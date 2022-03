Carta dirigida a la justicia mexicana II(De verdad sí estás superciega)

Estimada Justicia Mexicana: Antes de iniciar la segunda parte de esta Carta Semanal, tengo que reportarte las respuestas de nuestros lectores en relación a la Carta de la semana pasada.

De hecho, te diré que no te fue nada bien. De hecho, perdiste por knock out en el primer round. Resulta que nuestros lectores te mandaron al diablo en 30 segundos. Parece ser que nuestros queridos amigos no pudieron terminar de leerla. Según mis datos, unos lectores vomitaron y a los otros les dio diarrea.

El caso es que todos te odian, desconfían de ti, odian a Morena, a sus diputados, a sus senadores, a la Sheinbaum y a todo lo que Morena representa. En fin, mi querida Justicia…

Si estuvieras casada, tu marido jamás te creería que no te fuiste con tu amante de fiesta. Así están las cosas.

Fíjate que no me va a costar trabajo escribirte esta Carta. Porque especialmente en esta semana han pasado tantas venganzas de mala leche que siento que con lo que te platiqué, mis queridísimos lectores van a volver a vomitar del asco de lo que te voy a contar.

No sé si recuerdas que en la elección intermedia, el pueblo ya cansado de las transas de los alcaldes morenistas, decidió darle la oportunidad a la oposición. Perdieron nueve alcaldías super importantes para ellos y sobre todo, perdieron la cereza del pastel que es la alcaldía Cuauhtémoc.

Si te platico la rabia de nuestro Presidente, me quedaría corto. La madriza que le puso a la niña de sus ojos Claudia Sheinbaum no te la puedo platicar. La rabia de todos los morenos fue inenarrable. Como es su costumbre, cada ala del partido culpó a sus compinches.

En pocas palabras, fue una tragedia griega de una dimensión desconocida.

Meses después, ya fríos, la Sheinbaum planea una estrategia para recuperar esas alcaldías antes de la próxima elección.

Y tú me preguntarás ¿qué hizo? Muy fácil. Se juntó con Maquiavelo Bartres para planear una estrategia. Y esa estrategia (según mis datos ) fue muy simple: Amenazar a los alcaldes que los iban a auditar y que si les encontraban algo turbio, iban al tanque.

Comenzaron con Lía Limón, la alcaldesa de Álvaro Obregón. Siguieron con Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo, y continuaron con Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc. Y lo que le están haciendo a esta alcaldesa, no tiene madre.

Fíjate que otra JUEZA CORRUPTA la relegó de su trabajo hasta oír su declaración. La acusan dos policías mentirosos y ratas de que Sandra los golpeó en su oficina. Y que por los golpes de esta supermujer, uno de ellos tuvo que ponerse collarín.

¿Pero qué creen? NUNCA FUE CIERTO. Hay videos demostrando que estos dos CERDOS salieron de la oficina de la alcaldesa muertos de la risa. ¿Y qué crees, Justicia? Por esta farsa, si se le antoja a esta JUEZA CORRUPTA, Sandra pudiera tener cárcel preventiva al igual que ya sabes quién.

¿Lo puedes creer? Igualito a lo que les hicieron a Alejandra Cuevas, Rosario Robles, al ex senador Lavalle y no sé a cuantos más inocentes.

Estimada Justicia Mexicana:

Lástima que estés ciega.

Lástima que no apoyes a la sociedad mexicana con el ESTADO DE DERECHO.

Lástima que te dejes ordenar por la basura de los funcionarios de Morena.

Lástima que no nos defiendas de los jueces CORRUPTOS.

Y…

Lástima que nunca hayas ido al oculista.