMO! Les explico: Si yo les hiciera hoy las siguientes dos preguntas: ¿Qué le van a regalar a sus hijos este 30 de abril? ¿Qué le van a regalar a sus mamás este 10 de mayo? Les apuesto lo que quieran a que su respuesta en las dos sería NO SÉ.

Y… si les preguntara hoy ¿qué le van a regalar a sus papás el Día del Padre o a sus familiares esta Navidad? Seguro que su respuesta sería una mentada de madre. ¡Con toda la razón! ¿Por qué van a saber qué regalarle a sus hijos cuando aún faltan 6 semanas para ese día? Ese axioma se aplica exactamente igual con las encuestas electorales.

Exceptuando a los electores que votan siempre por su partido sin importarles el candidato (el voto duro), NADIE tiene la más remota idea al día de hoy por quién va a votar. Es más, ¡ni siquiera saben si van ir a votar! Ojo… Muchos electores sí saben desde hoy, por quién NO votar, pero no por quién votar.

Sigamos con las encuestas. La mayoría de las muy prestigiadas encuestadoras realizan sus encuestas POR TELÉFONO. Su muestreo es entre mil y mil 500 LLAMADAS EN EL PAÍS.

Si dividen mil 500 llamadas entre 32 estados, nos dan un resultado de ¡¡¡5O RESPUESTAS POR ESTADO!!! O sea, unas ocho respuestas ¡POR CIUDAD! Para mí, como mercadólogo, 20 respuestas en una ciudad de 315 mil habitantes como Tampico no son representativas. Entonces, ¿están mal las encuestas? ¡NO! Simplemente hoy estas encuestas no vienen al caso excepto, para los partidos y los candidatos.

Hace poco, un muy querido amigo mío me preguntó mi pronóstico de esta elección. Mi respuesta fue automática. Morena vuelve a ganar. Pero… con los 6 partidos enanos que sobran y lo siguen, seguro habrá coalición. Y con ellos será suficiente para que López Obrador maneje a sus anchas el país contando con la MAYORÍA ABSOLUTA. Y ahí sí… abróchense sus cinturones de seguridad.

Después de echarse 2 tequilas más, mi amigo me preguntó el porqué. Muy fácil: Le expliqué que el PRI, PAN y PRD son unas bestias que no saben ser oposición. ¿Entonces, López Obrador hará lo que quiera después de la elección? Le contesté con un seco SÍ. De hecho, ¡¡no tienes ni la más remota idea de lo que nos va a pasar!!!

Y después de consumir su quinto tequila me preguntó si había una solución para evitar esa mayoría absoluta. Le dije que SÍ. Esperanzado, me preguntó cuál era la solución. La respuesta era muy fácil: que NOSOTROS —LA SOCIEDAD CIVIL— SALGAMOS A VOTAR. Y cuando digo que salgamos, me refiero a ¡TODOS!

NO VOTEMOS NI POR MORENA ni por ninguno de sus partidos enanos. Votemos solamente por la COALICIÓN PAN PRI PRD. Solamente así, podremos SALVAR A MÉXICO. Y no votando por los partidos ENANOS, haremos que pierdan su registro y se vayan al diablo, debilitando así a López Obrador. No se nos olvide que SOMOS MAYORÍA.

Y que al final de la película… Las MAYORÍAS ¡SIEMPRE GANAN!

(Mi amigo pidió otros tres tequilas).

eluniversal@alazraki.com.mx